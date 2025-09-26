ETV Bharat / sports

41ఏళ్లలో తొలిసారి- 'పాక్​తో మరో సమరానికి సై'- వేరే లెవెల్​ హైప్!

ఆసియా కప్ చరిత్రలో తొలిసారి- కీలక సమరానికి భారత్- పాక్​ సై

Ind vs Pak Asia Cup 2025
Ind vs Pak Asia Cup 2025 (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2025 at 10:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs Pak Asia Cup 2025 : ఆసియా కప్​లో ఫైనల్ జట్లు ఏవో తేలిపోయాయి. ఇప్పటికే భారత్ తొలి బెర్తు కన్ఫార్మ్ చేసుకోగా, తాజాగా పాకిస్థాన్ టైటిల్ ఫైట్​కు అర్హత సాధించింది. సూపర్ 4లో భాగంగా గురువారం బంగ్లాదేశ్​తో జరిగిన లో స్కోరింగ్ మ్యాచ్​లో పాకిస్థాన్ 11 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. దీంతో పాక్ ఆసియా కప్ ఫైనల్​కు దూసుకొచ్చింది. ఇక ఫైనల్​లో భారత్- పాక్ సమరమే!

భారత్ - పాకిస్థాన్
క్రికెట్​లో భారత్​కు పాకిస్థాన్​తో మ్యాచ్​కు వేరే లెవెల్ క్రేజ్ ఉంటుంది. అదే ఓ మల్టీనేషనల్ టోర్నమెంట్​లో ఈ దాయాదులు ఫైనల్​లో తలపడితే ఇక అంతే సంగతి. సగటు టీమ్ఇండియా అభిమానికి మిలియన్ డాలర్ మూమెంట్ అవుతుంది. అయితే ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఆసియా కప్​లో అదే జరగనుంది. సెప్టెంబర్ 28 ఆదివారం రోజు భారత్- పాకిస్థాన్​ ఫైనల్​లో టైటిల్ ఫైట్​లో తలపడనున్నాయి.

41ఏళ్లలో తొలిసారి
ఆసియా కప్ చరిత్ర చాలా పెద్దదే. 1984లో ఈ టోర్నమెంట్​ను తొలిసారి నిర్వహించారు. అప్పట్నుంచి దాదాపు 16 ఎడిషన్లు కంప్లీట్ అయిపోయాయి. ప్రతి ఎడిషన్​లో భారత్- పాక్ గ్రూప్ స్టేజ్, సూపర్ 4 దశలో తలపడ్డాయి. ఇందులో భారత్ అత్యధికసార్లు ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. కానీ, ఏ ఎడిషన్​లో కూడా ఏనాడూ భారత్- పాక్ జట్లు ఫైనల్​లో ఢీకొనలేదు. దాదాపు 41ఏళ్లలో ఆసియా కప్ ఫైనల్​లో పాక్​తో టీమ్ఇండియా తలపడడం ఇదే తొలిసారి కానుంది. దీంతో ఫ్యాన్స్​లో మరింత ఆసక్తి కలుగుతోంది.

అసలు మజా ఇప్పుడే!
గ్రూప్ దశ, సుూపర్ 4 లాంటి స్టేజ్​ల్లో పాక్​ను భారత్ చాలా సార్లే ఓడించింది. అయితే నాకౌట్, ఫైనల్​లో ఓడిస్తేనే అసలు మజా ఉంటుందంటూ అభిమానులు పోస్ట్​ల షేర్ చేస్తున్నారు. ఈ మ్యాచ్​ కోసం ఎంతో ఎదురుచూస్తున్నట్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు. పహల్గామ్ ఉద్రదాడి అనంతరం పరిణామాల నేపథ్యంలో ఇలాంటి టోర్నమెంట్​లో పాక్​ను తుదిపోరులో ఓడించి టైటిల్ నెగ్గడం టీమ్ఇండియాకు ఫుల్ కిక్ ఇస్తుందనడంలో ఎలాంటి డౌట్ లేదు.

Ind vs Pak Asia Cup 2025
అభిషేక్​తో వాగ్వాదం పెట్టుకున్న హారిస్ రౌఫ్ (Source : Associated Press)

కాగా, ప్రస్తుత టోర్నీలోనే పాక్​ను భారత్ రెండు సార్లు (గ్రూప్ దశ, సూపర్ 4 స్టేజ్) చిత్తుగా ఓడించింది. ఇక మూడో సమరానికి కూడా రెడీ అవుతుంది. ఇప్పటికే రెండుసార్లు ఓడించింది ఒకెత్తు అయితే, ఇప్పుడు ఫైనల్​లో విజయం సాధించడం మరొక ఎత్తు. ఈ టోర్నీలో వరుస విజయాలతో దూసుకెళ్తున్న భారత్, ఫైనల్​లోనూ అదే జోరు ప్రదర్శించి పాకిస్థాన్​ను చిత్తుగా ఓడించి ఛాంపియన్​గా నిలవాలని ఉవ్విళ్లూరుతోంది. ముచ్చటగా మూడోసారి కూడా చిత్తు చేయాలని భావిస్తోంది.

మరోవైపు, రెండుసార్లు దెబ్బతిన్న పాక్​ను కూడా అంత తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు. గ్రూప్ దశలో విఫలమైన ఆ జట్టు సూపర్ 4లో భారత్​కు కాస్త పోటీ ఇచ్చింది. బ్యాటింగ్ కంటే బౌలింగ్ విభాగంలోనే కాస్త బలంగా ఉన్న పాక్, టీమ్ఇండియా ముందు (172 పరుగులు) మంచి లక్ష్యాన్నే ఉంచింది. ఈ మ్యాచ్ ఛేదనను భారత్ ఘనంగానే ఆరంభించినా, మధ్యలో తడబడింది. ఆఖర్లో తిలక్ వర్మ పోరాటంతో గట్టేక్కింది. అందుకే పాక్​ను ఈజీగా తీసుకోకుండా, పూర్తిగా సన్నద్దమై రావాలి!

ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లిన పాకిస్థాన్- లో స్కోరింగ్ మ్యాచ్​లో బంగ్లాపై విజయం

'గన్ షాట్' సెలబ్రేషన్స్- ICCకి ఫిర్యాదు చేసిన BCCI- ఆ ఇద్దరిని బ్యాన్ చేస్తారా?

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS PAK FINALSIND VS PAK ASIA CUP 2025ASIA CUP 2025 FINALASIA CUP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ముగిసిన హైదరాబాద్‌ మెట్రో పీపీపీ ప్రస్థానం - విస్తరణకు మార్గం సుగమం

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

చాపకింద నీరులా హైబీపీ - 'గ్లోబల్​ హైపర్ ​టెన్షన్'​ నివేదికలో మనగురించి ఆశ్చర్యకర విషయాలు

ఆర్టీసీ ప్రయాణం మరింత ఈజీ - స్మార్ట్​ కార్డుల సేవలు వచ్చేస్తున్నాయ్​!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.