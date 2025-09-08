ETV Bharat / sports

దక్షిణాఫ్రికాపై 342 పరుగుల తేడాతో ఇంగ్లాండ్‌ భారీ విజయం- వన్డేల్లో బిగ్గెస్ట్ విక్టరీ ఇదే!

భారత్​ను రెండో స్థానానికి నెట్టేసిన ఇంగ్లాండ్​- వన్డేల్లో అతిపెద్ద విజయం నమోదు!

Biggest-Ever ODI Win
Biggest-Ever ODI Win (Source: AFP)
Biggest-Ever ODI Win: సౌతాంప్టన్‌లో జరిగిన మూడో వన్డేలో ఇంగ్లాండ్‌ టీమ్​ అద్భుత ప్రదర్శన చేసింది. దక్షిణాఫ్రికాపై 342 పరుగుల తేడాతో గెలిచి ఇంటర్నేషనల్ వన్డే మ్యాచ్​ల్లో అతిపెద్ద విజయం సాధించింది. ఈ విజయంతో 2023లో భారత్‌ శ్రీలంకపై నమోదు చేసిన 317 పరుగుల రికార్డును ఇంగ్లాండ్‌ చెరిపేసింది. అంతేకాదు ఈ మ్యాచ్​ కారణంగా రికార్డుల మోత మోగిపోయాయి.

ఇంగ్లాండ్‌ బ్యాట్స్‌మెన్ దూకుడు
ఆరంభంలో జేమీ స్మిత్‌ (62), బెన్‌ డకెట్‌ (31) వేగంగా రన్స్‌ చేశారు. ఆ తర్వాత జోరూట్‌, జెకబ్‌ బెతెల్‌ జత కట్టి 182 పరుగుల భాగస్వామ్యం అందించారు. 21 ఏళ్ల బెతెల్‌ (110) తన తొలి శతకం నమోదు చేసి రెండో అతి పిన్న వయస్కుడైన ఇంగ్లండ్‌ బ్యాట్స్‌మెన్‌గా రికార్డు సృష్టించాడు. రూట్‌ తన 19వ సెంచరీ (106) సాధించాడు. చివర్లో జోస్‌ బట్లర్‌ (62 నాటౌట్‌, 32 బంతుల్లో) దుమ్మురేపడంతో ఇంగ్లండ్‌ 414 పరుగులు సాధించింది.

దుమ్మురేపిన ఇంగ్లాండ్​
మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఇంగ్లండ్‌ జట్టు 414 పరుగులు చేసింది. జేమీ స్మిత్‌ వేగవంతమైన అర్ధశతకం సాధించగా, బెన్‌ డకెట్‌ కూడా మంచి ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. ఆ తర్వాత జో రూట్‌, జెకబ్‌ బెతెల్‌ కలిసి 182 పరుగులు తీశారు. రూట్‌ తన 19వ సెంచరీని నమోదు చేయగా, 21 ఏళ్ల బెతెల్‌ తన తొలి అంతర్జాతీయ శతకంతో రెండో అతి పిన్న వయస్కుడైన ఇంగ్లండ్‌ బ్యాట్స్‌మన్‌గా రికార్డు సృష్టించాడు. చివర్లో జోస్‌ బట్లర్‌ 32 బంతుల్లో 62 పరుగులు చేసి జట్టు స్కోరును మరింత ఎత్తుకు తీసుకెళ్లాడు.

దక్షిణాఫ్రికా పతనం
భారీ లక్ష్య ఛేదనలో దక్షిణాఫ్రికా పూర్తిగా కుప్పకూలింది. కెప్టెన్‌ బవుమా గాయంతో ఆడలేకపోవడం జట్టుకు పెద్ద మైనస్​ అయ్యింది. ఆర్చర్‌, కార్స్‌ మెరుపు బంతులకు టాప్‌ ఆర్డర్‌ బోల్తా కొట్టగా, అదిల్‌ రషీద్‌ స్పిన్‌తో టెయిల్‌ఎండర్లను చిత్తు చేశాడు. మొత్తం మీద దక్షిణాఫ్రికా 72 పరుగులకే ఆలౌటై తమ రెండో కనిష్ఠ స్కోరు నమోదు చేసింది. సిరీస్‌ను 2–1తో దక్షిణాఫ్రికా గెలిచినా, చివరి మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లండ్‌ చారిత్రక విజయం సాధించింది.

ఈ మ్యాచ్​లో రికార్డుల మోత

  • ఇంగ్లాండ్‌: వన్డేల్లో అతిపెద్ద విజయం (342 పరుగుల తేడాతో).
  • భారత్‌ రికార్డు బద్దలు: 2023లో శ్రీలంకపై భారత్‌ నమోదు చేసిన 317 పరుగుల రికార్డు ఇపుడు రెండో స్థానంలో ఉంది.
  • బెతెల్‌: ఇంగ్లాండ్‌ తరఫున రెండో అతి పిన్న వయస్కుడైన సెంచరీ బ్యాట్స్‌మన్‌.
  • సౌతాఫ్రికా: రెండో కనిష్ఠ స్కోరు (72).

ఫ్యాన్స్‌ రియాక్షన్స్‌
ఈ భారీ విజయంపై అభిమానులు సోషల్‌ మీడియాలో తమదైన రీతిలో కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. ఈ ఘనవిజయం తర్వాత అభిమానులు 'జో రూట్‌ క్లాస్‌ తిరిగి వెలుగుచూసింది', 'జెకబ్‌ బెతెల్‌ భవిష్యత్‌ స్టార్‌', 'జోఫ్రా ఆర్చర్‌ ఆగ్రహం చూడటానికి మజాగా ఉంది' అంటూ కామెంట్లు చేశారు. కొందరు '342 పరుగుల తేడా అంటే ఊహించలేనిది, ఇదే నిజమైన బాజ్‌బాల్‌' అంటూ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఇంకొందరి తీరు ఎలాఉందంటే?

  • 'జో రూట్‌ తిరిగి తన క్లాస్‌ చూపించాడు. వన్డేల్లో ఇంగ్లాండ్‌ మళ్లీ గర్జించింది.'
  • 'జెకబ్‌ బెతెల్‌ భవిష్యత్తులో ఇంగ్లాండ్‌ క్రికెట్‌కు స్టార్‌ అవుతాడు. ఏమాత్రం భయం లేకుండా ఆడాడు.'
  • 'జోఫ్రా ఆర్చర్‌ ఇలాగే ఆడితే ఇంగ్లాండ్‌కు వన్డేల్లో మరిన్ని ట్రోఫీలు వస్తాయి.'

