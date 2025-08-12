ETV Bharat / sports

'రియాన్ పరాగే వల్లే శాంసన్ రాజస్థాన్​ను వదిలేస్తున్నాడు!'- మాజీ క్రికెటర్ - SANJU SAMSON RR

సంజు శాంసన్ ఐపీఎల్ ట్రేడ్- పరాగ్ కారణంగానే రాజస్థాన్​ నుంచి వెళ్లిపోతున్నాడా?

Sanju Samson Riyan Parag
Sanju Samson Riyan Parag (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2025 at 10:39 AM IST

Sanju Samson Rajasthan Royals : రాజస్థాన్ రాయల్స్ కెప్టెన్ సంజు శాంసన్ తనను జట్టు నుంచి వదిలేయాలని మేనేజ్​మెంట్​కు విజ్ఞప్తి చేశాడంటూ కొన్ని రోజులుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ వ్యవహారంపై రాజస్థాన్ ఫ్రాంచైజీ నుంచి ఎలాంటి అధికారిక స్పందన రాలేదు. కానీ, తాజాగా దీనిపై చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మాజీ ఆటగాడు సుబ్రహ్మణ్యం బద్రినాథ్ స్పందించాడు. జట్టును వీడాలన్న శాంసన్ నిర్ణయానికి, రాజస్థాన్ యంగ్ ప్లేయర్ రియాన్ పరాగ్ కారణం అని ఆరోపించాడు. తన యూట్యూబ్ ఛానెల్​లో మాట్లాడుతూ బద్రినాథ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

పరాగ్ ప్రభావం పెరుగుతుంది
రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టులో 23ఏళ్ల రియాన్ పరాగ్ ప్రభావం పెరుగుతుందని బద్రినాథ్ అన్నాడు. 2025 ఐపీఎల్​లో తొలి మూడు మ్యాచ్​లకు పరాగ్ రాజస్థాన్​ను కెప్టెన్​గా వ్యవహరించాడని, అంతేకాకుండా లీగ్ మధ్యలో శాంసన్ గాయపడి బెంచ్​కు పరిమితమైనప్పుడు కూడా అతడే సారథిగా ఉన్నాడని గుర్తుచేశాడు. దీంతో ఫ్రాంచైజీ మేనేజ్​మెంట్ పరాగ్​ను కెప్టెన్​గా పరిగణించడం వల్లే శాంసన్ రాజస్థాన్​ను వీడాలనుకుంటున్నాడేమోనని బద్రినాథ్ అభిప్రాయపడ్డాడు.

"శాంసన్ రాజస్థాన్​ను విడిచి వెళ్లిపోవాలనుకోవడానికి పరాగ్​ కారణం అని నాకు అనిపిస్తుంది. మేనేజ్​మెంట్ పరాగ్​ను కెప్టెన్​గా పరిగణిస్తే, శాంసన్ లాంటి ఆటగాడు ఇంకా అక్కడ ఎందుకు ఉంటాడు?" అని బద్రినాథ్ అన్నాడు. అలాగే శాంసన్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టుకు వెళ్తాడన్న ప్రచారంపై కూడా మాట్లాడాడు. ఒకవేళ శాంసన్ సీఎస్కే జట్టులోకి వెళ్తే, తుది జట్టు ఎంపిక మరింత కష్టంగా ఉంటుంది. కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్, ఆయూశ్ మాత్రే, డివాల్డ్ బ్రేవిస్ లాంటి నాణ్యమైన ప్లేయర్లు ఉండగా, శాంసన్​ను టాప్​లో ఆడించడం సవాలే అని అన్నాడు.

Riyan Parag
రియాన్ పరాగ్ (Source : ANI Pictures)

"ఒకవేళ శాంసన్ చెన్నైలోకి వస్తే, అతడు ఎమ్​ఎస్ ధోనీకి రిప్లేస్​మెంట్ కావొచ్చు. శాంసన్ టాప్ మూడు లేదా నాలుగు స్థానాల్లో వచ్చే బ్యాటర్. అంతేకాని అతడు మిడిలార్డర్​లో ఐదు లేదా ఆరు అంతకంటే కింది స్థానాల్లో సెట్ అవ్వడు. కానీ, చెన్నై టాపార్డర్​లో ఇప్పటికే గైక్వాడ్, మాత్రే, బ్రెవిస్​తో బలంగా ఉంది. అయితే శాంసన్ చెన్నైలోకి రాడని నేనైతే కచ్చితంగా చెప్పలేను. కానీ, సీఎస్కేలోకి వస్తే మాత్రం అతడిని మేనేజ్​మెంట్ ఏ స్థానంలో బ్యాటింగ్​కు పంపుతుందనేది ఆసక్తికరం" అని బద్రినాథ్ అన్నాడు.

శాంసన్ IPL కెరీర్ : సంజు శాంసన్ 2013 ఐపీఎల్‌లో అరంగేట్రం చేశాడు. ప్రారంభంలో రెండేళ్లు రాజస్థాన్​ రాయల్స్​ జట్టుకే ఆడాడు. తర్వాత రెండు సీజన్లలో పాటు దిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్ (ప్రస్తుతం దిల్లీ క్యాపిటల్స్) జట్టులో ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత 2018లో తిరిగి మళ్లీ రాజస్థాన్​కు రిటర్న్ వచ్చాడు. 2021లో ఫ్రాంచైజీ అతడిని జట్టుకు సారథిగానూ నియమించింది. 2022లో శాంసన్ కెప్టెన్సీలో రాజస్థాన్ ఫైనల్ దాకా చేరింది. కానీ ఆ ఫైనల్​లో గుజరాత్ టైటాన్స్​ చేతిలో ఓటమిపాలై, రన్నరప్​తో సరిపెట్టుకుంది.

Sanju Samson
సంజు శాంసన్ (Source : Associated Press)

ఇక 2024, 2025 సీజన్లలోనూ రాజస్థాన్​ జట్టులోనే ఉన్న శాంసన్ పెద్దగా రాణించలేదు. కాగా, ఓవరాల్​గా శాంసన్ 149 మ్యాచ్‌ల్లో ఆడాడు. 30.75 యావరేజ్​తో ఇప్పటిదాకా 4704 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 3 సెంచరీలు, 27 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.

