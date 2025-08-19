Rayudu About Virat kohli : భారత క్రికెట్ చరిత్రలో విరాట్ కోహ్లీ ఒక అసాధారణ వ్యక్తిత్వమని, ఒక అద్బుతమని మాజీ టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ అంబటి రాయుడు ప్రశంసించాడు. విరాట్ కోహ్లీకి నైపుణ్యంతో పాటు, ఫిట్నెస్ అదనపు బలమని అతడు కొనియాడాడు. ఈ మేరకు పాడ్కాస్ట్లో పలు వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ప్రస్తుతం అవి సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
భారత క్రికెట్ మరో స్థాయి!
విరాట్ కోహ్లీ టీమ్ఇండియా కోసం ఎంతో చేశాడు. అతడిలా మరెవ్వరూ చేయలేదు. భారత జట్టు రాబోయే వందేళ్లలో ఆధిపత్యం చెలాయించేలా బాటలు వేశాడు. అతడికి ఎంతో నైపుణ్యం ఉంది. దాంతోపాటు చక్కటి ఫిట్నెస్ అతడి సొంతం. ఫిజికల్గా ఫిట్గా ఉంటే మానసికంగా కూడా బలంగా తయారవుతారు. ఇది క్రికెట్కు ఎంతో అవసరం. కోహ్లీ కేవలం మంచి బ్యాటర్ మాత్రమే కాదు. ఫిట్నెస్ విషయంలో అతడో మార్గదర్శి. అతడి వల్లే ఫిట్నెస్లో భారత జట్టు అత్యున్నత ప్రమాణాలను అందుకుంది. టాలెంట్ ఉన్న ప్రతి ఆటగాడికి ఫిట్నెస్ను జోడించడం ద్వారా టీమ్ ఇండియా నాణ్యత మరింత మెరుగైంది" అని అన్నాడు.
కోహ్లీని ప్రశంసించిన రాయుడు, అతని టెస్టు రిటైర్మెంట్పై మాత్రం నిరాశ వ్యక్తం చేశాడు. "నా అభిప్రాయం ప్రకారం కోహ్లీ రిటైర్మెంట్ తీసుకోవడం చాలా తొందరపాటు నిర్ణయం. అతడు కచ్చితంగా ఇంకా ఆడాల్సింది. ముఖ్యంగా ఇంగ్లాండ్ సిరీస్లో అతడు ఉండాల్సింది. ఇంకా చాలా మ్యాచ్లు ఆడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే, ఫిట్నెస్ పరంగా చూసుకుంటే టీమ్ ఇండియాలో సగం మంది ఆటగాళ్లు కూడా అతడంత ఫిట్గా లేరు" అని రాయుడు తెలిపాడు.
అదే సమయంలో, కోహ్లీ వ్యక్తిగత ఆనందమే తాను కూడా కోరుకుంటున్నానని తెలిపాడు. "కొన్నిసార్లు ప్రజలు భావిస్తారు, వందల సెంచరీలు కొట్టాడని, కోట్ల రూపాయలు సంపాదించాడని అందుకే సంతోషంగా ఉంటాడని. కానీ నిజంగా మనసారా సంతోషంగా ఉండటం వేరే విషయం. నేను కోరుకునేది అతడు ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలని మాత్రమే" అని తెలిపాడు.
కోహ్లీ – రాయుడు బంధం
అంబటి రాయుడు తన కెరీర్లో ఎక్కువ భాగం విరాట్ కెప్టెన్సీ కిందే ఆడారు. 55 వన్డేలు, ఆరు టీ20లు ఆడిన రాయుడు, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK), ముంబై ఇండియన్స్ (MI) తరఫున ఐపీఎల్లోనూ మంచి గుర్తింపు పొందారు. అందుకే కోహ్లీపై ఆయన కామెంట్స్కు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం లభిస్తోంది.
విరాట్ 17ఏళ్ల కెరీర్ : ఈ 5 ఇన్నింగ్స్ చూస్తే కోహ్లీని 'కింగ్' అనాల్సిందే
అనుష్క ఫొటోను మెడలో వేసుకుని బ్లష్!- విరాట్ కోహ్లీ స్వయంవరం వీడియో వైరల్