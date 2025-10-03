10 వికెట్ల తేడాతో ఇంగ్లాండ్ గ్రాండ్ విక్టరీ- సౌతాఫ్రికా చిత్తు
చిత్తుగా ఓడిన సౌతాఫ్రికా- ఇంగ్లాండ్ ఘన విజయం
Published : October 3, 2025 at 6:42 PM IST
Eng vs SA Women : 2025 మహిళల వన్డే వరల్డ్కప్లో ఇంగ్లాండ్ ఘనంగా బోణీ కొట్టింది. శుక్రవారం సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన మ్యాచ్లో 10 వికెట్ల తేడాతో గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సౌతాఫ్రికా మహిళల జట్టు 69 పరుగులకే కుప్పకూలింది. 20.4 ఓవర్లలోనే వికెట్లన్నీ కొల్పోయింది. 70 పరుగుల స్పల్ప లక్ష్య ఛేదనలో ఇంగ్లాండ్ 14.1 ఓవర్లలో వికెట్ కోల్పోకుండా 73 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్లు టామి బెమూంట్ (21), అమీ జోన్స్ (40) ఇద్దరే మ్యాచ్ను ఫినిశ్ చేసేశారు.
స్కోర్లు
- సౌతాఫ్రికా - 69-10 (20.4)
- ఇంగ్లాండ్- 73-0 (14.1)