వరల్డ్​కప్ విజేతలకు ED సమన్లు- మనీలాండరింగ్ కేసులోనే!

బెట్టింగ్ యాప్ ప్రమోషన్ వివాదం- ఆ ఇద్దరికి ఈడీ నోటీసులు

ED Summons
ED Summons (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2025 at 2:10 PM IST

2 Min Read
ED Summons To World Cup Winners : భారత మాజీ క్రికెటర్లు, వరల్డ్​కప్​ విజేతలు యువరాజ్ సింగ్, రాబిన్ ఊతప్పకు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) సమన్లు ​​జారీ చేసింది. సెప్టెంబర్ 22న ఊతప్ప, 24న యువరాజ్​ సింగ్ విచారణకు హాజరుకావాలని నోటీసుల్లో సూచించింది. అక్రమ ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ యాప్‌కు సంబంధించి మనీలాండరింగ్ కేసులో ఇద్దరు మాజీ క్రికెటర్లకు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ సమన్లు ​​జారీ చేసింది. వారితో పాటు సినీ నటుడు సోను సూద్‌కు కూడా ఈడీ సమన్లు ​​జారీ చేసింది.

ఈ నలుగురు ఆటగాళ్లు '1xBet' అనే ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ యాప్‌తో సంబంధం కలిగి ఉన్నారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారని మీకు తెలియజేద్దాం. వారు చాలా మంది వ్యక్తులను మరియు పెట్టుబడిదారులను కోట్లాది రూపాయలు మోసం చేశారని లేదా పెద్ద మొత్తంలో పన్నులు ఎగవేసినట్లు చెబుతున్నారు. ఈ విచారణ అక్రమ బెట్టింగ్ యాప్‌లకు సంబంధించినది కాబట్టి, యువీ, ఊతప్ప వాంగ్మూలాలను మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద నమోదు చేస్తారు.

గతంలో ఆ ఇద్దరికి
గతంలో ఇదే కేసులో, టీమ్ఇండియా మాజీ ఓపెనర్ శిఖర్ ధావన్, సురేశ్​ రైనాను కూడా ED విచారణకు పిలిచింది. ఈ ఆటగాళ్ల నుండి యాప్‌కు సంబంధించిన లావాదేవీలు, ఆర్థిక కార్యకలాపాల గురించి ఈడీ సమాచారాన్ని సేకరించింది. తాజాగా యువీ, ఊతప్పకు కూడా నోటీసులిచ్చింది. ఈ నలుగురు మాజీ ఆటగాళ్లు '1xBet' అనే ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ యాప్​కు బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ అక్రమ బెట్టింగ్‌ యాప్‌లు అనేకమందిని లూటీ చేసినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ విచారణలో తేలింది. పెట్టుబడిదారులు మోసం చేసి రూ.కోట్లు పన్నులు ఎగవేసినట్లు వెల్లడైంది.

1x Bet వెబ్‌సైట్ ప్రకారం, గత 18 ఏళ్లుగా ఈ కంపెనీ బెట్టింగ్ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది. వివిధ స్పోర్ట్స్‌ ఈవెంట్లపై బెట్టింగ్ వేస్తే భారీ మొత్తం గెలుచుకోవచ్చని ఆశ చూపిస్తోంది. అయితే 70 భాషల్లో ఈ యాప్‌ ఉండడం గమనార్హం. అయితే ప్రస్తుతం ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభ దశలో ఉందియ. ఈ అక్రమ యాప్ ప్రమోషన్‌లో లేదా మరేదైనా విధంగానైనా ఆటగాళ్ల పేర్లు లేదా ఫొటోలను ఉపయోగించారా అనే దానిపై ఏజెన్సీ దృష్టి పెట్టింది.

క్రికెట్ నుంచి రిటైర్మెంట్
తాజాగా సమన్లు అందుకున్న యువరాజ్ సింగ్, రాబిన్ ఉతప్ప ఈ ఇద్దరు కూడా ఇప్పటికే క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలికారు. అయితే ఈ ఇద్దరు ఆటగాళ్లు ఈ సంవత్సరం జూలై- ఆగస్టులో ఇంగ్లాండ్‌లో జరిగిన వరల్డ్ ఛాంపియన్‌షిప్ ఆఫ్ లెజెండ్స్ 2025లో ఆడారు. కాగా ఈ ఇద్దరూ టీమ్ఇండియా నెగ్గిన 2007 టీ20 ప్రపంచకప్​ జట్టులో సభ్యులు. 2011 వన్డే వరల్డ్​కప్​లోనూ యువీ విన్నింగ్ టీమ్​లో మెంబర్.

