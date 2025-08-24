ETV Bharat / sports

సౌరభ్ గంగూలీకి ప్రమోషన్​! హెడ్​ కోచ్​గా 'దాదా'కు అవకాశం - GANGULY NAMED HEAD COACH

ఆ జట్టుకు ప్రధాన కోచ్​​గా గంగూలీ నియామకం

Ganguly
Ganguly (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 24, 2025 at 7:15 PM IST

2 Min Read

Ganguly Named Head Coach : భారత మాజీ కెప్టెన్ సౌరవ్ గంగూలీ దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన ఎస్​ఏ20 జట్టు ప్రిటోరియా క్యాపిటల్స్​కు ప్రధాన కోచ్​గా నియమితులయ్యారు. 2026 సీజన్​కు ముందు ఆయనను హెడ్ కోచ్​గా నియమించింది యాజమాన్యం. ఇన్నాళ్లు ప్రిటోరియా క్యాపిటల్స్​కు ప్రధాన కోచ్​గా ఇంగ్లాండ్ మాజీ బ్యాటర్ జొనాథన్ ట్రాట్ ఉన్నారు. అయితే ఆయన శనివారం హెడ్ కోచ్ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. దీంతో బీసీసీఐ మాజీ చీఫ్ గంగూలీని ఆ జట్టు హెడ్ కోచ్​గా నియమిస్తూ సెంచూరియన్ బేస్డ్​ ఫ్రాంచైజ్ నిర్ణయం తీసుకుంది. "ప్రిటోరియా క్యాపిటల్స్ శిబిరానికి రాజకీర్తిని తీసుకురావడానికి ప్రిన్స్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. సౌరవ్ గంగూలీని మా కొత్త ప్రధాన కోచ్​గా ప్రకటించడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము" అని సెంచూరియన్ బేస్డ్​ ఫ్రాంచైజ్ తన ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో పోస్టు పెట్టింది.

ఇదే ఫస్ట్ టైమ్​
ఓ క్రికెట్ జట్టుకు ప్రధాన కోచ్​గా వ్యవహరించడం గంగూలీకి ఇదే మొదటిసారి కావడం గమనార్హం. 2018 నుంచి 2019 మధ్య గంగూలీ ఐపీఎల్ జట్టు దిల్లీ క్యాపిటల్స్​​కు డైరెక్టర్​గా ఉన్నారు. బీసీసీఐ అధ్యక్షుడైన తరువాత, ఆ డైరెక్టర్​ పదవి నుంచి వైదొలిగారు. వాస్తవానికి దిల్లీ క్యాపిటల్స్ సహ యజమాని అయిన జేఎస్​డబ్ల్యూ స్పోర్ట్స్​ యాజమాన్యంలోనే ప్రిటోరియా క్యాపిటల్స్ కూడా ఉంది. గతేడాది గంగూలీ జేఎస్​డబ్ల్యూ క్రికెడ్ డైరెక్టర్​గా నియమితులయ్యారు.

జట్టును గంగూలీ విజయపథంలోకి తీసుకురాగలరా?
ఎస్​ఏ20- 2025 సీజన్​కు ముందు ట్రాట్​ను ప్రిటోరియా క్యాపిటల్స్​ ప్రధాన కోచ్​గా నియమించారు. అయితే ఆ సీజన్​లో ఆడిన 10 గ్రూప్​ మ్యాచుల్లో 8 మ్యాచులు ఓడిపోయి, నాకౌట్​ను చేరుకోలేకపోయింది. ఆరు జట్ల టీ20 లీగ్​ పట్టికలో ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన హెడ్ కోచ్ పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు. 'జొనాథన్ ట్రాట్ మీ నాయకత్వం, జట్టు పట్ల అచంచలమైన మీ అంకితభావానికి ఎప్పటికీ కృతజ్ఞులం. మీ తదుపరి సాహసానికి బెస్ట్ విషెస్​ చెబుతున్నాం' అని ప్రిటోరియా క్యాపిటల్స్ తన సోషల్ మీడియాలో రాసింది. దీంతో ఆయన స్థానంలో బంగాల్ టైగర్ సౌరవ్ గంగూలీని తీసుకున్నారు. మరి ఆ జట్టును సౌరవ్ విజయపథంలోకి తీసుకురాగలరా అనేది చూడాలి.

గ్రేట్ కెప్టెన్​
టీమ్ఇండియా ఆటగాడిగా, కెప్టెన్‌గా అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో చెరగని ముద్ర సౌరభ్ గంగూలీ సొంతం. తన 16 ఏళ్ల కెరీర్​లో వేసిన గంగూలీ జట్టుకు ఎన్నో విజయాలు అందించారు. కష్ట కాలంలో ఉన్న సమయంలో కెప్టెన్సీ చేపట్టి జట్టు గతినే మార్చేశారు. కెప్టెన్‌గా జట్టును అద్భుతంగా నడిపించడంతోపాటు అనేక విజయాలు అందించారు. బీసీసీఐ అధ్యక్షుడిగా కూడా భారత జట్టుకు సేవలందించారు. ఇప్పుడు మొదటిసారిగా ఓ జట్టుకు హెడ్ కోచ్​గా బాధ్యతలు నిర్వహించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.

తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో, తన కెరీర్‌లో ఎన్నోసార్లు హాఫ్ సెంచరీలు (80లు, 70లు) చేశాక, వాటిని సెంచరీలుగా మార్చలేకపోయిన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో 80-90ల్లో విఫలమైన ఇన్నింగ్స్‌ ఉన్నాయని, వాటిని సరైన సెంచ‌రీలుగా మ‌లిస్తే 50 సెంచరీల మైలురాయిని దాటేవాడిన‌ని అన్నారు. ఇంటర్నేషనల్​ క్రికెట్​లో 38 అద్భుతమైన సెంచరీలు సాధించినప్పటికీ, ఏదో తెలియని లోటు ఉన్నట్లు చెప్పారు. ఇప్పటికీ తనకు తన పాత ఇన్నింగ్స్​ చూడడమంటే చాలా ఇష్టమని చెప్పారు.

డ్రీమ్ 11పై బ్యాన్ ఎఫెక్ట్- టీమ్ఇండియా జెర్సీ కొత్త స్పాన్సర్​ ఎవరు?

రిటైరై ఏడాదైనా రోహిత్ శర్మే నెం. 1- ఇప్పటికీ ఆ రికార్డ్ బ్రేక్ అవ్వలేదు

Ganguly Named Head Coach : భారత మాజీ కెప్టెన్ సౌరవ్ గంగూలీ దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన ఎస్​ఏ20 జట్టు ప్రిటోరియా క్యాపిటల్స్​కు ప్రధాన కోచ్​గా నియమితులయ్యారు. 2026 సీజన్​కు ముందు ఆయనను హెడ్ కోచ్​గా నియమించింది యాజమాన్యం. ఇన్నాళ్లు ప్రిటోరియా క్యాపిటల్స్​కు ప్రధాన కోచ్​గా ఇంగ్లాండ్ మాజీ బ్యాటర్ జొనాథన్ ట్రాట్ ఉన్నారు. అయితే ఆయన శనివారం హెడ్ కోచ్ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. దీంతో బీసీసీఐ మాజీ చీఫ్ గంగూలీని ఆ జట్టు హెడ్ కోచ్​గా నియమిస్తూ సెంచూరియన్ బేస్డ్​ ఫ్రాంచైజ్ నిర్ణయం తీసుకుంది. "ప్రిటోరియా క్యాపిటల్స్ శిబిరానికి రాజకీర్తిని తీసుకురావడానికి ప్రిన్స్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. సౌరవ్ గంగూలీని మా కొత్త ప్రధాన కోచ్​గా ప్రకటించడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము" అని సెంచూరియన్ బేస్డ్​ ఫ్రాంచైజ్ తన ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో పోస్టు పెట్టింది.

ఇదే ఫస్ట్ టైమ్​
ఓ క్రికెట్ జట్టుకు ప్రధాన కోచ్​గా వ్యవహరించడం గంగూలీకి ఇదే మొదటిసారి కావడం గమనార్హం. 2018 నుంచి 2019 మధ్య గంగూలీ ఐపీఎల్ జట్టు దిల్లీ క్యాపిటల్స్​​కు డైరెక్టర్​గా ఉన్నారు. బీసీసీఐ అధ్యక్షుడైన తరువాత, ఆ డైరెక్టర్​ పదవి నుంచి వైదొలిగారు. వాస్తవానికి దిల్లీ క్యాపిటల్స్ సహ యజమాని అయిన జేఎస్​డబ్ల్యూ స్పోర్ట్స్​ యాజమాన్యంలోనే ప్రిటోరియా క్యాపిటల్స్ కూడా ఉంది. గతేడాది గంగూలీ జేఎస్​డబ్ల్యూ క్రికెడ్ డైరెక్టర్​గా నియమితులయ్యారు.

జట్టును గంగూలీ విజయపథంలోకి తీసుకురాగలరా?
ఎస్​ఏ20- 2025 సీజన్​కు ముందు ట్రాట్​ను ప్రిటోరియా క్యాపిటల్స్​ ప్రధాన కోచ్​గా నియమించారు. అయితే ఆ సీజన్​లో ఆడిన 10 గ్రూప్​ మ్యాచుల్లో 8 మ్యాచులు ఓడిపోయి, నాకౌట్​ను చేరుకోలేకపోయింది. ఆరు జట్ల టీ20 లీగ్​ పట్టికలో ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన హెడ్ కోచ్ పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు. 'జొనాథన్ ట్రాట్ మీ నాయకత్వం, జట్టు పట్ల అచంచలమైన మీ అంకితభావానికి ఎప్పటికీ కృతజ్ఞులం. మీ తదుపరి సాహసానికి బెస్ట్ విషెస్​ చెబుతున్నాం' అని ప్రిటోరియా క్యాపిటల్స్ తన సోషల్ మీడియాలో రాసింది. దీంతో ఆయన స్థానంలో బంగాల్ టైగర్ సౌరవ్ గంగూలీని తీసుకున్నారు. మరి ఆ జట్టును సౌరవ్ విజయపథంలోకి తీసుకురాగలరా అనేది చూడాలి.

గ్రేట్ కెప్టెన్​
టీమ్ఇండియా ఆటగాడిగా, కెప్టెన్‌గా అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో చెరగని ముద్ర సౌరభ్ గంగూలీ సొంతం. తన 16 ఏళ్ల కెరీర్​లో వేసిన గంగూలీ జట్టుకు ఎన్నో విజయాలు అందించారు. కష్ట కాలంలో ఉన్న సమయంలో కెప్టెన్సీ చేపట్టి జట్టు గతినే మార్చేశారు. కెప్టెన్‌గా జట్టును అద్భుతంగా నడిపించడంతోపాటు అనేక విజయాలు అందించారు. బీసీసీఐ అధ్యక్షుడిగా కూడా భారత జట్టుకు సేవలందించారు. ఇప్పుడు మొదటిసారిగా ఓ జట్టుకు హెడ్ కోచ్​గా బాధ్యతలు నిర్వహించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.

తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో, తన కెరీర్‌లో ఎన్నోసార్లు హాఫ్ సెంచరీలు (80లు, 70లు) చేశాక, వాటిని సెంచరీలుగా మార్చలేకపోయిన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో 80-90ల్లో విఫలమైన ఇన్నింగ్స్‌ ఉన్నాయని, వాటిని సరైన సెంచ‌రీలుగా మ‌లిస్తే 50 సెంచరీల మైలురాయిని దాటేవాడిన‌ని అన్నారు. ఇంటర్నేషనల్​ క్రికెట్​లో 38 అద్భుతమైన సెంచరీలు సాధించినప్పటికీ, ఏదో తెలియని లోటు ఉన్నట్లు చెప్పారు. ఇప్పటికీ తనకు తన పాత ఇన్నింగ్స్​ చూడడమంటే చాలా ఇష్టమని చెప్పారు.

డ్రీమ్ 11పై బ్యాన్ ఎఫెక్ట్- టీమ్ఇండియా జెర్సీ కొత్త స్పాన్సర్​ ఎవరు?

రిటైరై ఏడాదైనా రోహిత్ శర్మే నెం. 1- ఇప్పటికీ ఆ రికార్డ్ బ్రేక్ అవ్వలేదు

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAD COACH OF PRETORIA CAPITALSGANGULY HEAD COACH OF SA20 TEAMGANGULY TAKES ON HEAD COACH ROLEGANGULY PRETORIACAPITALS HEAD COACHGANGULY NAMED HEAD COACH

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఆరోగ్యం కోసం పరుగో పరుగు - హైదరాబాద్​లో మారథాన్ల సందడి

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.