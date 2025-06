ETV Bharat / sports

ఫ్రెంచ్​ ఓపెన్​ విజేతగా కార్లోస్​ అల్కరాస్‌ - FRENCH OPEN 2025 FINAL

Carlos Alcaraz ( Associated Press )

By ETV Bharat Telugu Team Published : June 9, 2025 at 7:27 AM IST | Updated : June 9, 2025 at 7:34 AM IST 2 Min Read

French Open 2025 Final : ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ 2025 ఫైనల్​లో స్పెయిన్ యువ కెరటం కార్లోస్ అల్కరాస్‌ అద్భుత విజయం సాధించాడు. హోరాహోరీగా సాగిన ఫైనల్‌లో జనిక్‌ సినర్‌పై 4-6, 6-7 (7/4), 6-4, 7-6 (7/3), 7-6 (10/2) తేడాతో అల్కరాస్ నెగ్గాడు. 5.29 గంటలపాటు ఇరువురి మధ్య ఈ సుదీర్ఘ పోరు జరిగింది. దీనితో సుదీర్ఘంగా సాగిన ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌గా ఇది రికార్డ్ నెలకొల్పింది. గతంలో 1982లో ఓ మ్యాచ్​ 4 గంటల 42 నిమిషాల పాటు మ్యాచ్‌ జరిగింది. తొలి రెండు సెట్లలో జనిక్‌ సినర్‌దే పైచేయి

ఫ్రెంచ్ ఓపెన్​లో టాప్ 1, 2 ర్యాంకర్ల మధ్య సమరమంటే అభిమానులకు పండగనే చెప్పాలి. ఈ ఫైనల్​ మ్యాచ్‌ కూడా చివరి వరకూ అలాగే జరిగింది. ప్రస్తుతానికి టెన్నిస్‌ ర్యాంకింగ్స్‌లో అగ్రస్థానంలో ఉన్న జనిక్ సినర్ తొలి 2 సెట్లను గెలిచి ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించాడు. కానీ మొదట్లో ఇబ్బంది పడ్డ ఆల్కరాస్​ తర్వాత పుంజుకున్న తీరు అమోఘం. మొదటి సెట్‌ను 6-4 తేడాతో కోల్పోయిన అల్కరాస్ రెండో సెట్‌లో తీవ్రంగా పోరాడినప్పటికీ, సినర్‌ దెబ్బకు 6-7 (4/7) తలవంచక తప్పలేదు. దీంతో అల్కరాస్ పని అయిపోయిందని అంతా భావించారు. కానీ అసలు కథ ఇక్కడి నుంచే మొదలైంది. పట్టువదలని అల్కరాస్​!

వరుసగా రెండు సెట్లను కోల్పోయిన తర్వాత టైటిల్‌ రేసులోకి రావడం అంత తేలిక కాదు. కానీ, అల్కరాస్ ఏమాత్రం పట్టువదల్లేదు. మూడో సెట్‌ను 6-4తో కైవసం చేసుకున్న ఈ స్పెయిన్ కుర్రాడు, నాలుగో సెట్‌లో ఓ దశలో ఓడిపోయే ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డాడు. సినర్ విన్నింగ్‌ పాయింట్‌ను బ్రేక్ చేసి, ఆ సెట్‌ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు అల్కరాస్. ఇక హోరాహోరీగా సాగిన ఐదో సెట్‌ ప్రేక్షకులు ఊపిరి బిగబట్టి చూసేలా చేసింది. విజయం ఇరువురితో దోబూచులాడింది. తొలుత 2 పాయింట్లు సాధించిన అల్కరాస్ ఆ తర్వాత కాస్త వెనుకబడ్డాడు. సినర్ గొప్పగా పుంజుకుని పోరును టైబ్రేక్‌కు తీసుకెళ్లాడు. ఈ దశలో అల్కరాస్ విజృంభించి ఆడాడు. వరుసగా టైబ్రేక్‌ పాయింట్లను సాధించిన అతను సినర్‌కు అవకాశం ఇవ్వకుండా పాయింట్‌తో పాటు సెట్‌ను (10/2) గెలిచి, తన ఖాతాలో రెండో ఫ్రెంచ్ ఓపెన్‌ను వేసుకున్నాడు.

