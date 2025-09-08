దక్షిణాఫ్రికాపై 342 పరుగుల తేడాతో ఇంగ్లాండ్ భారీ విజయం- వన్డేల్లో బిగ్గెస్ట్ విక్టరీ ఇదే!
భారత్ను రెండో స్థానానికి నెట్టేసిన ఇంగ్లాండ్- వన్డేల్లో అతిపెద్ద విజయం నమోదు!
Published : September 8, 2025 at 3:39 PM IST
Biggest-Ever ODI Win: సౌతాంప్టన్లో జరిగిన మూడో వన్డేలో ఇంగ్లాండ్ టీమ్ అద్భుత ప్రదర్శన చేసింది. దక్షిణాఫ్రికాపై 342 పరుగుల తేడాతో గెలిచి ఇంటర్నేషనల్ వన్డే మ్యాచ్ల్లో అతిపెద్ద విజయం సాధించింది. ఈ విజయంతో 2023లో భారత్ శ్రీలంకపై నమోదు చేసిన 317 పరుగుల రికార్డును ఇంగ్లాండ్ చెరిపేసింది. అంతేకాదు ఈ మ్యాచ్ కారణంగా రికార్డుల మోత మోగిపోయాయి.
ఇంగ్లాండ్ బ్యాట్స్మెన్ దూకుడు
ఆరంభంలో జేమీ స్మిత్ (62), బెన్ డకెట్ (31) వేగంగా రన్స్ చేశారు. ఆ తర్వాత జోరూట్, జెకబ్ బెతెల్ జత కట్టి 182 పరుగుల భాగస్వామ్యం అందించారు. 21 ఏళ్ల బెతెల్ (110) తన తొలి శతకం నమోదు చేసి రెండో అతి పిన్న వయస్కుడైన ఇంగ్లండ్ బ్యాట్స్మెన్గా రికార్డు సృష్టించాడు. రూట్ తన 19వ సెంచరీ (106) సాధించాడు. చివర్లో జోస్ బట్లర్ (62 నాటౌట్, 32 బంతుల్లో) దుమ్మురేపడంతో ఇంగ్లండ్ 414 పరుగులు సాధించింది.
ఈ మ్యాచ్లో రికార్డుల మోత
- ఇంగ్లాండ్: వన్డేల్లో అతిపెద్ద విజయం (342 పరుగుల తేడాతో).
- భారత్ రికార్డు బద్దలు: 2023లో శ్రీలంకపై భారత్ నమోదు చేసిన 317 పరుగుల రికార్డు ఇపుడు రెండో స్థానంలో ఉంది.
- బెతెల్: ఇంగ్లాండ్ తరఫున రెండో అతి పిన్న వయస్కుడైన సెంచరీ బ్యాట్స్మన్.
- సౌతాఫ్రికా: రెండో కనిష్ఠ స్కోరు (72).
ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్స్
ఈ భారీ విజయంపై అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో తమదైన రీతిలో కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. ఈ ఘనవిజయం తర్వాత అభిమానులు 'జో రూట్ క్లాస్ తిరిగి వెలుగుచూసింది', 'జెకబ్ బెతెల్ భవిష్యత్ స్టార్', 'జోఫ్రా ఆర్చర్ ఆగ్రహం చూడటానికి మజాగా ఉంది' అంటూ కామెంట్లు చేశారు. కొందరు '342 పరుగుల తేడా అంటే ఊహించలేనిది, ఇదే నిజమైన బాజ్బాల్' అంటూ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఇంకొందరి తీరు ఎలాఉందంటే?
- 'జో రూట్ తిరిగి తన క్లాస్ చూపించాడు. వన్డేల్లో ఇంగ్లాండ్ మళ్లీ గర్జించింది.'
- 'జెకబ్ బెతెల్ భవిష్యత్తులో ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్కు స్టార్ అవుతాడు. ఏమాత్రం భయం లేకుండా ఆడాడు.'
- 'జోఫ్రా ఆర్చర్ ఇలాగే ఆడితే ఇంగ్లాండ్కు వన్డేల్లో మరిన్ని ట్రోఫీలు వస్తాయి.'
