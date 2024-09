ETV Bharat / sports

దులీప్ ట్రోఫీలో ఇండియా C బోణీ- 7 వికెట్లతో సత్తా చాటిన మానవ్ సుతార్ - Duleep Trophy 2024

India C vs India D Duleep Trophy 2024: దులీప్ ట్రోఫీ 2024లో ఇండియా C జట్టు బోణీ కొట్టింది. ఇండియా Dతో జరిగిన మ్యాచ్​లో 4 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. శనివారం 206/8 స్కోరుతో రెండో ఇన్నింగ్స్‌ను కొనసాగించిన ఇండియా D 236 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఇక 233 పరుగుల టార్గెట్​ను ఇండియా C 6 వికెట్లు కోల్పోయి 61 ఓవర్లలో ఛేదించింది. రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్ (46), ఆర్యన్ జుయల్ (47), రజత్ పటీదార్‌ (44) రాణించారు. చివర్లో అభిషేక్ పొరెల్ (35*), మానవ్ సుతార్‌ (19*) ఆకట్టుకున్నారు. రెండో ఇన్నింగ్స్​లో 7 వికెట్లతో సత్తా చాటిన (ఇండియా C) మానవ్ సుతార్​కు మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది.