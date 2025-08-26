ETV Bharat / sports

ఆసియా కప్​ మ్యాచ్​లకు ఫ్రీ ఎంట్రీ- ఫ్యాన్స్​కు బంపర్ ఆఫర్

Asia Cup 2025
Asia Cup 2025 (Screenshot From X)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2025 at 4:32 PM IST

2 Min Read

Asia Cup 2025 : టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్​కు గుడ్​న్యూస్. 2025 హాకీ ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్​కు ఉచితంగా పాసులు పొందే అవకాశం దక్కనుంది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మకమైన టోర్నీకి ఈసారి భారత్ ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. ఆగస్టు 29న ప్రారంంభం కానున్న టోర్నీ సెప్టెంబర్ 7న ఫైనల్ మ్యాచ్​తో ముగుస్తుంది. ఈ మ్యాచ్​లన్నీ బిహార్ వేదికగా జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో టోర్నీకి అభిమానులకు ఉచిత ప్రవేశం కల్పించాలని హాకీ ఇండియా నిర్ణయించింది.

ఫ్రీ ఎంట్రీ పాసులు
బిహార్‌లోని రాజ్‌గిర్ హాకీ స్టేడియంలో ఆసియా కప్​ మ్యాచ్​లు జరుగుతాయి. దేశంలో హాకీకి మరింత ప్రాధాన్యం కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతో హాకీ ఇండియా ఫ్రీ ఎంట్రీ కల్పించనుంది. ఈ మేరకు అభిమానులు వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆసియా మ్యాచ్‌లకు ఉచిత పాసులు పొందవచ్చని హాకీ ఇండియా పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ ప్రాసెస్ ముగిసిన తర్వాత, ఎంట్రీ లభించిన అభిమానులకు వర్చువల్ టికెట్ ఇవ్వనున్నట్లు పేర్కొంది. అభిమానులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ ప్రక్రియను అందించడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలిపింది.

ఫ్రీ ఎందుకంటే?
పురుషుల ఆసియా కప్ టోర్నీని రాజ్‌గిర్‌లో నిర్వహించడం భారత హాకీకి ఒక చరిత్రాత్మకం అని హాకీ ఇండియా అధ్యక్షుడు దిలీప్ తుర్కి అన్నారు. అలాగే ప్రతి అభిమాని ఈ జర్నీలో భాగం కావాలని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పాురు. కుటుంబాలు, విద్యార్థులు, యువ ఆటగాళ్లు ప్రపంచ స్థాయి హాకీని ప్రోత్సహించడానికే ఫ్రీ ఎంట్రీ కల్పిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. దీని ముఖ్య అదే అని చెప్పారు. అలాగే దేశంలో హాకీ క్రీడను ప్రోత్సహించడానికి తామెంతో కృషి చేస్తామని అన్నారు. ఇది ఒక ఆట మాత్రమే కాదని, ఇది ఒక క్రీడా సంబరం అని పేర్కొన్నారు.

విజేతకు నేరుగా 2026 ప్రపంచ కప్‌కు అర్హత
2026 హాకీ వరల్డ్​కప్​ టోర్నమెంట్ కూడా క్వాలిఫయర్ రౌండ్​లోనే జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆసియా కప్​లో విజేతగా నిలిచిన జట్టుకు 2026 వరల్డ్​కప్​నకు నేరుగా అర్హత లభిస్తుంది. ఈ టోర్నీలో మొత్తం 8 జట్లు పాల్గొననున్నాయి. ఈ ఎనిమిది జట్లను రెండు గ్రూపులుగా విభజించి పోటీలు నిర్వహిస్తారు.

పాల్గొనే జట్లు ఇవే

  • భారత్​
  • జపాన్
  • చైనా
  • కజకిస్థాన్
  • మలేసియా
  • కొరియా
  • బంగ్లాదేశ్
  • చైనీస్ తైపీ

వైదొలిగిన పాకిస్థాన్!
అయితే ఈ టోర్నీలో పాకిస్థాన్, ఒమన్ జట్లు కూడా పాల్గొనాల్సి ఉంది. అయితే ఇటీవల భారత్- పాక్ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతల వల్ల పాకిస్థాన్ టోర్నీ నుంచి వైదొలిగింది. పాకిస్థాన్ జట్టు భారత్​కు వచ్చి ఇక్కడ ఆడేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చినప్పటికీ, పాక్ భద్రతా కారణాలు సాకుగా చూపించి టోర్నీ నుంచి స్వయంగా వైదొలిగింది. భారత్ వాళ్లను ఎప్పుడూ తిరస్కరించకపోయినా, పాకిస్థాన్ ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకుందని రీసెంట్​గా హాకీ ఇండియా అధ్యక్షుడు దిలీప్ కుమార్ టిర్కీ తెలిపారు.

భారత హాకీ జట్టు
ఆసియా కప్ కోసం 18 మంది సభ్యుల జట్టును భారత్ ప్రకటించింది. స్టార్ ప్లేయర్ హర్మప్రీత్ సింగ్ జట్టుకు కెప్టెన్సీన్​గా వ్యవహరించనున్నాడు.

  • గోల్ కీపర్లు: క్రిషన్ బి పాఠక్, సూరజ్ కర్కేరా
  • డిఫెండర్లు: సుమిత్, జర్మన్‌ప్రీత్ సింగ్, సంజయ్, హర్మన్‌ప్రీత్ సింగ్, అమిత్ రోహిదాస్, జుగ్రాజ్ సింగ్
  • మిడ్ ఫీల్డర్లు: రాజిందర్ సింగ్, రాజ్ కుమార్ పాల్, హార్దిక్ సింగ్, మన్ ప్రీత్ సింగ్, వివేక్ సాగర్ ప్రసాద్
  • ఫార్వర్డ్‌లు: మన్‌దీప్ సింగ్, శిలానంద్ లక్రా, అభిషేక్, సుఖ్‌జీత్ సింగ్, దిల్‌ప్రీత్ సింగ్

