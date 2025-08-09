Essay Contest 2025

ఇంగ్లాండ్ సిరీస్​లో శుభ్​మన్ గిల్​ గీత దాటాడు : మాజీ క్రికెటర్ - ENG VS IND 2025

శుభ్​మన్ గిల్​పై దినేశ్ కార్తిక్- ఆ సమయంలో హద్దు మీరాడట!

ENG vs IND 2025
ENG vs IND 2025 (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2025 at 10:02 AM IST

Ind vs Eng Test Shubman Gill : రోహిత్ శర్మ టెస్టుల నుంచి రిటైరైన తర్వాత టీమ్ఇండియా మేనేజ్​మెంట్ 25ఏళ్ల యంగ్ బ్యాటర్ శుభ్​మన్ గిల్​కు కెప్టెన్సీ పగ్గాలు అందించింది. అతడి నాయకత్వంలో ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు వెళ్లిన భారత్ అద్భుతమైన ఆటతీరుతో ఆకట్టుకుంది. ఐదు మ్యాచ్​ల చెస్టు సిరీస్​ను 2-2తో సమం చేసుకొని పర్యటనను ఘనంగా ముగించుకుంది.

గిల్​పై ప్రశంసలు
ఈ పర్యటనలో గిల్ బ్యాటింగ్​తోపాటు కెప్టెన్సీలోనూ ఆకట్టుకున్నాడు. సంప్రదాయ టెస్టు ఫార్మాట్​లో జట్టును అగ్రెసివ్​గా ముందుకు నడిపించాడు. పలుమార్లు తనను రెచ్చగొట్టిన ప్రత్యర్థులకు అదే రీతిలో జవాబిస్తూ, తాను ఏం తక్కువ కాదని గట్టి రిప్లై ఇచ్చాడు. అలాగే కీలక ఆటగాళ్లు గాయాల పాలైనా, అందుబాటులో ఉన్న ప్లేయర్లతో జట్టను సమర్థంగా నడింపిచి కెప్టెన్సీలోనూ మాజీల ప్రశంసలు అందుకున్నాడు.

హద్దు మీరాడు
ఈ సిరీస్​లో కామెంటేటర్​గా వ్యవహరించిన టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ దినేశ్ కార్తిక్ కూడా శుభ్​మన్ కెప్టెన్సీని మెచ్చుకున్నాడు. కానీ, కొన్నిసార్లు గిల్ తన దూకుడుతో గీత దాటాడని అన్నాడు. "గిల్ కొన్నిసార్లు అగ్రెసివ్ అయ్యాడు. అప్పుడప్పుడు అతడు హద్దు మీరాడు కూడా. అయితే ఈ విధానాన్ని గిల్ కొంతవరకు మార్చుకుంటాడేమో. కానీ, పూర్తిగా మారడు. ముఖ్యంగా కెప్టెన్​గా గిల్ ఇంగ్లీష్ మీడియాను హ్యాడింల్ చేసిన విధానం అద్భుతం. చాలా బాగా మాట్లాడాడు" అని కార్తిక్ అన్నాడు.

ముందుగానే ప్రిపేర్ అయ్యాడు
అలాగే ఈ సిరీస్​కు వచ్చేనాటికి గిల్ టెస్టు యావరేజ్ 30ల్లోనే ఉంది. దీంతో జట్టులో అతడి స్థానంపైనా విమర్శలు వచ్చాయి. కానీ ఇంగ్లాండ్ పర్యటన​లో శుభ్​మన్ గిల్​ టాప్ స్కోరర్​గా నిలిచాడు. 10 ఇన్నింగ్స్​ల్లో 75.40 యావరేజ్​తో 754 పరుగులు చేసి ఔరా అనిపించాడు. అయితే ఈ పర్యటనకు అతడు బాగా ప్రిపేరయ్యే వచ్చాడని కార్తిక్ అన్నాడు.

"ఈ సిరీస్ ప్రారంభం కాకముందు, ప్రెస్​మీట్​లో గిల్ చెప్పిన మాట గుర్తుందా? ఈ సిరీస్​లో ఇరుజట్లలో తానే టాప్ స్కోరర్​గా ఉండాలని ఆశించాడు. అంటే ఎంత కాన్ఫిడెంట్​ ఉండాలి అలా చెప్పడానికి. అందుకే ఈ సిరీస్​కు అకడు ముందే బాగా ప్రిపేరై వచ్చాడు. తన బ్యాటింగ్ స్కిల్స్ మెరుగుపర్చుకున్నాడు. తనకు ఎదురుగా వచ్చే బంతికి ఎలా కౌంటర్ ఇవ్వాలో నేర్చుకున్నాడు" అని కార్తిక్ వ్యాఖ్యానించాడు.

ENG vs IND 2025
శుభ్​మన్ గిల్ (Source : Associated Press)

ఆ ఇన్నింగ్స్​కు ఫిదా
ఈ పర్యటనలో ఎడ్జ్​బాస్టన్ వేదికగా జరిగిన టెస్టులో గిల్ రెండు ఇన్నింగ్స్​ల్లోనూ అత్యుత్తమంగా బ్యాటింగ్ చేశాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్​లో ఏకంగా డబుల్ సెంచరీ (269 పరుగులు) భారీ ఇన్నింగ్స్​తో జట్టుకు మంచి స్కోర్ అందించాడు. అలాగే రెండో ఇన్నింగ్స్​లోనూ సెంచరీ (161 పరుగులు) చేసి రాణించాడు. ఈ మ్యాచ్​లో గిల్ ఇన్నింగ్స్​కు డీకే ఫిదా అయ్యాడట. పరుగులు చేయాలన్న ఆకలి, దృఢ సంకల్పం గిల్​లో ఉన్నట్లు దినేశ్​కు కనిపించాయట. కాగా, ఈ టెస్టులో భారత్ 336 పరుగుల భారీ తేడాతో నెగ్గింది.

WTC Points Table 2025 : 2025- 27 వరల్డ్​టెస్టు ఛాంపియన్​షిప్​ పాయింట్ల పట్టికలో భారత్ ప్రస్తుతం 28 పాయింట్లు, 46.67 పాయింట్ పర్సెంటేజీతో మూడో స్థానంలో ఉంది. ప్రస్తుత సైకిల్​లో భారత్ ఇప్పటివరకు 5 మ్యాచ్​లు ఆడగా అందులో 2 విజయాలు, 2 ఓటములు ఉన్నాయి. మరో టెస్టు డ్రా చేసుకుంది. 100 శాతం పర్సెంటేజీతో ఆస్ట్రేలియా టాప్​లో ఉండగా, శ్రీలంక 66.66 పాయింట్ పర్సెంటేజీతో రెండో ప్లేస్​లో కొనసాగుతోంది.

గిల్, సిరాజ్ కాదు- 25ఏళ్ల యంగ్ ప్లేయర్​కు ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్​ అవార్డ్!

గిల్ కెప్టెన్సీలో టీమ్ఇండియా కొత్త శకం- నాయకుడిగా అంచనాలు అందుకున్నట్లేనా?

