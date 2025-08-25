Fastest 100 Test Wickets : క్రికెట్ చరిత్రలో ఎన్నో అద్భుత రికార్డులు నమోదయ్యాయి. కానీ వాటిలో కొన్ని మాత్రం ఎప్పటికీ చెరిగిపోని విధంగా ఉంటాయి. ప్రస్తుత రోజుల్లో బలమైన ఫిట్నెస్, ఆధునిక టెక్నాలజీ, ఫ్లాట్ పిచ్లు ఉన్నా కూడా చెరగని పాత రికార్డులు కొన్ని ఉన్నాయి. అటువంటి అన్బ్రేకబుల్ రికార్డులలో ఒకటి కేవలం 16 మ్యాచ్ల్లోనే 100 వికెట్లు తీసిన బౌలర్. ఈ రికార్డ్ 129 ఏళ్ల క్రితం నమోదైంది. ఇప్పటికీ అది ఎవరి చేతిలోనూ బ్రేక్ కాలేదు.
అప్పట్లో క్రికెట్ ఇంకా అభివృద్ధి దశలో ఉంది. పిచ్లు కూడా ఈ రోజుల్లోలాగా బ్యాటర్కు అనుకూలంగా కాకుండా, బౌలర్లకు సహకరించేలా ఉండేవి. కానీ ఆ కాలంలోనూ ఒక బౌలర్ తన బౌలింగ్ తో రికార్డులు బ్లాస్ట్ చేశాడు. ఎవరు ఎదురైనా ఆయన బంతిని ఆడటం అసాధ్యమని అప్పటి బ్యాటర్స్ చెప్పేవారు. అంతే కాకుండా స్వింగ్, స్పీడ్, అక్యూరసీ.. అంటూ ప్రత్యర్థి జట్టుకి ఊపిరి సలపనివ్వకుండా చేసేవారు. పిచ్ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా, సూర్యుడు మండిపోతున్నా, చలికాలమా అన్నది పెద్దగా ప్రభావం చూపేది కాదు. ఒకసారి అతని చేతికి బంతి వస్తే వికెట్లు కూలిపోవడం ఖాయం. ముఖ్యంగా ఆ కాలంలో ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణాఫ్రికా వంటి జట్లను వరుసగా దెబ్బతీయడం అతని బౌలింగ్ ప్రత్యేకత. ఇక అతను ఎవరు అనే వివరాల్లోకి వెళితే
జార్జ్ లోహ్మన్
ఈ రికార్డును సాధించిన ఆటగాడు ఇంగ్లాండ్ లెజెండరీ ఫాస్ట్ బౌలర్ జార్జ్ లోహ్మన్. అతను 19వ శతాబ్దంలోనే అత్యంత పవర్ఫుల్ బౌలర్లలో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందారు. ఆ కాలంలో ప్రధానంగా ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణాఫ్రికా జట్లతో టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆడిన లోహ్మన్ తన స్వింగ్, అద్భుతమైన అక్యూరసీతో ఎదుటి బ్యాట్స్మెన్కు చుక్కలు చూపించేవారు. 1896లో లార్డ్స్ క్రికెట్ గ్రౌండ్లో ఆడిన తన చివరి మ్యాచ్ వరకు అతని ఆటలో అదుపు తప్పకుండా బౌలింగ్ చేశారు. జట్టులో ఎవరు ఎలా ఉన్నా అతను మాత్రం పట్టు కోల్పోకుండా గెలిపించిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. జట్టు ఓడిపోయే పరిస్థితిలో కూడా తన బౌలింగ్ తో ఒక్కసారిగా మ్యాచ్ ను మలుపు తిప్పేవాడు.
కేవలం 16 మ్యాచ్ల్లోనే 100 వికెట్లు
జార్జ్ లోహ్మన్ టెస్ట్ కెరీర్ మొత్తం 18 మ్యాచ్లే ఆడారు. కానీ ఆ తక్కువ కాలంలోనే 100 వికెట్లను కేవలం 16వ మ్యాచ్కే చేరుకున్నారు. ఆయన బౌలింగ్ రికార్డులు వింటే ఇప్పటికీ ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. 18 టెస్టుల్లో 112 వికెట్లు పడగొట్టారు. ఆయన ఎకనామీ రేట్ 1.88 మాత్రమే. అంటే ప్రతి ఓవర్లో రెండుకంటే తక్కువ పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చేవారు. అంతే కాకుండా 9 సార్లు ఫైవ్ వికెట్ హాల్, 5 సార్లు టెన్ వికెట్ హాల్ అందుకున్నారు.
బెస్ట్ బౌలింగ్ ఫిగర్స్
అతడి కెరీర్లో అత్యుత్తమ ఇన్నింగ్స్ బౌలింగ్ 9/28. అంటే ఒక ఇన్నింగ్స్లో 9 వికెట్లు కేవలం 28 పరుగులకు తీసేశారు. ఇక ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్లో బెస్ట్ ఫిగర్స్ 15/45. అంటే రెండు ఇన్నింగ్స్లలో కలిపి 15 వికెట్లు తీశారు. ఇవి నిజంగా పవర్ఫుల్ రికార్డులు. బ్యాటర్స్ ఎలాంటి పిచ్లోనైనా అతని బంతిని ఎదుర్కొలేకపోయారు
129 ఏళ్లుగా అన్బ్రేకబుల్ రికార్డ్
1896లో నమోదు అయిన ఈ రికార్డు నేటికీ చెరిగిపోలేదు. ఆధునిక యుగంలో బౌలర్లు ఎక్కువ ఫిట్గా ఉన్నా, టెక్నీకల్ గా శిక్షణ పొందినా, ఫ్లాట్ పిచ్లు, బ్యాట్స్మెన్ ప్రాధాన్యం కారణంగా ఇలాంటి రికార్డు అందుకోలేకపోతున్నారు. ఇప్పటివరకు ఎవ్వరూ 16 మ్యాచ్ల్లో 100 వికెట్ల రికార్డ్ ను చేరుకోలేకపోయారు. అందుకే ఇది క్రికెట్ చరిత్రలో అన్బ్రేకబుల్ రికార్డుగా నిలిచిపోయింది.