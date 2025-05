ETV Bharat / sports

విరాట్​కు ఫ్యాన్స్ సర్​ప్రైజ్- స్టేడియమంతా టెస్టు జెర్సీలే! - IPL 2025

RCB vs KKR ( Source : IANS )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 17, 2025 at 12:09 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 12:30 PM IST 2 Min Read

Virat Kohli Test Jersey IPL : 2025 ఐపీఎల్​ శనివారం పునః ప్రారంభంకానుంది. చిన్నస్వామి వేదికగా కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మ్యాచ్ జరగనుంది. అయితే టెస్టు ఫార్మాట్​కు గుడ్​బై చెప్పిన తర్వాత విరాట్ కోహ్లీ తొలిసారి బరిలో దిగనుండడం వల్ల అందరి దృష్టి అతడిపైనే నెలకొంది. దీంతో విరాట్​ను అభినందించేందుకు అభిమానులు ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. సాధారణంగా ఐపీఎల్ అంటే స్టేడియం అంతా రంగురంగుల జెర్సీలతో నిండిపోతుంది. కానీ, చిన్నస్వామిలో శనివారం రాత్రి కాస్త డిఫరెంట్ వాతావరణం కనిపించే ఛాన్స్ ఉంది. విరాట్ టెస్టులకు వీడ్కోలు పలికిన నేపథ్యంలో ఆర్సీబీ అభిమానులంతా టెస్టు జెర్సీ (తెల్లని జెర్సీ)లతో కింగ్​కు ఘనంగా స్వాగతం పలకాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకు తగ్గట్లగానే స్టేడియం బయట కూడా విరాట్ టెస్టు జర్సీలనే అమ్ముతున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. Virat Kohli IPL 2025 Stats : ఈ ఐపీల్ సీజన్​లో విరాట్ నిలకడగా రాణిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే 11మ్యాచ్​లలో 68.13 యావరేజ్​తో 505 పరుగులు చేశాడు. దీంతో ప్రస్తుత ఐపీఎల్ టోర్నీలో అత్యధిక పరుగులు బాదిన లిస్ట్​లో నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఇందులో 8 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఐపీఎల్​లో ఇప్పటివరకు ఏ ఇతర బ్యాటర్​ కూడా ఐపీఎల్​లో ఇన్నిసార్లు ఈ ఫీట్ సాధించలేదు. ఈ లిస్ట్​లో వార్నర్ (7), కేఎల్ రాహుల్ (6), ధావన్ (5) వరుసగా ఉన్నారు.

Last Updated : May 17, 2025 at 12:30 PM IST