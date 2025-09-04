ETV Bharat / sports

'హుక్కా' తాగేవాళ్లకే ఛాన్స్​లు!- ధోనీపై ఇర్ఫాన్ పాత కామెంట్స్ వైరల్ - MS DHONI HOOKAH

ధోనీ- ఇర్పాన్ పఠాన్ హుక్కా కాంట్రవర్సీ- మొత్తం మ్యాటర్ ఇదే!

Dhoni Hookah Controversy
Dhoni Hookah Controversy (Soruce : ANI, Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2025 at 11:27 AM IST

MS Dhoni Hookah : టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్రసింగ్ ధోనీ 'హుక్కా పార్టీ'లో పాల్గొన్నట్లుగా కనిపిస్తున్న పాత వీడియో ఒకటి ఇప్పుడు వైరల్​గా మారింది. ఇందులో మాజీ బౌలర్ ఆర్పీ సింగ్ కూడా ఉన్నాడు. ఈ వ్యవహారంపై మాజీ ఆల్​రౌండర్ ఇర్ఫాన్ పఠాన్, గతంలో చేసిన కామెంట్లు కూడా వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా ఓ నెటిజన్ మరోసారి ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించడంతో, ఇర్ఫాన్ దీనిపై స్పందించాడు. మరి అప్పుడు ఇర్ఫాన్ ఏం అన్నాడు? ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు? అసలు ధోనీ- ఇర్ఫాన్ 'హుక్కా కాంట్రవర్సీ' ఏంటి? అనేది చూద్దాం!

ధోనీపై సంచలన వ్యాఖ్యలు
ధోనీ కెప్టెన్​గా ఉన్నప్పుడు జట్టులో ప్లేయర్ల పట్ల అతడు పక్షపాతం చూపించాడని ఇర్ఫాన్ పఠాన్ గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆరోపించాడు. తనకు హుక్కా సెటప్ చేసినవాళ్లను జట్టులో ఉంచుకుంటాడని, తాను అలా చేయకపోవడంతోనే తనను టీమ్​లో నుంచి డ్రాప్ చేశారని ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఇర్ఫాన్ పరోక్షంగా ఆరోపణలు చేశాడు. తన బౌలింగ్ పట్ల ధోనీ సంతృప్తిగా లేడని, అతడు హుక్కా కొట్టేవారికే తన జట్టులో ప్రాధాన్యం ఇస్తాడని పఠాన్ వ్యాఖ్యానించాడు.

"2008లో ఆస్ట్రేలియా సిరీస్ సందర్భంగా నా బౌలింగ్ సరిగ్గా లేదని అప్పటి కెప్టెన్ ధోనీ మీడియా ముందు వెల్లడించాడు. కానీ ఆ సిరీస్​లో నేను అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేశాను. దీంతో నా గురించి ఎందుకు అలా చెప్పాల్సి వచ్చిందని మహీ భాయ్​ను అడిగా. దానికి ఆయన 'అలాంటిది ఏమీ లేదు ఇర్ఫాన్. అంతా ప్లానింగ్ ప్రకారమే సాగుతోంది' అని రిప్లై ఇచ్చాడు. అంటే నన్ను జట్టలోంచి తప్పించాలనుకుంటున్నాడు, కాబట్టే అలా మాట్లాడాడని నాకు అర్థమైంది. ఇక మాటిమాటికి అందుకు కారణాలు అడిగితే, మన ఆత్మ గౌరవం దెబ్బతింటుంది. నాకు రూమ్​లో హుక్కా సెట్ చేసే అలవాటు లేదు. గ్రౌండ్​లో అత్యుత్తమంగా ఆడడమే క్రికెటర్ పని" అని ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఇర్ఫాన్ గతంలో మాట్లాడాడు.

నెటిజన్ ప్రశ్న
అయితే టీమ్ఇండియా సీనియర్ పేసర్ మహ్మద్ షమీ బర్త్‌డే సందర్భంగా ఇర్ఫాన్, అతడికి విషెస్ చెబుతూ ఓ పోస్ట్ పెట్టాడు. ఈ పోస్ట్​కు రెస్పాన్స్​గా ఓ నెటిజన్, ధోనీ హుక్కా కాంట్రవర్సీ విషయాన్ని ఇప్పుడు ప్రస్తావించాడు. 'ఇర్ఫాన్ పఠాన్ భయ్యా, ఇంతకీ హుక్కా సంగతి ఏమైంది?' అని ప్రశ్నించాడు. దీనికి ఇర్ఫాన్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చాడు. 'ధోనీ, నేను కలిసి తాగుతాం' అని నెటిజన్ ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చాడు. దీంతో ఇర్ఫాన్, ఈ ప్రశ్నను స్పోర్టీవ్ గా తీసుకొని, భలే సమాధానమిచ్చాడు అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్ చేస్తున్నారు.

ఇప్పుడెందుకు?
అయితే 5ఏళ్ల కింద జరిగిన దాన్ని గురించి ఇప్పుడెందుకు అంటూ ఇర్ఫాన్ మరో పోస్ట్ పెట్టాడు. 'ఎప్పుడో 5ఏళ్ల కిందటి వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. అందులోని కంటెంట్‌, స్టేట్​మెంట్​ను వారికి నచ్చినట్లుగా మార్చేశారు. ఇది ఫ్యాన్‌ వారా? లేక పీఆర్‌ లాబీయింగ్ా? ఆ రోజుల్లో రాబిన్ ఉతప్ప, సురేశ్‌ రైనా, ధోనీ నేను లేకుండా భోజనం కూడా చేసేవారు కాదు. నేనూ అంతే. మా మధ్య ఫ్రెండ్​షిప్ అలాంటింది' అని ఇర్ఫాన్ రాసుకొచ్చాడు.

