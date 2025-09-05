ETV Bharat / sports

ఎట్టకేలకు చిన్నస్వామి స్టేడియంలో క్రికెట్ మ్యాచ్​లు- కానీ ఫ్యాన్స్​కు నో ఎంట్రీ - CHINNASWAMY STADIUM

తొక్కిసలాట ఘటన తర్వాత చిన్నస్వామిలో తొలిసారి క్రికెట్ మ్యాచ్- కానీ, ఫ్యాన్స్​కు నో ఎంట్రీ

Chinnaswamy Stadium
Chinnaswamy Stadium (Source : ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2025 at 11:02 AM IST

3 Min Read

Chinnaswamy Stadium Cricket Match : బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియం వద్ద జూన్ 04న జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటన యావత్ దేశాన్ని కలచివేసింది. ఈ ఘటనలో 11 మంది మృతి చెందగా, పదుల సంఖ్యలో అభిమానులు గాయపడ్డారు. దీంతో చిన్నస్వామి స్టేడియంలో భద్రతా కారణాల వల్ల గత మూడు నెలల్లో అక్కడ మ్యాచ్​లు జరగలేదు. చిన్నస్వామిలో డొమెస్టిక్ లీగ్ మహారాజ టోర్నీ, ఐసీసీ మహిళల వన్డే వరల్డ్​కప్​లో పలు మ్యాచ్​లు జరగాల్సి ఉంది. కానీ, ఆయా కారణాల వల్ల మహారాజ టోర్నీని మైసూర్​కు మార్చగా, మహిళల వన్డే వరల్డ్​కప్​మ్యాచ్​లను నవీ ముంబయికి షిఫ్ట్ చేశారు.

అయితే ఇప్పుడు అదే చిన్నస్వామి స్టేడియంలో మ్యాచ్​లు పునః ప్రారంభం కానున్నాయి. తొక్కిసలాట ఘటన తర్వాత తొలిసారి క్రికెట్ మ్యాచ్​కు ఆతిథ్యం ఇచ్చేందుకు చిన్నస్వామి స్టేడియం సిద్ధం అవుతోంది. దీంతో బెంగళూరు అభిమానులు కాస్త సంతోషపడుతున్నారు. కానీ, ఈ మ్యాచ్​లు చూసేందుకు ప్రేక్షకులకు మాత్రం స్టేడియంలోకి అనుమతి లేదు. మరి అవి ఏ మ్యాచ్​లు అంటే?

మూడు నెలల తర్వాత తొలి మ్యాచ్
కర్ణాటక స్టేట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (KSCA) కే తిమ్మప్పయ్య మెమోరియల్ టోర్నమెంట్ నిర్వహిస్తుంది. మైసూర్​కు చెందిన టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ తిమ్మప్పయ్య జ్ఞాపకార్థం కేఎస్​సీఏ ప్రతి ఎటా ఈ టోర్నీని నిర్వహిస్తుంది. ఈ క్రమంలో 2025 సీజన్ శుక్రవారం ప్రారంభమైంది. నాలుగు రోజుల టెస్టు ఫార్మాట్​లో ఈ మ్యాచ్​లు ఉంటాయి. ఇందులో మొత్తం 16 మ్యాచ్​లు జరగనున్నాయి. ఈ 16లో, చిన్నస్వామి స్టేడియం 6 మ్యాచ్​లకు ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. ఈ క్రమంలోనే శుక్రవారం గోవా- విదర్భ మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది. లీగ్ మ్యాచ్​లతోపాటు ఇందులో సెమీ ఫైనల్, ఫైనల్ మ్యాచ్​లు కూడా జరగనున్నాయి. అయితే భద్రతా కారణాల దృష్యా ఈ మ్యాచ్​లకు ప్రేక్షకులను స్టేడియం లోపలికి అనుమతించడం లేదని కర్ణాటక క్రికెట్ అసోసియేషన్ పేర్కొంది.

కాగా, ఈ టోర్నీలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ముంబయి, విదర్భ, మధ్యప్రదేశ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఛత్తీస్‌గఢ్, గోవా, గుజరాత్ రాష్ట్రాల క్రికెట్ అసోసియేషన్ నుంచి క్రికెట్ జట్ల పాల్గొంటాయి. ఇందులో ప్రముఖ క్రికెటర్లు అజింక్య రహానే (ముంబయి), హనుమ విహారి, వెంకటేశ్ అయ్యర్, విజయ్ శంకర్, శశాంక్ సింగ్​ లాంటి ఆటగాళ్లతోపాటు మాజీ క్రికెటర్ రాహుల్ ద్రవిడ్ కుమారుడు సమిత్ ద్రవిడ్ పాల్గొంటారు. టీమ్ఇండియాలో చోటు కోసం ప్రయత్నించే కుర్రాళ్లకు, ఫిట్​నెస్ నిరూపించుకునే సీనియర్లకు ఈ టోర్నీ ఓ ప్లాట్​ఫామ్​లాగా ఉపయోగపడుతుంది.

వరల్డ్​కప్​ మ్యాచ్​లు షిఫ్ట్
అయితే 2025 మహిళల వన్డే వరల్డ్ కప్​ మ్యాచ్​లకు చిన్నస్వామి స్టేడియం ఆతిథ్యం ఇవ్వాల్సి ఉంది. కానీ, స్టేడియం నిర్వాహకులు ఫైర్ సేఫ్టీ నిబంధనలను పాటించకపోవడంతో రాష్ట్ర విద్యుత్ బోర్డు (BESCOM) కరెంట్ సరఫరాను నిలిపివేసింది. జనరేటర్లు, సోలార్ విద్యుత్తుపైనే స్టేడియం ఆధారపడవలసి వచ్చింది. దీంతో క్లియరెన్స్ లేకపోవడం వల్ల మహిళల ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్‌లను నిర్వహించే హక్కులు స్టేడియం కోల్పోయింది. ఈ మ్యాచ్​లను రీసెంట్​గా నవీ ముంబయికి తరలిస్తున్నట్లు బీసీసీఐ ప్రకటించింది.

కాగా, 17ఏళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత 2025 ఐపీఎల్​లో ఆర్సీబీ టైటిల్ నెగ్గింది. దీంతో ఆర్సీబీ మేనేజ్​మెంట్ జూన్ 04న విక్టరీ పరేడ్, చిన్నస్వామిలో ఈవెంట్ నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపింది. ఈ ఈవెంట్​కు భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు రావడంతో స్టేడియం బయట తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో 11 మంది మృతి చెందారు. మృతి చెందిన కుటుంబాలకు ఆర్సీబీ మేనేజ్​మెంట్ రూ.25 లక్షల పరిహారం ప్రకటించింది. ఇందులో కొంతమేర ఇప్పటికే బాధిత కుటుంబాలకు అందించింది.

బెంగళూరు తొక్కిసలాటపై హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు- వారికి అరెస్టు నుంచి రక్షణ

చిన్నస్వామి నుంచి ఈడెన్ గార్డెన్స్- స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్లలో పెను విషాదాలు ఇవే!

Chinnaswamy Stadium Cricket Match : బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియం వద్ద జూన్ 04న జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటన యావత్ దేశాన్ని కలచివేసింది. ఈ ఘటనలో 11 మంది మృతి చెందగా, పదుల సంఖ్యలో అభిమానులు గాయపడ్డారు. దీంతో చిన్నస్వామి స్టేడియంలో భద్రతా కారణాల వల్ల గత మూడు నెలల్లో అక్కడ మ్యాచ్​లు జరగలేదు. చిన్నస్వామిలో డొమెస్టిక్ లీగ్ మహారాజ టోర్నీ, ఐసీసీ మహిళల వన్డే వరల్డ్​కప్​లో పలు మ్యాచ్​లు జరగాల్సి ఉంది. కానీ, ఆయా కారణాల వల్ల మహారాజ టోర్నీని మైసూర్​కు మార్చగా, మహిళల వన్డే వరల్డ్​కప్​మ్యాచ్​లను నవీ ముంబయికి షిఫ్ట్ చేశారు.

అయితే ఇప్పుడు అదే చిన్నస్వామి స్టేడియంలో మ్యాచ్​లు పునః ప్రారంభం కానున్నాయి. తొక్కిసలాట ఘటన తర్వాత తొలిసారి క్రికెట్ మ్యాచ్​కు ఆతిథ్యం ఇచ్చేందుకు చిన్నస్వామి స్టేడియం సిద్ధం అవుతోంది. దీంతో బెంగళూరు అభిమానులు కాస్త సంతోషపడుతున్నారు. కానీ, ఈ మ్యాచ్​లు చూసేందుకు ప్రేక్షకులకు మాత్రం స్టేడియంలోకి అనుమతి లేదు. మరి అవి ఏ మ్యాచ్​లు అంటే?

మూడు నెలల తర్వాత తొలి మ్యాచ్
కర్ణాటక స్టేట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (KSCA) కే తిమ్మప్పయ్య మెమోరియల్ టోర్నమెంట్ నిర్వహిస్తుంది. మైసూర్​కు చెందిన టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ తిమ్మప్పయ్య జ్ఞాపకార్థం కేఎస్​సీఏ ప్రతి ఎటా ఈ టోర్నీని నిర్వహిస్తుంది. ఈ క్రమంలో 2025 సీజన్ శుక్రవారం ప్రారంభమైంది. నాలుగు రోజుల టెస్టు ఫార్మాట్​లో ఈ మ్యాచ్​లు ఉంటాయి. ఇందులో మొత్తం 16 మ్యాచ్​లు జరగనున్నాయి. ఈ 16లో, చిన్నస్వామి స్టేడియం 6 మ్యాచ్​లకు ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. ఈ క్రమంలోనే శుక్రవారం గోవా- విదర్భ మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది. లీగ్ మ్యాచ్​లతోపాటు ఇందులో సెమీ ఫైనల్, ఫైనల్ మ్యాచ్​లు కూడా జరగనున్నాయి. అయితే భద్రతా కారణాల దృష్యా ఈ మ్యాచ్​లకు ప్రేక్షకులను స్టేడియం లోపలికి అనుమతించడం లేదని కర్ణాటక క్రికెట్ అసోసియేషన్ పేర్కొంది.

కాగా, ఈ టోర్నీలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ముంబయి, విదర్భ, మధ్యప్రదేశ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఛత్తీస్‌గఢ్, గోవా, గుజరాత్ రాష్ట్రాల క్రికెట్ అసోసియేషన్ నుంచి క్రికెట్ జట్ల పాల్గొంటాయి. ఇందులో ప్రముఖ క్రికెటర్లు అజింక్య రహానే (ముంబయి), హనుమ విహారి, వెంకటేశ్ అయ్యర్, విజయ్ శంకర్, శశాంక్ సింగ్​ లాంటి ఆటగాళ్లతోపాటు మాజీ క్రికెటర్ రాహుల్ ద్రవిడ్ కుమారుడు సమిత్ ద్రవిడ్ పాల్గొంటారు. టీమ్ఇండియాలో చోటు కోసం ప్రయత్నించే కుర్రాళ్లకు, ఫిట్​నెస్ నిరూపించుకునే సీనియర్లకు ఈ టోర్నీ ఓ ప్లాట్​ఫామ్​లాగా ఉపయోగపడుతుంది.

వరల్డ్​కప్​ మ్యాచ్​లు షిఫ్ట్
అయితే 2025 మహిళల వన్డే వరల్డ్ కప్​ మ్యాచ్​లకు చిన్నస్వామి స్టేడియం ఆతిథ్యం ఇవ్వాల్సి ఉంది. కానీ, స్టేడియం నిర్వాహకులు ఫైర్ సేఫ్టీ నిబంధనలను పాటించకపోవడంతో రాష్ట్ర విద్యుత్ బోర్డు (BESCOM) కరెంట్ సరఫరాను నిలిపివేసింది. జనరేటర్లు, సోలార్ విద్యుత్తుపైనే స్టేడియం ఆధారపడవలసి వచ్చింది. దీంతో క్లియరెన్స్ లేకపోవడం వల్ల మహిళల ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్‌లను నిర్వహించే హక్కులు స్టేడియం కోల్పోయింది. ఈ మ్యాచ్​లను రీసెంట్​గా నవీ ముంబయికి తరలిస్తున్నట్లు బీసీసీఐ ప్రకటించింది.

కాగా, 17ఏళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత 2025 ఐపీఎల్​లో ఆర్సీబీ టైటిల్ నెగ్గింది. దీంతో ఆర్సీబీ మేనేజ్​మెంట్ జూన్ 04న విక్టరీ పరేడ్, చిన్నస్వామిలో ఈవెంట్ నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపింది. ఈ ఈవెంట్​కు భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు రావడంతో స్టేడియం బయట తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో 11 మంది మృతి చెందారు. మృతి చెందిన కుటుంబాలకు ఆర్సీబీ మేనేజ్​మెంట్ రూ.25 లక్షల పరిహారం ప్రకటించింది. ఇందులో కొంతమేర ఇప్పటికే బాధిత కుటుంబాలకు అందించింది.

బెంగళూరు తొక్కిసలాటపై హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు- వారికి అరెస్టు నుంచి రక్షణ

చిన్నస్వామి నుంచి ఈడెన్ గార్డెన్స్- స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్లలో పెను విషాదాలు ఇవే!

For All Latest Updates

TAGGED:

CHINNASWAMY STADIUM MATCHESCHINNASWAMY STADIUM STAMPEDECHINNASWAMY STADIUM NEXT MATCHESCHINNASWAMY STADIUM

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

కారప్పూసతో కరకరలాడే "తియ్యని లడ్డూలు" - ఐదు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

ఇంట్లో విద్యుత్​ సమస్యలా? - వాట్సప్​లో 'హాయ్'​ అని మెసెజ్​ చేస్తే ప్రాబ్లమ్​ సాల్వ్​!

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే?

ఆరోగ్యంతో పాటు ఉపాధి - చిన్న సీక్రెట్​తో బిజినెస్​లో రాణిస్తున్న యువకులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.