'ఎవరి పని వాళ్లు చేస్తే బెటర్'- పాక్​తో మ్యాచ్​ కాంట్రవర్సీపై మాజీ క్రికెటర్ బిగ్ స్టేట్​మెంట్

భారత్- పాక్ మ్యాచ్ బాయ్​కాట్ ట్రెండ్​పై మాజీ క్రికెటర్ రియాక్షన్- ఏమన్నాడంటే?

IND vs PAK
IND vs PAK (Source : Associated Press)
Published : September 12, 2025 at 11:13 AM IST

Updated : September 12, 2025 at 11:18 AM IST

Ind vs Pak Asia Cup 2025 : 2025 ఆసియా కప్​లో భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ కోసం క్రికెట్ లవర్స్ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మరో రెండు రోజుల్లో ఈ మోస్ట్ అవెయిటెడ్ మ్యాచ్ జరగనుంది. దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం వేదికగా ఆదివారం (సెప్టెంబర్ 14)న రాత్రి 8 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. దీంతో అందరి కళ్లీ ఈ పోరుపైనే ఉన్నాయి. టోర్నీ మొత్తంలో ఇదే హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్ అనడంలో సందేహం లేదు.

అయితే ఈ ఫైట్​​ కోసం ఓవైపు ఫ్యాన్స్​ వెయిట్ చేస్తుంటే, మరోవైపు ఈ మ్యాచ్​ను రద్దు చేయాలంటూ మరికొందరు అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి నేపథ్యంలో పాక్​తో టీమ్ఇండియా క్రికెట్ ఆడవద్దంటూ కొందరు పోస్ట్​లు షేర్ చేస్తున్నారు. మ్యాచ్​ను రద్దు చేయాలంటూ కోరుతున్నారు. అయితే ఈ కాంట్రవర్సీపై టీమ్ఇండియా దిగ్గజం కపిల్ దేవ్ స్పందించారు. ఆయన ఏమన్నారంటే?

షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ మ్యాచ్​ జరగనివ్వాలని కపిల్ దేవ్ ఫ్యాన్స్​ను కోరాడు. పదే పదే మ్యాచ్​ రద్దు చేయాలని అడగకూడని అన్నాడు. మ్యాచ్​ను రద్దు చేయడం బీసీసీఐ చేతుల్లోనో, పీసీబీ చేతుల్లోనో లేదని చెప్పాడు. ఆ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది ఇరుదేశాల ప్రభుత్వాలని కపిల్ దేవ్ రీసెంట్​గా మీడియాతో చిట్​చాట్​లో పేర్కొన్నాడు.

"ఇది అద్భుతమైన జట్టు. టీమ్ఇండియాకు గుడ్ లక్. మనం మ్యాచ్​ గెలుస్తామని నమ్మకం ఉంది. మన టీమ్ ట్రోఫీతో ఇంటికి తిరిగివస్తుందని ఆశిస్తున్నా. ఆటపైనే పూర్తిగా దృష్టి పెట్టండి. మ్యాచ్​ నెగ్గడంపైనే ఫోకస్ ఉంచండి. మీ పని క్రికెట్ ఆడడమే. ఎవరూ కూడా మ్యాచ్ ఆడడాన్ని పెద్ద సమస్యగా మార్చకండి. ప్రభుత్వం తమ పని తాము చేసుకుంటుంది. ఆటగాళ్లు మీ పని మీరు చేయండి" అని కపిల్ దేవ్ అన్నాడు.

మ్యాచ్​పై సుప్రీంకోర్టుకు
కాగా, ఈ మ్యాచ్​ను ఆపాలని కొందరు ఇటీవల సుప్రీంకోర్టును కూడా ఆశ్రయించారు. మ్యాచ్ జరగాడానికి కొన్ని రోజులే ఉన్న నేపథ్యంలో తమ పిటిషన్‌ను త్వరగా విచారించాలని పిటిషన్లు విజ్ఞప్తి చేశారు. అయితే దానికి కోర్టు నిరాకరించింది. ఇది క్రికెట్ మ్యాచ్ మాత్రమే. ఇందులో తొందరేం లేదని కోర్టు పేర్కొంది.

బీసీసీఐ ఏం చెప్పింది?
పహల్గామ్ టెర్రర్ ఎటాక్ తర్వాత భారత్- పాక్ మధ్య రాజకీయ సంబంధాలు మరింత క్షీణించాయి. దీంతో ఆసియా కప్ షెడ్యూల్ ప్రకటించినప్పటి నుంచి టోర్నీలో భారత్- పాక్ మ్యాచ్ ఉండడాన్ని కొందరు తప్పుబడుతున్నారు. ఈ పోరును బాయ్​కట్ చేయాలంటూ ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. అయితే ద్వైపాక్షిన సిరీస్​లు తప్పా, మల్టీనేషనల్ టోర్నీల్లో పాక్​తో ఆడేందుకు భారత ప్రభుత్వ పాలసీకి తాము కట్టుబడి ఉన్నామని బీసీసీఐ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలోనే భారత్ మల్టీనేషనల్ టోర్నీల్లోనే పాత్​తో ఆడుతుంది. ద్వైపాక్షిక సిరీస్​ల్లో ఎప్పటిలాగే నిషేధం కొనసాగుతుంది.

కాగా, ఈ టోర్నీలో గడిచిన 16 ఎడిషన్లలో మొత్తం 19సార్లు ఢీ కొట్టాయి. ఇందులో భారత్ అత్యధికంగా 10 మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గింది. పాకిస్థాన్ ఆరు మ్యాచ్​ల్లోనే విజయం సాధించింది. మరో 3 మ్యాచ్​ల్లో ఫలితం తేలలేదు.

