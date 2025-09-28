ETV Bharat / sports

Exclusive : 'వాకింగ్​ను ఒక వ్యసనంగా మార్చుకోవాలి'- యూత్​కు సచిన్ తెందుల్కర్ సలహా!

సచిన్ తెందుల్కర్ ఎక్స్​క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ

Sachin Tendulkar Exclusive Interview
Sachin Tendulkar Exclusive Interview (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 10:19 AM IST

Sachin Tendulkar Exclusive Interview : టీమ్ఇండియా దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్ క్రికెట్ ప్రపంచంలో చెరదని ముద్ర వేశారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో 100 శతకాలు సాధించి ప్రపంచాన్నే ఆశ్చర్యానికి గురిచేసిన ఘనత సచిన్​దే. ఒకటా రెండా క్రికెట్​లో ఆయన సాధించిన రికార్డులు అనేకం. ఎదురుగా బౌలర్ ఎవరైనా, బంతిని కసిగా బాదడమే ఆయన పని అన్నట్లు సచిన్ ఆట ఉండేది. సుదీర్ఘ క్రికెట్ కెరీర్​లో భారత్​కు అనేక చిరస్మరణీయ విజయాలు అందించారు.

అందుకే ఆయనను ప్రభుత్వం గుర్తించి అత్యున్నత పురస్కారం భారతరత్న ఇచ్చి గౌరవరించింది. అలాంటి స్టార్ క్రికెటర్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో వీడ్కోలు పలికి 12ఏళ్లు పూర్తైంది. అయినా, క్రికెట్​లో ఆయన క్రేజ్ ఏ మాత్రమూ తగ్గలేదు. తాజాగా ఆయన తెలుగు ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఈ ఇంటర్వ్యూలో సచిన్ నేటి యువతకు కొన్ని ఆరోగ్య చిట్కాలు ఇచ్చారు. మరి ప్రపంచం మెచ్చిన సచిన్, యువతకు ఇచ్చిన సూచనలు చిట్కాలు ఏంటో చూద్దాం!

ప్రస్తుత జీవనశైలికి కొన్ని మార్పులు చేసుకుంటే ఆనందం, ఆరోగ్యం సాధ్యమేనని సచిన్ చెబుతున్నారు. ఒకేచోట గంటలకొద్దీ కూర్చోవడం తగ్గించి, ఫోన్​ స్క్రీన్‌ చూసే సమయాన్ని కంట్రోల్​లో ఉంచుకోవడం, ఆటు ఆడడం, వ్యాయామం చేయడమే ఆధునిక ఔషధాలు అని సచిన్ అన్నారు. ఈ విషయంలో మార్పులు రావాల్సి ఉందని అన్నారు.

Sachin Tendulkar Exclusive Interview
ఈనాడుతో సచిన్ ఎక్స్​క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ (Source : ETV Bharat)

ప్రశ్న : ఫోన్​ స్క్రీనింగ్​కు వ్యసనమైన పరిస్థితుల్లో రేపటి ఆరోగ్యకరమైన భవిష్యత్తు వైపునకు ఎలా వెళ్లాలి?
ఆరోగ్యంగా, ఉత్సాహంగా ఉండగలగడమే నిజమైన ఆనందానికి మార్గం. దీనికి మరో ప్రత్యామ్నాయం లేదు. ప్రత్యేకంగా, మేధస్సు, శ్రమ, పట్టుదల ఆధారంగా నడిచే విభిన్న సంస్కృతుల కలయికైన భారత్‌లో రైతులు పొలాల్లో శ్రమిస్తున్నా, క్రీడాకారులు మైదానాల్లో సాధన చేస్తున్నా, ఉద్యోగులు కార్యాలయాల్లో పనిచేస్తున్నా ఆరోగ్యమే వారికి అసలైన శక్తి. మంచి ఆరోగ్యానికి మించిన అదృష్టం మరొకటి ఉండదు.

ఈ సందర్భంలో క్రీడలు, శారీరక వ్యాయామం ఎంతో మేలు చేసే సాధనాలు. భారత్ క్రీడలను ఇష్టపడే దేశంగా పేరొందినా, ఇప్పుడు వాటిని ఆడే దేశంగా మారాల్సిన అవసరం ఉంది. అభివృద్ధి బాటలో వేగంగా అడుగులు వేస్తున్న ఈ సమయంలో, దేశంలో క్రీడా సంస్కృతిని పెంపొందించడం అత్యంత అవసరం. చిన్నా, పెద్దా తేడా లేకుండా స్క్రీన్‌లపై ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్న నేటి తరాల దృష్ట్యా, శారీరక చైతన్యం కోసం క్రీడలు మరింత ప్రాధాన్యంగా మారాలి.

Sachin Tendulkar Exclusive Interview
అధిక స్క్రీన్​ టైమ్ అతిపెద్ద ముప్పు- సచిన్ (Source : Getty Images)

ప్రశ్న : ఈ రోజు మనం ఎదుర్కొంటున్న నిశ్చల జీవనశైలి, ఊబకాయం, అనేక అనారోగ్య సమస్యలకు అసలు మూలకారణాలెవీ?
ఇప్పుడు మనం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే అవసరమైన సమయం, ప్రేరణ, అనుకూలమైన వాతావరణం చాలామందికి అందుబాటులో లేదు. సాంకేతికత ఎన్నో అద్భుత ప్రయోజనాలు తీసుకొచ్చినా, ఎక్కువసేపు కూర్చునే పనులను మన జీవనశైలిలో భాగంగా మార్చేసింది. కంప్యూటర్ల ముందు పని చేయడం, టీవీలు చూడడం, లేదా ఫోన్‌లో గంటల కొద్దీ స్క్రోల్ చేయడం ఇవన్నీ శారీరక శ్రమను తగ్గిస్తున్నాయి. ఈ అధిక స్క్రీన్‌ సమయం ఇప్పుడు ఓ నిశ్శబ్ద విపత్తుగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా పిల్లలు, యువత ఈ అలవాట్లకు బానిసలవుతున్నారు.

దాంతో బయట ఆటలు తగ్గిపోవడమే కాక, నిద్రలో గందరగోళం, ఏకాగ్రత లోపం, శారీరక సమస్యలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఫలితంగా చిన్న వయసులోనే ఊబకాయం, బీపీ, డయాబెటిస్ వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. కొందరికి గుండెపోటు ప్రమాదం కూడా పెరుగుతోంది. ఈ పరిస్థితి ఎంతో ఆందోళనకరం. ఆరోగ్యాన్ని తిరిగి సాధించాలంటే, చక్కటి జీవనశైలి, శారీరక కసరత్తు, సకాలంలో విరామం తీసుకోవడం ఇవన్నీ మన జీవనశైలి భాగంగా మారాలి.

Sachin Tendulkar Exclusive Interview
జిమ్​లో కసరత్తులు చేయాలన్న సచిన్ (Source : AFP)

పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఎదగాలంటే, తండ్రిగా మీరు ఇచ్చే ముఖ్యమైన సలహాలు ఏంటి?
సమయానికి ఆటలు ఆడే అవకాశం ఇవ్వడమే, పిల్లలకు మనం ఇవ్వగలిగే అత్యుత్తమ బహుమతి. పిల్లలు మైదానాల్లో పరుగెత్తాలి, ఆటలలో పాల్గొనాలి. మార్పు అనేది ఎప్పుడూ మన ఇంటి నుంచి మొదలవ్వాలి. అది కుటుంబ సభ్యుల దృష్టికోణమైనా, వారి అలవాట్లైనా. పరుగెత్తడం, కింద పడిపోవడం, మళ్లీ లేచి ప్రయత్నించడం లాంటి అనుభవాలు పిల్లలకు జీవితాంతం గుర్తుండే బహుమతులు. వాటి ద్వారా వారు నేర్చుకునే బలమైన గుణాలు, ధైర్యం, పట్టుదల, సహనం భవిష్యత్తులో వారికి కీలకంగా మారతాయి.

తక్కువ దూరాలకైనా బైక్ లేదా కార్‌కు బదులుగా నడకకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. నడకను అలవాటు కాదు, ఆనందాన్ని ఇచ్చే వ్యసనంగా మార్చుకోవాలి. అదే విధంగా, అధిక స్క్రీన్ సమయం పిల్లలపై కాదు, పెద్దలపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతోంది. అవసరం లేని మొబైల్ వినియోగాన్ని తగ్గించాలి. ఒకసారి అయినా 24 గంటలు మొబైల్‌ను పక్కన పెట్టి చూడాలి. జీవితంలో నిజంగా ఏం మిస్ అవుతామో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి.

