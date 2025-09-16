'నిన్ను నగ్నంగా చూడాలని ఎవరూ అనుకోరు'- హెడెన్ ఛాలెంజ్పై మాజీ క్రికెటర్
Published : September 16, 2025 at 10:30 AM IST
Matthew Hayden Naked Challenge : ఆస్ట్రేలియా మాజీ క్రికెటర్ మ్యాథ్యూ హెడెన్ ఇటీవల ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ క్రీడావర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. 2025 యాషెస్ సిరీస్ సిరీస్లో ఇంగ్లాండ్ స్టార్ బ్యాటర్ జో రూట్ సెంచరీ బాదకపోతే మెల్బోర్న్ మైదానంలో నగ్నంగా నడుస్తానంటూ హాట్ కామెంట్స్ చేశాడు. హెడెన్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్ అయ్యాయి. అయితే దీనిపై తన మాజీ సహచర ఆటగాడు జేసన్ గిల్లెస్పి స్పందించాడు.
తాజాగా ఓ స్పోర్ట్స్ పాడ్కాస్ట్లో పాల్గొన్న గిల్లెస్పి, హెడెన్ బోల్డ్ స్టేట్మెంట్ను ప్రస్తావించాడు. దీనిపై ఆతడు ఫన్నీగా రియాక్ట్ అయ్యాడు. హెడెన్ మైదానంలో నగ్నంగా నడవాలని ఎవరూ కోరుకోవడం లేదని అన్నాడు. అలాగే గతంలో హెడెన్ తనతో చేసిన ఛాలెంజ్ను సైతం ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నాడు. బంగ్లాదేశ్లో బంగ్లా జట్టుపై టెస్టు మ్యాచ్లో డబుల్ సెంచరీ చేసినప్పుడు కూడా హెడెన్ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలే చేశాడని గుర్తుచేశాడు.
"గతంలో బంగ్లాదేశ్తో మ్యాచ్ సందర్భంలో డబుల్ సెంచరీ బాదినప్పుడు కూడా హెడెన్ నాతో ఇలాగే ఛాలెంజ్ చేశాడు. నేను 70 - 80 స్కోర్ వద్ద ఉన్నప్పుడు, 'నువ్వు సెంచరీ లేదా డబుల్ సెంచరీ బాదితే నేను నగ్నంగా తిరుగుతా' అని అన్నాడు. దీనికి నేను 'ఓకే, కానీ మనం ఇప్పుడు ముస్లిం దేశంలో ఉన్నామని నువ్వు గుర్తుంచుకో. అలాంటివి ఇక్కడ వర్కౌట్ అవ్వవు' అని అతడికి చెప్పాను. నిజంగా చెప్పాలంటే, హెడెన్ నిన్ను బట్టలు లేకుండా చూడాలని ఎవరూ అనుకోవడం లేదు" అని గిల్లెస్పి ఓ పాడ్కాస్ట్లో తెలిపాడు.
కాగా, గిల్లెస్పి ఈ పాడ్కాస్ట్లో ప్రస్తావించిన మ్యాచ్ 2006లో చిట్టగాంగ్ వేదికగా జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో నెం 3 స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చిన గిల్లెస్పి 425 బంతుల్లో 201 పరుగులు చేశాడు. ఈ మ్యాచ్ను ఆసీస్ 80 పరుగులు, ఒక ఇన్నింగ్స్ తేడాతో దక్కించుకుంది.
ఇదీ హెడెన్ ఛాలెంజ్
క్రికెట్లో యాషెస్ సిరీస్ అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక టెస్టు సిరీస్. ఇందులో ఆస్ట్రేలియా- ఇంగ్లాండ్ జట్లు ఐదు టెస్టు మ్యాచ్ల్లో తలపడుతాయి. 2025 ఎడిషన్ సిరీస్ ఈ నవంబర్ 21న ప్రారంభం కానుంది. ఈ సిరీస్కు ఆస్ట్రేలియా వేదిక కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆస్ట్రేలియా మ్యాథ్యూ హేడెన్ హాట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఈ సిరీస్లో రూట్ సెంచరీ బాదకపోతే తాను మెల్బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్లో నగ్నంగా నడుస్తానని రీసెంట్గా ఓ స్పోర్ట్స్ పాడ్కాస్ట్లో అన్నాడు. దీనిపై హెడెన్ కుమార్తె కూడా స్పందించింది. తన తండ్రి హాట్ కామెంట్ చేయడంతో, రూట్ సెంచరీ నమోదు చేయాలంటూ ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్కు రిక్వెస్ట్ చేసింది.
నో సెంచరీ
కాగా, ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్ జో రూట్ ప్రస్తుతం టెస్టు ఫార్మాట్లో సూపర్ ఫామ్లో ఉన్నాడు. కానీ, ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై రూట్ గణాంకాలు గొప్పగా ఏమీ లేవు. ఇప్పటివరకు ఆసీస్లో 14 టెస్టులు ఆడితే 35.68 సగటుతో 892 పరుగులే చేశాడు. ఇందులో 9 సెంచరీలు ఉన్నాయి. కానీ ఒక్క శతకం లేకపోవడం గమనార్హం. ఈ క్రమంలో ఆసీస్ మాజీ క్రికెటర్ హేడెన్, రూట్పై ఒత్తిడి పెంచేలా ఈ ఛాలెంజ్ విసిరాడు.
