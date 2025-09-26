41ఏళ్లలో తొలిసారి- 'పాక్తో మరో సమరానికి సై'- వేరే లెవెల్ హైప్!
ఆసియా కప్ చరిత్రలో తొలిసారి- కీలక సమరానికి భారత్- పాక్ సై
Published : September 26, 2025 at 10:24 AM IST
Ind vs Pak Asia Cup 2025 : ఆసియా కప్లో ఫైనల్ జట్లు ఏవో తేలిపోయాయి. ఇప్పటికే భారత్ తొలి బెర్తు కన్ఫార్మ్ చేసుకోగా, తాజాగా పాకిస్థాన్ టైటిల్ ఫైట్కు అర్హత సాధించింది. సూపర్ 4లో భాగంగా గురువారం బంగ్లాదేశ్తో జరిగిన లో స్కోరింగ్ మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ 11 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. దీంతో పాక్ ఆసియా కప్ ఫైనల్కు దూసుకొచ్చింది. ఇక ఫైనల్లో భారత్- పాక్ సమరమే!
భారత్ - పాకిస్థాన్
క్రికెట్లో భారత్కు పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్కు వేరే లెవెల్ క్రేజ్ ఉంటుంది. అదే ఓ మల్టీనేషనల్ టోర్నమెంట్లో ఈ దాయాదులు ఫైనల్లో తలపడితే ఇక అంతే సంగతి. సగటు టీమ్ఇండియా అభిమానికి మిలియన్ డాలర్ మూమెంట్ అవుతుంది. అయితే ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఆసియా కప్లో అదే జరగనుంది. సెప్టెంబర్ 28 ఆదివారం రోజు భారత్- పాకిస్థాన్ ఫైనల్లో టైటిల్ ఫైట్లో తలపడనున్నాయి.
41ఏళ్లలో తొలిసారి
ఆసియా కప్ చరిత్ర చాలా పెద్దదే. 1984లో ఈ టోర్నమెంట్ను తొలిసారి నిర్వహించారు. అప్పట్నుంచి దాదాపు 16 ఎడిషన్లు కంప్లీట్ అయిపోయాయి. ప్రతి ఎడిషన్లో భారత్- పాక్ గ్రూప్ స్టేజ్, సూపర్ 4 దశలో తలపడ్డాయి. ఇందులో భారత్ అత్యధికసార్లు ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. కానీ, ఏ ఎడిషన్లో కూడా ఏనాడూ భారత్- పాక్ జట్లు ఫైనల్లో ఢీకొనలేదు. దాదాపు 41ఏళ్లలో ఆసియా కప్ ఫైనల్లో పాక్తో టీమ్ఇండియా తలపడడం ఇదే తొలిసారి కానుంది. దీంతో ఫ్యాన్స్లో మరింత ఆసక్తి కలుగుతోంది.
#INDvsPAK #AsiaCupFinal on 28th September.— alekhaNikun (@nikun28) September 26, 2025
First time in the Men's #AsiaCup history..
Win situation for @SonySportsNetwk..
Sony has achieved what @StarSportsIndia has dreamt of..
pic.twitter.com/q40maEQW1Q
అసలు మజా ఇప్పుడే!
గ్రూప్ దశ, సుూపర్ 4 లాంటి స్టేజ్ల్లో పాక్ను భారత్ చాలా సార్లే ఓడించింది. అయితే నాకౌట్, ఫైనల్లో ఓడిస్తేనే అసలు మజా ఉంటుందంటూ అభిమానులు పోస్ట్ల షేర్ చేస్తున్నారు. ఈ మ్యాచ్ కోసం ఎంతో ఎదురుచూస్తున్నట్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు. పహల్గామ్ ఉద్రదాడి అనంతరం పరిణామాల నేపథ్యంలో ఇలాంటి టోర్నమెంట్లో పాక్ను తుదిపోరులో ఓడించి టైటిల్ నెగ్గడం టీమ్ఇండియాకు ఫుల్ కిక్ ఇస్తుందనడంలో ఎలాంటి డౌట్ లేదు.
కాగా, ప్రస్తుత టోర్నీలోనే పాక్ను భారత్ రెండు సార్లు (గ్రూప్ దశ, సూపర్ 4 స్టేజ్) చిత్తుగా ఓడించింది. ఇక మూడో సమరానికి కూడా రెడీ అవుతుంది. ఇప్పటికే రెండుసార్లు ఓడించింది ఒకెత్తు అయితే, ఇప్పుడు ఫైనల్లో విజయం సాధించడం మరొక ఎత్తు. ఈ టోర్నీలో వరుస విజయాలతో దూసుకెళ్తున్న భారత్, ఫైనల్లోనూ అదే జోరు ప్రదర్శించి పాకిస్థాన్ను చిత్తుగా ఓడించి ఛాంపియన్గా నిలవాలని ఉవ్విళ్లూరుతోంది. ముచ్చటగా మూడోసారి కూడా చిత్తు చేయాలని భావిస్తోంది.
Get ready to witness a 𝓱𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓬 𝓬𝓵𝓪𝓼𝓱 as #INDvPAK is set for the first time ever in the #AsiaCup Final 🙌— Sony LIV (@SonyLIV) September 25, 2025
Watch India vs Pakistan in the #DPWORLDASIACUP2025 Final - LIVE on #SonyLIV & #SonySportsNetwork TV Channels 📺 pic.twitter.com/Tz24Z0dRoX
మరోవైపు, రెండుసార్లు దెబ్బతిన్న పాక్ను కూడా అంత తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు. గ్రూప్ దశలో విఫలమైన ఆ జట్టు సూపర్ 4లో భారత్కు కాస్త పోటీ ఇచ్చింది. బ్యాటింగ్ కంటే బౌలింగ్ విభాగంలోనే కాస్త బలంగా ఉన్న పాక్, టీమ్ఇండియా ముందు (172 పరుగులు) మంచి లక్ష్యాన్నే ఉంచింది. ఈ మ్యాచ్ ఛేదనను భారత్ ఘనంగానే ఆరంభించినా, మధ్యలో తడబడింది. ఆఖర్లో తిలక్ వర్మ పోరాటంతో గట్టేక్కింది. అందుకే పాక్ను ఈజీగా తీసుకోకుండా, పూర్తిగా సన్నద్దమై రావాలి!
