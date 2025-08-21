BCCI Changes Ajit Agarkar's Contract: టీమిండియా చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ పదవీకాలాన్ని భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) పొడిగించింది.సెలెక్టర్ల కమిటీ ఛైర్మన్గా వ్యవహరించేందుకు ఆయనతో కుదుర్చుకున్న కాంట్రాక్టు వ్యవధిని 2026 జూన్ వరకు పొడిగించింది. దీనిపై కొన్ని నెలల ముందే బీసీసీఐ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నప్పటికీ, తాజాగా గురువారం రోజు ఈ విషయం బయటికి వచ్చింది.
ప్రస్తుత సవాళ్లను ఎదుర్కొనేలా భారత క్రికెట్ జట్టును కూర్చడంలో అజిత్ అగార్కర్ చూపుతున్న నేర్పు, సమయ స్ఫూర్తి బీసీసీఐ పెద్దలను ఆకట్టుకుంటోంది. అందుకే ఆయన పదవీ కాలాన్ని పెంచినట్లు తెలిసింది. రాబోయే ఆసియా కప్ కోసం భారత జట్టును ప్రకటించిన రెండు రోజులకే ఈ అప్డేట్ బయటికి రావడం గమనార్హం.
సెలక్టర్ల కమిటీ నుంచి ఒకరికి ఉద్వాసన
అగార్కర్ సారథ్యంలోని టీమిండియా సెలక్టర్ల కమిటీ నుంచి ఒక సభ్యుడికి ఉద్వాసన పలకనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ కమిటీలో అగార్కర్తో పాటు ఎస్ఎస్ దాస్, సుబ్రతో బెనర్జీ, అజయ్ రాత్రా, ఎస్.శరత్ ఉన్నారు. వీరిలో ఎస్.శరత్ 2023 జనవరిలో టీమ్ ఇండియా సెలెక్టర్ల కమిటీలో చోటును దక్కించుకున్నారు. అంతకుముందు ఆయన బీసీసీఐ జూనియర్ సెలెక్షన్ కమిటీకి ఛైర్మన్గా వ్యవహరించేవారు. సెలెక్షన్ కమిటీల్లో ఎవరూ కూడా నాలుగేళ్లకు మించి పదవుల్లో కొనసాగరాదనేది బీసీసీఐ నిబంధన. దీని ప్రకారం ఎస్.శరత్ పదవీకాలం ముగిసినట్టే. అందుకే త్వరలోనే ఆయన్ను సెలెక్టర్ల కమిటీ నుంచి తప్పించే అవకాశం ఉంది.
సెప్టెంబరులో జరగనున్న బీసీసీఐ వార్షిక సాధారణ సమావేశంలో దీనిపై నిర్ణయం తీసుకునే ఛాన్స్ ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. శరత్ స్థానంలో మరొకరిని సెలెక్టర్ల కమిటీలోకి తీసుకునేందుకు దరఖాస్తులను ఆహ్వానించనున్నారు. ఇక సెలెక్టర్ల కమిటీలోని ఎస్ఎస్ దాస్, సుబ్రతో బెనర్జీపై బీసీసీఐ ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయాన్నీ తీసుకోలేదని సమాచారం. కమిటీలో కేవలం ఒకే ఒక మార్పుతో సరిపెట్టాలని ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
సీనియర్ మహిళలు, జూనియర్ పురుషుల కమిటీల్లోనూ మార్పులు
సీనియర్ మహిళలు, జూనియర్ పురుషుల భారత టీమ్లకు సంబంధించిన సెలెక్షన్ కమిటీల్లోనూ బీసీసీఐ కొత్త సభ్యులను నియమించనుంది. ఇందుకోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానించనుంది. భారత సీనియర్ మహిళల క్రికెట్ టీమ్ సెలెక్షన్ కమిటీ ఛైర్మన్ నీతూ డేవిడ్తో పాటు సభ్యులు ఆరతి వైద్య, మిథు ముఖర్జీల ఐదేళ్ల పదవీకాలం త్వరలో ముగియనుంది. భారత జూనియర్ పురుషుల టీమ్ సెలెక్షన్ కమిటీలో ప్రస్తుతం తిలక్ నాయుడు, రాణాదేవ్ బోస్, హర్విందర్ సింగ్ సోధి, పాథిక్ పటేల్, క్రిషేన్ మోహన్ ఉన్నారు. ఈ కమిటీలోనూ బీసీసీఐ మార్పులు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
తనదైన ముద్ర వేసిన అజిత్ అగార్కర్
2023 జూన్లో టీమ్ ఇండియా చీఫ్ సెలెక్టర్గా మాజీ పేసర్ అజిత్ అగార్కర్ బాధ్యతలను చేపట్టారు. నాటి నుంచి భారత జట్టు విజయాల్లో, సమయోచితంగా టీమ్ను కూర్చడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. 2024లో టీ20 వరల్డ్ కప్ను, 2025 సంవత్సరం ఆరంభంలో ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీని టీమ్ఇండియా గెల్చుకుంది. అంతకు ముందు 2023లో భారత్ వేదికగా జరిగిన వన్డే వరల్డ్ కప్లోనూ టీమ్ఇండియాను ఫైనల్కు చేర్చడంలోనూ చీఫ్ సెలెక్టర్ అగార్కర్దే ముఖ్య భూమిక.
టీమ్ఇండియ టెస్ట్ జట్టు కెప్టెన్సీని శుభ్మన్ గిల్కు, భారత టీ20 టీమ్ కెప్టెన్సీని సూర్యకుమార్ యాదవ్కు ఇవ్వాలనే నిర్ణయాన్ని బీసీసీఐ తీసుకోవడంలోనూ ప్రధాన పాత్ర అగార్కర్దే. విరాట్ కొహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, రవిచంద్రన్ అశ్విన్ల రిటైర్మెంట్ ప్రభావం పడకుండా టీమ్ఇండియాను అగార్కర్ చాలా నేర్పుతో కూర్చారు. దీన్ని బీసీసీఐ గుర్తించింది. ప్రస్తుతం కొహ్లీ, రోహిత్లు కేవలం వన్డేల్లో ఆడుతుండగా, అశ్విన్ అన్ని ఫార్మాట్లకు గుడ్బై చెప్పాడు.