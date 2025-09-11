ETV Bharat / sports

ఒకే ఓవర్‌లో 3 వికెట్లు- అయినా కుల్దీప్‌కు నెక్ట్స్​ మ్యాచ్‌లో నో ఛాన్స్: మాజీ క్రికెటర్

కుల్దీప్ యాదవ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్​గా కుల్దీప్- అయినా తర్వాతి మ్యాచ్​కు జట్టు నుంచి తొలగించవచ్చట!

Kuldeep Yadav
Kuldeep Yadav (Source : Associated Press)
Sanjay Manjrekar on Kuldeep Yadav : ఆసియా కప్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్‌ను భారత్ ఘనంగా ఆరంభించింది. బుధవారం (సెప్టెంబర్ 10) యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో 9 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. 93 బంతులు మిగిలి ఉండగానే భారత్ ఈ మ్యాచ్‌ను గెలుచుకుంది. స్టార్ బౌలర్ కుల్దీప్ యాదవ్ నాలుగు వికెట్లు నేలకూల్చి భారత్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డును కూడా అందుకున్నాడు. అయితే కుల్దీప్ యాదవ్ చాలా రోజుల తర్వాత భారత తుది జట్టులో ఆడే అవకాశం పొందాడు. ఈ అవకాశాన్ని కుల్దీప్ రెండు చేతులా అందిపుచ్చుకున్నాడు.

అద్భుతమైన బౌలింగ్‌తో కుల్దీప్​ 2.1 ఓవర్లలో 7 పరుగులు ఇచ్చి 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అతను బౌలింగ్ చేసిన 9వ ఓవర్‌లో మూడు వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ ఓవర్​లో రాహుల్ చోప్రా (3 పరుగులు), కెప్టెన్ ముహమ్మద్ వసీం (19 పరుగులు), హర్షిక్ కౌశిక్ (2 పరుగులు)ను ఔట్ చేశాడు. తర్వాతి ఓవర్‌లో కుల్దీప్ హైదర్ అలీని 1 పరుగుకే పెవిలియన్​కు చేర్చాడు. ఇలా నాలుగు వికెట్లతో కుల్దీప్ మ్యాచ్ విజయానికి ప్రధాన పాత్ర పోషించాడు.

మ్యాచ్ అనంతరం భారత క్రికెట్‌లో కుల్దీప్ అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచాడని టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ సంజయ్ మంజ్రేకర్ ప్రశంసించారు. ఈ క్రమంలోనే మంజ్రేకర్ చేసిన ఓ ట్వీట్ నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటుంది. కమ్​బ్యాక్​లో యూఏఈతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కుల్దీప్ బాగా రాణించాడు. అతని అద్భుతమైన ప్రదర్శన ఉన్నప్పటికీ, తదుపరి మ్యాచ్​లో తనను మళ్లీ అతడిని జట్టు నుంచి తప్పించవచ్చని అన్నాడు. "కుల్దీప్ యాదవ్ ఒక ఓవర్‌లో 3 వికెట్లు తీశాడు. అతడు తదుపరి మ్యాచ్‌లో ఆడకపోవచ్చు" అని హాస్యభరితమైన ఎమోజీతో తన ఎక్స్​ ఖాతాలో పోస్ట్‌ను షేర్ చేశాడు.

ఇదే కారణమా?
నిజానికి, కుల్దీప్ యాదవ్‌ను తుది జట్టులో ఎంపిక చేయకపోవడంపై మంజ్రేకర్ పదే పదే టీమ్ఇండియా యాజమాన్యంపై గతంలో పలుమార్లు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు. ఇంగ్లాండ్ పర్యటన సమయంలో కూడా, భారత్​ ఐదు టెస్ట్ మ్యాచ్‌లలో కుల్దీప్ ఎంపికయ్యాడు. కానీ ప్లేయింగ్ 11లో ఆడలేదు. అలాగే, 2024 T20 ప్రపంచ కప్ గెలిచిన తర్వాత కుల్దీప్​ను టీమ్ఇండియా నుంచి తప్పించారు. అందుకే మంజ్రేకర్ ఇలా ట్వీట్ వేసి ఉంటాడని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

కాగా, కుల్దీప్ 4 వికెట్లతో ప్రత్యర్థి పతనాన్ని శాసించగా, శివమ్ దూబే 3 వికెట్లతో సత్తా చాటాడు. వరుణ్ చక్రవర్తి, పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అక్షర్ పటేల్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు. దీంతో యూఏఈ 13.1 ఓవర్లలో 57 పరుగులకే కుప్పకూలింది. ఆ జట్టులో అలీషాన్ షరాఫ్ (22 పరుగులు) ముహమ్మద్ వసీం (19 పరుగులు) మాత్రమే రెండంకెల స్కోరు చేశారు.

అనంతరం 58 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్ 1 వికెట్ కోల్పోయి 4.3 ఓవర్లలోనే అందుకుంది. ఓపెనర్లు అభిషేక్ శర్మ (30 పరుగులు, 16 బంతుల్లో), శుభ్​మన్ గిల్ (20*, 9 బంతుల్లో) రాణించగా, సూర్యకుమార్ యాదవ్ 7 పరుగులు చేసి నాటౌట్​గా మ్యాచ్ ముగించాడు.

30 సిక్స్​లతో విధ్వంసం- ఆసియా కప్​కు ముందు అభిషేక్ శర్మ దూకుడు

UAEతో మ్యాచ్​లో భారత్ రికార్డులు- రోహిత్​ శర్మను సమం చేసిన అభిషేక్

