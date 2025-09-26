ETV Bharat / sports

'ఫైనల్​లో అభిషేక్​ బచ్చన్​ను త్వరగా ఔట్​ చేయాలి'- టంగ్ స్లిప్ అయిన షోయబ్ అక్తర్​

పాక్‌ ప్లేయర్లు తమ మైండ్‌ సెట్‌ను త్వరగా మార్చుకోవాలని సలహా

Shoaib Akhtar on Abhishek Sharma
Shoaib Akhtar on Abhishek Sharma (IANS, ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2025 at 8:39 PM IST

Shoaib Akhtar on Abhishek Sharma : ఆసియా కప్​ ఫైనల్​కు చేరిన పాకిస్థాన్​కు సూచన చేసే క్రమంలో ఆ జట్టు మాజీ క్రికెటర్​ షోయబ్​ అక్తర్​ టంగ్ స్లిప్ అయ్యాడు. భారత్​తో ఫైనల్ మ్యాచ్​ నేపథ్యంలో నిర్వహించిన గేమ్ ఆన్ హై అనే ఓ విశ్లేషణ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, అభిషేక్ శర్మకు బదులుగా అభిషేక్ బచ్చన్​ను త్వరగా ఔట్ చేయాలని పాకిస్థాన్​కు సూచించాడు. "పాకిస్థాన్ అభిషేక్ బచ్చన్‌ను ముందుగానే ఔట్ చేయాలి. ఇప్పటివరకు టీమ్​ఇండియా మిడిల్ ఆర్డర్‌తో అంతగా రాణించలేదు." అని చెప్పాడు. దీంతో అతడు చేసిన తప్పుకు తోటి విశ్లేషకులు నవ్వుకున్నారు.

"అభిషేక్‌ శర్మను రెండు లేదా మూడు ఓవర్లలోనే ఔట్ చేస్తేనే వారిని ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టవచ్చు. వారికి ఇప్పటివరకు వచ్చిన ఆరంభాలన్నీ అతడు తీసుకొచ్చినవే. అభిషేక్‌ను వీలైనంత త్వరగా ఔట్ చేయాలి. అలా జరగకపోతే మాత్రం పాక్​కు మరోసారి ఇబ్బందులు తప్పవు. అభిషేక్ కూడా బంతిని మిస్‌ అయ్యే అవకాశాలు చాలా తక్కువ. అతడిపై కాస్త ఎదురుదాడి చేయాలి. అప్పుడే భారత్‌ మిగతా బ్యాటర్లు కాస్త ఆచితూచి ఆడేందుకు ప్రయత్నిస్తూ పరుగుల కోసం కష్టపడతారు. అయితే, భారత్ తమ అత్యుత్తమ గేమ్‌ను తీసుకొస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అక్కడ ప్రధాన కోచ్‌గా గౌతమ్‌ గంభీర్‌ ఉన్నాడు. పాక్‌పై టాప్‌ క్లాస్ ఆటను ఆడాలని భారత్‌కు చెబుతాడు. చెత్త జట్టుతో దిగినా, నాసిరకంగా ఆడినా పాక్‌ ఫైనల్‌కు చేరుకుంది. అయితే, ఇక్కడ మాత్రం దూకుడుగా ఆడేందుకు ప్రయత్నిస్తారని భావిస్తున్నా."

--షోయబ్ అక్తర్​, మాజీ క్రికెటర్​

మరోవైపు హ్యాట్రిక్‌పై కన్నేసిన భారత్‌ను అడ్డుకోవడం తమ జట్టుకు చాలా కష్టమని షోయబ్‌ అక్తర్ అభిప్రాయపడ్డాడు. కానీ, ఒకే ఒక్క పని చేస్తేనే టీమ్‌ఇండియాపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు వీలవుతుందని సూచించాడు. పాక్‌ ప్లేయర్లు తమ మైండ్‌ సెట్‌ను త్వరగా మార్చుకోవాలని సలహా ఇచ్చాడు. "భారత్‌తో మ్యాచ్‌ అంటే ఒత్తిడికి గురయ్యే మైండ్‌సెట్‌ నుంచి పాక్‌ ఆటగాళ్లు త్వరగా బయటకు రావాలి. బంగ్లాపై ఎలా ఆడారో అలాగే భారత్‌ను ఎదుర్కోవాలి. మొత్తం 20 ఓవర్లూ బౌలింగ్‌ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పది వికెట్లు తీసేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్పే మాటలు గుర్తుంచుకోండి." అని షోయబ్​ అక్తర్​ చెప్పాడు.

షోయబ్​ అక్తర్ చెప్పాలని అనుకున్న అభిషేక్ శర్మ ఆసియా కప్​లో అదరగొడుతున్నాడు. భారత్​ ఫైనల్​ చేరడంలో అతడు కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఆసియా కప్‌లో ఇప్పటివరకు అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్‌గా అభిషేక్​ శర్మ కొనసాగుతున్నాడు. ఐదు మ్యాచుల్లో 206.67 స్ట్రైక్‌రేట్‌తో 248 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో రెండు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. కాగా, మరో మ్యాచ్‌ మిగిలి ఉండగానే ఆసియా కప్ 2025 ఫైనలిస్ట్‌లు ఖరారయ్యాయి. సెప్టెంబర్ 28న భారత్ - పాకిస్థాన్‌ టైటిల్‌ కోసం తలపడతాయి. ఇప్పటికే ఈ ఆసియా కప్​లో రెండుసార్లు పాకిస్థాన్​పై టీమ్‌ఇండియా విజయం సాధించింది. శుక్రవారం ఆసియా కప్‌ సూపర్ -4లో శ్రీలంకతో టీమ్‌ఇండియా చివరి మ్యాచ్‌ ఆడనుంది.

