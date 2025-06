ETV Bharat / sports

బెన్ డకెట్ దూకుడు- తొలి టెస్టులో భారత్ ఓటమి - IND VS ENG FIRST TEST

IND VS ENG ( AP )

Published : June 24, 2025 at 11:56 PM IST | Updated : June 25, 2025 at 12:18 AM IST

IND VS ENG First Test : అండర్సన్- తెందూల్కర్ ట్రోఫీలో భాగంగా ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన తొలి టెస్టులో భారత్ నిరాశపరిచింది. టీమ్ఇండియా నిర్దేశించిన 371 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఆతిథ్య జట్టు 5 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. దీంతో భారత్ క్రికెట్ జట్టు ఓటమిపాలైంది. ఇంగ్లాండ్ ఓపెనర్ బెన్ డకెట్ (149; 170 బంతుల్లో 21 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) భారీ శతకంతో అదరగొట్టాడు. ఆ తర్వాత జాక్ క్రాలీ (65), జో రూట్ (53*; 84 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు) కూడా హాఫ్‌ సెంచరీలు సాధించి రాణించారు బెన్ స్టోక్స్ (33; 51 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు) ఫర్వాలేదనిపించాడు. చివర్లో జేమీ స్మిత్ (44*; 55 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు) మెరుపులు మెరిపంచాడు. టీమ్​ఇండియా బౌలర్లలో ప్రసిద్ధ్‌ కృష్ణ 2, శార్దూల్ ఠాకూర్ 2, రవీంద్ర జడేజా ఒక వికెట్ పడగొట్టారు.

అయితే రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 21/0 ఓవర్‌నైట్‌ స్కోరుతో ఐదో రోజు ఆటను ప్రారంభించింది ఇంగ్లాండ్. తొలి సెషన్‌లో ఒక్క వికెట్ కూడా కోల్పోకుండా 96 పరుగులు రాబట్టింది. ఆ తర్వాత రెండో సెషన్‌లో ఆతిథ్య జట్టు 152 పరుగులు చేసి నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయింది. జాక్ క్రాలీ, తర్వాత వచ్చిన ఓలీ పోప్ (8)ని ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ వరుస ఓవర్లలో పెవిలియన్‌కు పంపాడు. కాగా, మొదటి నుంచి దూకుడుగా ఆడిన డకెట్ 121 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. ఆ తర్వాత మరింత జోష్​గా ఆడాడాు. శార్దూల్ ఠాకూర్ వరుస బంతుల్లో ఇద్దరినీ ఔట్ చేయడంతో భారత్ పోటీలోకి వచ్చేలా కనిపించింది. కానీ స్టోక్స్, రూట్ నిలకడగా ఆడి ఇన్నింగ్స్‌ను ఒకే రీతిలోకి తీసుకొచ్చారు. రూట్, జేమీ స్మిత్‌ జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చారు.

Last Updated : June 25, 2025 at 12:18 AM IST