Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

'2011 వరల్డ్‌కప్‌ నెగ్గడం కాదు, నాకు అదే అతి పెద్ద ఛాలెంజ్'- టీమ్ఇండియా అప్పటి కోచ్! - 2011 WORLD CUP

కోచ్​కు ప్రపంచకప్ గెలవడం కంటే పెద్ద ఛాలెంజా? అదేంటంటే?

World Cup 2011
World Cup 2011 (Source: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2025 at 5:32 PM IST

3 Min Read

2011 World Cup Gary Kirsten : భారత క్రికెట్ చరిత్రలో 2011 ప్రపంచకప్‌ను గెలవడం అనేది ఓ చారిత్రక సందర్భం. 1983 తర్వాత చాలాసార్లు టైటిల్ కోసం ప్రయత్నం చేసినా, చివరవరకు వచ్చి నిరాశ చెందిన సందర్భాలే ఉన్నాయి. అయితే 2008 తర్వాత కోచ్ విభాగంలో వచ్చిన మార్పు టీమ్ఇండియా గమనాన్ని మార్చింది. ముఖ్యంగా గ్యారీ కిర్‌స్టెన్‌ రాకతో జట్టు యూటర్న్ తీసుకుంది. ఆయన కోచ్​గా ఉన్న సమయంలోనే టీమ్ఇండియా విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. 28ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ వన్డే వరల్డ్ కప్ ముద్దాడింది.

అయితే ఇంతటి ఘనత సాధించాక ఏ కోచ్​కైనా అదే ఎవర్​గ్రీన్ అనుకుంటాం. కానీ, అప్పటి భారత జట్టు కోచ్ గ్యారీ కిర్​స్టెన్​కు వరల్డ్ కప్ టైటిల్‌ కంటే, కష్టమైన మరో సవాలు ఎదురైందట. ఇది ఎవరికి తెలియదు. చాలా మంది ఊహించని ఈ విషయాన్ని స్వయంగా గ్యారీ కిర్‌స్టెన్‌ వెల్లడించడంతో అభిమానులు ఆశ్చర్యపోయారు. అసలు వరల్డ్​కప్ కంటే మించిన 'ఛాలెంజ్' ఏంటా అని అనుకుంటున్నారు. మరి అసలు ఆ సవాల్ ఏంటంటే?

విజయం వెనుక మాస్టర్‌ మైండ్
ఎంఎస్ ధోని నేతృత్వంలో గౌతమ్ గంభీర్, యువరాజ్ సింగ్‌ మెరిసిన వేళ వరల్ కప్ ఫైనల్లో భారత జట్టు చిరస్మరణీయ విజయాన్ని అందుకుంది. కానీ ఆ వెనుక గ్యారీ కిర్‌స్టెన్‌ ఎంతో శ్రమించాడు. ఆటగాళ్లను మానసికంగా, టెక్నికల్‌గా సిద్ధం చేయడంలో ఆయన పాత్ర ఎనలేనిది. పెర్ఫార్మెన్స్ మెరుగుపడాలంటే పక్కనుండి పనిచేసే కోచ్ పాత్రే కీలకం. ఆ విషయంలో కిర్‌స్టెన్‌ పర్ఫెక్ట్ కోచ్ అనిపించుకున్నాడు.

ఇదే అసలైన ఛాలెంజ్
ఒక కార్యక్రమంలో కిర్‌స్టెన్‌ను, భారత కోచ్‌గా ఉండగా అతని 'బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్' ఏది? అని అడిగారు. అందరూ 2011 వరల్డ్‌కప్ విజయం అనే సమాధానాన్ని ఆశించారు. కానీ కిర్‌స్టెన్‌ అందించిన జవాబు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ఆయన చెప్పింది, 'నాకు టెన్షన్ తెప్పించిన ఛాలెంజ్ వరల్డ్‌కప్ కాదు ఇషాంత్ శర్మను బ్యాటుతో నెట్స్‌కు తీసుకురావడం. ఓ టెస్టు మ్యాచ్‌లో 48 బంతులు ఎదుర్కొనెలా చేయించడమే అసలు ఛాలెంజ్!' అన్నారు. ఆటగాళ్ల మైండ్‌సెట్ మార్చడం, సరికొత్త గెలుపు రుచి చూపడం తనకు అసలైన సంతృప్తినిచ్చిందని చెప్పాడు.

మోహాలీ టెస్టు పోరు
కిర్‌స్టెన్‌ చెప్పిన విషయం 2010లో మోహాలీలో జరిగిన టెస్టు మ్యాచ్‌కు సంబంధించినది. ఆస్ట్రేలియాపై భారత్ 216 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో 124/8 వద్ద కష్టాల్లో పడింది. ఇషాంత్ శర్మ క్రీజులోకి వచ్చి, వీవీఎస్ లక్ష్మణ్‌తో కలిసి తొమ్మిదవ వికెట్‌కు 81 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. ఇషాంత్ 92 బంతుల్లో 31 పరుగులు చేసి మ్యాచ్‌ని భారత్ చేతిలో పెట్టాడు. లక్ష్మణ్ మాత్రం 79 బంతుల్లో 73 నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. ఇషాంత్ పక్కన నిలబడేలా చేసిన కిర్‌స్టెన్‌ శ్రమ, ఆ గెలుపు వెనుక అసలైన కారణం.

ఆత్మవిశ్వాసం నింపిన గురువు
ఇషాంత్ సాధారణంగా బ్యాటింగ్‌లో అంత నమ్మకం కలిగి ఉండేవాడు కాదు. కానీ కిర్‌స్టెన్‌ ప్రోత్సాహంతో, సాధనతో అతను టాప్ బౌలర్ మాత్రమే కాకుండా, అవసరానికి బ్యాటర్​గానూ నిలిచాడు. 'అతనికి నేను చెప్పిన మాట నువ్వు చేయలేవని అనుకుంటే కుదరదు, క్రీజులో నిలబడి, జట్టుకు విజయాన్ని అందించగలవు' అన్న కిర్‌స్టెన్‌ మాటలే ఇషాంత్‌ను బలపరిచాయట. 48 బంతులు ఎదుర్కొనడం ద్వారా భారత జట్టుకు మరచిపోలేని విజయం దక్కింది.

ప్లేయర్‌గా కిర్‌స్టెన్‌ లెగసీ
ప్లేయర్‌గా గ్యారీ కిర్‌స్టెన్‌ దక్షిణాఫ్రికా తరపున దశాబ్దానికి పైగా ఆడాడు. 101 టెస్టుల్లో 7289 పరుగులు, 21 శతకాలు, 34 అర్ధశతకాలు, టాప్ స్కోరు 275. వన్డేల్లో 185 మ్యాచ్‌ల్లో 6798 పరుగులు, 13 శతకాలు, 45 అర్ధశతకాలు, బెస్ట్ స్కోరు 188 నాటౌట్. బ్యాటర్​గానూ అతను ప్రపంచ క్రికెట్‌లో గొప్ప పేరుతెచ్చుకున్నాడు. భారత్​కు 2011 ప్రపంచకప్‌ను అందించడమే కాదు, ఆటగాళ్లలో నమ్మకం పెంపొందించడం, వారి సామర్థ్యాన్ని వెలికి తీసి జట్టుగా నిలిపిన మాస్టర్ మైండ్ గ్యారీ కిర్‌స్టెన్‌.

అతని కూల్ నెస్, శాంతంగా కనిపించిన లీడర్​షిప్‌లో ఎన్నో వ్యూహాలు దాగున్నాయి. భారత క్రికెట్‌ను కొత్త శిఖరాలకు చేర్చడంలో కిర్‌స్టెన్‌ పాత్ర చిరస్మరణీయంగా మిగిలిపోతుంది. విజయం అంటే కేవలం ట్రోఫీలే కాదు ఆ మార్గంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను అధిగమించడమే అసలైన గొప్పదనం. గ్యారీ కిర్‌స్టెన్‌ కోచ్‌గా భారత క్రికెట్‌లో తనదైన ముద్ర వేసుకున్నాడు. కేవలం వరల్డ్‌కప్ విజయం కాదు, ఆటగాళ్లను మానసికంగా, ప్రాక్టికల్‌గా డెవలప్ చేయడంలో ఆయన చూపిన నాయకత్వం మరువలేనిది.

'2011 వరల్డ్​కప్​ టీమ్​లో యువీకి ప్లేస్ లేదు- ధోనీ చెప్పడం వల్లే తీసుకున్నాం!'- కోచ్ షాకింగ్ కామెంట్స్

'క్యాన్సర్​తో యువీ చనిపోయినా గర్వపడేవాడినే'- యోగ్​రాజ్ ఎమోషనల్

2011 World Cup Gary Kirsten : భారత క్రికెట్ చరిత్రలో 2011 ప్రపంచకప్‌ను గెలవడం అనేది ఓ చారిత్రక సందర్భం. 1983 తర్వాత చాలాసార్లు టైటిల్ కోసం ప్రయత్నం చేసినా, చివరవరకు వచ్చి నిరాశ చెందిన సందర్భాలే ఉన్నాయి. అయితే 2008 తర్వాత కోచ్ విభాగంలో వచ్చిన మార్పు టీమ్ఇండియా గమనాన్ని మార్చింది. ముఖ్యంగా గ్యారీ కిర్‌స్టెన్‌ రాకతో జట్టు యూటర్న్ తీసుకుంది. ఆయన కోచ్​గా ఉన్న సమయంలోనే టీమ్ఇండియా విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. 28ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ వన్డే వరల్డ్ కప్ ముద్దాడింది.

అయితే ఇంతటి ఘనత సాధించాక ఏ కోచ్​కైనా అదే ఎవర్​గ్రీన్ అనుకుంటాం. కానీ, అప్పటి భారత జట్టు కోచ్ గ్యారీ కిర్​స్టెన్​కు వరల్డ్ కప్ టైటిల్‌ కంటే, కష్టమైన మరో సవాలు ఎదురైందట. ఇది ఎవరికి తెలియదు. చాలా మంది ఊహించని ఈ విషయాన్ని స్వయంగా గ్యారీ కిర్‌స్టెన్‌ వెల్లడించడంతో అభిమానులు ఆశ్చర్యపోయారు. అసలు వరల్డ్​కప్ కంటే మించిన 'ఛాలెంజ్' ఏంటా అని అనుకుంటున్నారు. మరి అసలు ఆ సవాల్ ఏంటంటే?

విజయం వెనుక మాస్టర్‌ మైండ్
ఎంఎస్ ధోని నేతృత్వంలో గౌతమ్ గంభీర్, యువరాజ్ సింగ్‌ మెరిసిన వేళ వరల్ కప్ ఫైనల్లో భారత జట్టు చిరస్మరణీయ విజయాన్ని అందుకుంది. కానీ ఆ వెనుక గ్యారీ కిర్‌స్టెన్‌ ఎంతో శ్రమించాడు. ఆటగాళ్లను మానసికంగా, టెక్నికల్‌గా సిద్ధం చేయడంలో ఆయన పాత్ర ఎనలేనిది. పెర్ఫార్మెన్స్ మెరుగుపడాలంటే పక్కనుండి పనిచేసే కోచ్ పాత్రే కీలకం. ఆ విషయంలో కిర్‌స్టెన్‌ పర్ఫెక్ట్ కోచ్ అనిపించుకున్నాడు.

ఇదే అసలైన ఛాలెంజ్
ఒక కార్యక్రమంలో కిర్‌స్టెన్‌ను, భారత కోచ్‌గా ఉండగా అతని 'బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్' ఏది? అని అడిగారు. అందరూ 2011 వరల్డ్‌కప్ విజయం అనే సమాధానాన్ని ఆశించారు. కానీ కిర్‌స్టెన్‌ అందించిన జవాబు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ఆయన చెప్పింది, 'నాకు టెన్షన్ తెప్పించిన ఛాలెంజ్ వరల్డ్‌కప్ కాదు ఇషాంత్ శర్మను బ్యాటుతో నెట్స్‌కు తీసుకురావడం. ఓ టెస్టు మ్యాచ్‌లో 48 బంతులు ఎదుర్కొనెలా చేయించడమే అసలు ఛాలెంజ్!' అన్నారు. ఆటగాళ్ల మైండ్‌సెట్ మార్చడం, సరికొత్త గెలుపు రుచి చూపడం తనకు అసలైన సంతృప్తినిచ్చిందని చెప్పాడు.

మోహాలీ టెస్టు పోరు
కిర్‌స్టెన్‌ చెప్పిన విషయం 2010లో మోహాలీలో జరిగిన టెస్టు మ్యాచ్‌కు సంబంధించినది. ఆస్ట్రేలియాపై భారత్ 216 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో 124/8 వద్ద కష్టాల్లో పడింది. ఇషాంత్ శర్మ క్రీజులోకి వచ్చి, వీవీఎస్ లక్ష్మణ్‌తో కలిసి తొమ్మిదవ వికెట్‌కు 81 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. ఇషాంత్ 92 బంతుల్లో 31 పరుగులు చేసి మ్యాచ్‌ని భారత్ చేతిలో పెట్టాడు. లక్ష్మణ్ మాత్రం 79 బంతుల్లో 73 నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. ఇషాంత్ పక్కన నిలబడేలా చేసిన కిర్‌స్టెన్‌ శ్రమ, ఆ గెలుపు వెనుక అసలైన కారణం.

ఆత్మవిశ్వాసం నింపిన గురువు
ఇషాంత్ సాధారణంగా బ్యాటింగ్‌లో అంత నమ్మకం కలిగి ఉండేవాడు కాదు. కానీ కిర్‌స్టెన్‌ ప్రోత్సాహంతో, సాధనతో అతను టాప్ బౌలర్ మాత్రమే కాకుండా, అవసరానికి బ్యాటర్​గానూ నిలిచాడు. 'అతనికి నేను చెప్పిన మాట నువ్వు చేయలేవని అనుకుంటే కుదరదు, క్రీజులో నిలబడి, జట్టుకు విజయాన్ని అందించగలవు' అన్న కిర్‌స్టెన్‌ మాటలే ఇషాంత్‌ను బలపరిచాయట. 48 బంతులు ఎదుర్కొనడం ద్వారా భారత జట్టుకు మరచిపోలేని విజయం దక్కింది.

ప్లేయర్‌గా కిర్‌స్టెన్‌ లెగసీ
ప్లేయర్‌గా గ్యారీ కిర్‌స్టెన్‌ దక్షిణాఫ్రికా తరపున దశాబ్దానికి పైగా ఆడాడు. 101 టెస్టుల్లో 7289 పరుగులు, 21 శతకాలు, 34 అర్ధశతకాలు, టాప్ స్కోరు 275. వన్డేల్లో 185 మ్యాచ్‌ల్లో 6798 పరుగులు, 13 శతకాలు, 45 అర్ధశతకాలు, బెస్ట్ స్కోరు 188 నాటౌట్. బ్యాటర్​గానూ అతను ప్రపంచ క్రికెట్‌లో గొప్ప పేరుతెచ్చుకున్నాడు. భారత్​కు 2011 ప్రపంచకప్‌ను అందించడమే కాదు, ఆటగాళ్లలో నమ్మకం పెంపొందించడం, వారి సామర్థ్యాన్ని వెలికి తీసి జట్టుగా నిలిపిన మాస్టర్ మైండ్ గ్యారీ కిర్‌స్టెన్‌.

అతని కూల్ నెస్, శాంతంగా కనిపించిన లీడర్​షిప్‌లో ఎన్నో వ్యూహాలు దాగున్నాయి. భారత క్రికెట్‌ను కొత్త శిఖరాలకు చేర్చడంలో కిర్‌స్టెన్‌ పాత్ర చిరస్మరణీయంగా మిగిలిపోతుంది. విజయం అంటే కేవలం ట్రోఫీలే కాదు ఆ మార్గంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను అధిగమించడమే అసలైన గొప్పదనం. గ్యారీ కిర్‌స్టెన్‌ కోచ్‌గా భారత క్రికెట్‌లో తనదైన ముద్ర వేసుకున్నాడు. కేవలం వరల్డ్‌కప్ విజయం కాదు, ఆటగాళ్లను మానసికంగా, ప్రాక్టికల్‌గా డెవలప్ చేయడంలో ఆయన చూపిన నాయకత్వం మరువలేనిది.

'2011 వరల్డ్​కప్​ టీమ్​లో యువీకి ప్లేస్ లేదు- ధోనీ చెప్పడం వల్లే తీసుకున్నాం!'- కోచ్ షాకింగ్ కామెంట్స్

'క్యాన్సర్​తో యువీ చనిపోయినా గర్వపడేవాడినే'- యోగ్​రాజ్ ఎమోషనల్

For All Latest Updates

TAGGED:

2011 WORLD CUP INDIA COACH2011 WORLD CUP INDIA SQUADGARY KIRSTEN INDIA COACH TENUREISHANT SHARMA TEST BATTING2011 WORLD CUP

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

అప్పుడు మెచ్చుకొని, ఇప్పుడు నిందిస్తారా? అమెరికాకు భారత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్

టీమ్ఇండియా నెక్ట్స్ టెస్టు సిరీస్ ఎప్పుడు?- ఎవరితో ఆడనుందో తెలుసా?

800 శాతం లాభం తెచ్చిన కన్నడ సినిమా తెలుగులోకి- అసలేంటీ స్టోరీ?

వీసా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు: భారత పౌరులకు అమెరికా హెచ్చరిక

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.