హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్- స్టేడియంలోకి జెండాలకు నో పర్మిషన్- పోలీసుల కఠిన రూల్స్
ఆసియా కప్ ఫైనల్కు అంతా రెడీ - అసలు మజా ఇప్పుడే!
Published : September 28, 2025 at 3:38 PM IST
Ind vs pak Asia Cup Final 2025 : భారత్- పాకిస్థాన్ హై వోల్టేజ్ ఫైనల్ మ్యాచ్కు మరికొన్ని గంటలే మిగిలి ఉంది. ఆదివారం రాత్రి 8 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక మ్యాచ్కు దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం వేదిక కానుంది. పహాల్గామ్ ఉగ్రదాడి, ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత పరిణామాల మధ్య జరుగుతున్న తొలి ఫైనల్ మ్యాచ్ ఇది. అందుకే ఇరుజట్ల అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో స్టేడియంలో మ్యాచ్ చూసేందుకు హాజరు కానున్నారు.
ఈ మ్యాచ్ అత్యంత ఎమోషనల్, హై వోల్టేజ్లో ఉంటుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఇప్పటికే గ్రూప్, సూపర్ 4 స్టేజ్లో పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లు సైతం మైదానంలోనే రెచ్చగొట్టే రీతిలో ప్రవర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎలాంటి ఘర్షణలు జరగకుండా ఉండేందుకు దుబాయ్ పోలీసులు కఠిన నిబంధనలు తీసుకొచ్చారు. మ్యాచ్కు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే దుబాయ్ పోలీసులు కొన్ని గైడ్లైన్స్ రిలీజ్ చేశారు. అవేటంటే?
జెండాలకు నో పర్మిషన్
మైదానంలోకి ఇరు దేశాల (భారత్, పాకిస్థాన్) జెండాలు తీసుకురావడంపై అక్కడి పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు. అందుకే అభిమానులు జాతీయ జెండాలు, బ్యానర్లు, స్కిక్కర్లు తీసుకెళ్లకూడదు. వాటితోపాటు నిషేధిత వస్తువులను తీసుకురాకూడదు. టపాకాయలు, సెల్ఫీ స్టిక్స్ కు అనుమతి లేదు. అలాగే ఎలాంటి పర్మిషన్ లేకుండా ప్రొఫెషనల్ ఫొటోగ్రఫీ చేయకూడదు. లైటర్, కత్తులు, అగ్గిపెట్టె, వాటర్ బాటిళ్లు, ఆయుధాలు, ఎలక్ట్రానికి పరికరాలు, రిమోట్ కంట్రోల్ పరికరాలను లోపలికి అనుమతించరు. పేలుడు స్వభావం ఉన్న పదార్థాలను కూడా తీసుకెళ్లకూడదు.
మరిన్ని గైడ్లైన్స్ ఇవే!
- టికెట్ ఉన్న ప్రేక్షకులు మ్యాచ్ సమయానికి కనీసం మూడు గంటల ముందే మైదానానికి చేరుకోవాలి. సరైన టికెట్ ఉన్న ప్రేక్షకులే లోనికి అనుమతించనున్నారు
- ఒక్కసారి స్టేడియంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్లీ బయటకు వెళ్తే, రీఎంట్రీ ఉండదు. ఒకసారి మైదానంలోకి అడుగు పెట్టిన తర్వాత మ్యాచ్ ముగిసేదాకా లోపల ఉండాల్సిందే. మధ్యలో వెళ్లి వస్తామంటే కుదరదు. ఒకవేళ వెళ్లాలనుకుంటే పూర్తిగా వెళ్లిపోవడమే. మళ్లీ వచ్చేందుకు అనుమతి ఉండదు
- స్టేడియం వద్ద కేటాయించిన స్థలంలోనే ప్రేక్షకులు తమ వాహనాలను పార్కింగ్ చేయాలి
- ప్రజల భద్రతకు విఘాతం కలిగేలా ప్రవర్తిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకొంటారు. జాతి వివక్ష వ్యాఖ్యలు చేయడం నిషేధం. ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడితే కఠినంగా వ్యవహరిస్తారు
- ఎవరైనా పై నిబంధనలను అతిక్రమించినట్లైతే, కనీసం రూ. 1.2 లక్షల నుంచి రూ. 7.24 లక్షల వరకూ జరిమానా ఉంటుంది. చర్యల తీవ్రతను బట్టి జరిమానాతోపాటు మూడు నెలల జైలుకు పంపే అవకాశం కూడా ఉంది