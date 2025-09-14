అప్పుడు భారత్ను ఓడించిన పాక్- కట్చేస్తే ధోబీ ఘాట్గా మారిన స్టేడియం- ఎందుకంటే?
భారత్- పాకిస్థాన్ తొలి మ్యాచ్ గురించి తెలుసా- మైదానంలో మట్టిని తీసుకెళ్లిన పాక్ మాజీ క్రికెటర్
Published : September 14, 2025 at 12:29 PM IST
Ind vs Pak First Match : భారత్ - పాకిస్థాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్ అంటేనే ఉత్కంఠ. ఎవరు గెలుస్తారు, ఎవరు ఓడుతారనే సస్పెన్స్ చివరిదాకా కొనసాగుతుంది. ఇటువైపు భారతీయులు, అటువైపు పాకిస్థానీయులు ఎంతో థ్రిల్తో ఇరుదేశాల మ్యాచ్ను చూస్తుంటారు. చాలాగ్యాప్ తర్వాత భారత్ - పాకిస్థాన్ టీమ్లు తలపడబోతున్నాయి. ఆదివారం రోజు (సెప్టెంబరు 14న) దుబాయ్ వేదికగా ఇరు జట్ల మధ్య టీ20 మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈనేపథ్యంలో భారత్- పాక్ జట్ల మధ్య తొలి క్రికెట్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు జరిగింది? ఆ చారిత్రక సిరీస్లోని రెండో మ్యాచ్ విశేషాలు, నాడు ఆ మ్యాచ్కు వేదికగా నిలిచిన గ్రౌండ్ నేడు ధోబీ ఘాట్గా మారింది. ఇంతకీ ఎందుకు ? ఈ గ్రౌండ్ మట్టిని పాక్ క్రికెటర్ ఎందుకు తీసుకెళ్లాడు ? తెలియాలంటే ఈ కథనాన్ని చదవాల్సిందే.
లఖ్నవూలో భారత్ vs పాక్ మ్యాచ్!
1952 సంవత్సరంలో భారత్- పాక్ మధ్య తొలి టెస్ట్ సిరీస్ జరిగింది. మొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్కు దిల్లీ వేదికగా నిలిచింది. ఇదే ఇండోపాక్ మధ్య తొలి క్రికెట్ మ్యాచ్. ఇక అదే సిరీస్లో రెండో టెస్ట్ మ్యాచ్ ఉత్తరప్రదేశ్లోని లఖ్నవూలో ఉన్న యూనివర్సిటీ గ్రౌండ్లో జరిగింది. దిల్లీలో జరిగిన టెస్ట్లో భారత్ గెలవగా, లఖ్నవూలో జరిగిన టెస్ట్లో పాకిస్థాన్ నెగ్గింది. క్రికెట్ చరిత్రలో భారత్పై పాకిస్థాన్కు లభించిన మొట్టమొదటి విజయం ఇదే. ఈ మ్యాచ్ ఫలితం ఇరుదేశాల క్రికెట్ చరిత్రలో ఎప్పటికీ చిరస్మరణీయం.
1952 అక్టోబరు 23 నుంచి 26 వరకు లఖ్నవూలో జరిగిన ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో పాక్ దిగ్గజ ఓపెనర్ నాజర్ మొహమ్మద్ 124 పరుగులు చేశారు. పాక్ తరఫున తొలి టెస్ట్ సెంచరీ చేసిన రికార్డు ఆయనదే. ఈ మ్యాచ్లో చివరి వరకు నాజర్ మొహమ్మద్ క్రీజులో నిలబడి, ఇతర పాక్ బ్యాటర్లకు సపోర్ట్ చేశారు. లఖ్నవూ యూనివర్సిటీ గ్రౌండ్లో జనపనార మ్యాట్తో ఏర్పాటుచేసిన పిచ్ పాక్ బౌలర్లకు అనుకూలించింది.
ఈ మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ ఫాస్ట్ బౌలర్ ఫజల్ మహమూద్ మొత్తం 12 వికెట్లు పడగొట్టారు. ఇందులో 7 వికెట్లను రెండో ఇన్నింగ్స్లోనే ఆయన తీయడం విశేషం. దీంతో టీమ్ఇండియా బ్యాటింగ్ లైనప్ తడబడింది. తొలి ఇన్నింగ్స్లో భారత్ 106 పరుగులకే ఆలౌట్ కాగా, పాక్ జట్టు 331 పరుగులు చేసింది. ఈ టెస్ట్లో 43 పరుగుల తేడాతో భారత్ను పాక్ ఓడించింది. ఇక ఈ టెస్ట్ సిరీస్లోని మొత్తం నాలుగు మ్యాచ్ల రిజల్ట్లోకి వెళితే, భారత్, పాక్ చెరో రెండు గెలిచాయి. దీంతో ఈ సిరీస్ డ్రాగా ముగిసింది.
లఖ్నవూ యూనివర్సిటీ గ్రౌండ్కు ఏమైంది ?
భారత్- పాక్ చారిత్రక రెండో టెస్ట్కు వేదికగా నిలిచిన లఖ్నవూలోని యూనివర్సిటీ గ్రౌండ్ ఇప్పుడు లేదు. ఇంతకీ అది ఏమైంది ? అంటే మనం 1960 అక్టోబరు 13న లఖ్నవూలోకి పోటెత్తిన వరదల గురించి తెలుసుకోవాలి. లఖ్నవూ నగరంలో గోమతీ నదీ తీరంలో యూనివర్సిటీ గ్రౌండ్ ఉంది. ఈ అంశమే ఈ గ్రౌండ్కు గండాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. హిమాలయాలలో కురిసిన భారీ వర్షాలకు గోమతీ నది పొంగి పొర్లింది. సమీపంలోని యూనివర్సిటీ గ్రౌండ్ కూడా ఆ వరదల్లో మునిగిపోయింది. తదుపరిగా యూనివర్సిటీ గ్రౌండ్ను యూనివర్సిటీ నుంచి వేరు చేశారు.
ధోబీ ఘాట్గా అప్పటి స్టేడియం!
లఖ్నవూ నగరంలోకి గోమతీ నది వరద జలాలు పోటెత్తకుండా అడ్డుకునేందుకు ఈ గ్రౌండ్ ప్రాంతంలో ఒక ఆనకట్టను ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర సర్కారు నిర్మించింది. ఇక్కడ అందమైన రివర్ ఫ్రంట్ ఏరియాను అభివృద్ధి చేశారు. పాత స్టేడియం ప్రాంగణంలో గార్డెన్లు, ఫౌంటెన్లు, ఫుట్పాత్లను నిర్మించారు. నగర ప్రజలు రోజూ ఇక్కడికి వాకింగ్ కోసం వస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ధోబీ ఘాట్ కూడా ఉంది. అయినప్పటికీ నేటికీ ఈ గ్రౌండ్ పేరు చెప్పగానే అందరూ భారత్-పాక్ రెండో టెస్ట్ మ్యాచ్నే గుర్తుకు తెచ్చుకుంటారు.
మట్టి ఆ పాక్ క్రికెటర్కు అపురూప జ్ఞాపకం
లఖ్నవూలోని యూనివర్సిటీ గ్రౌండ్లో 1952లో భారత్తో జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్ పాకిస్థాన్కు ప్రత్యేకమైంది. నాజర్ మహమ్మద్ సెంచరీ వల్లే ఆ మ్యాచ్లో పాక్ గెలిచింది. పాక్ తరఫున తొలి టెస్ట్ సెంచరీ చేసింది కూడా ఆయనే. అందుకే నాజర్ మహమ్మద్ కుమారుడు, పాక్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్ ముదస్సర్ నాజర్ ఒకసారి లఖ్నవూకు వచ్చారు. తన తండ్రి అద్భుత ఇన్నింగ్స్కు వేదికగా నిలిచిన యూనివర్సిటీ గ్రౌండ్కు గుర్తుగా అక్కడి మట్టిని తీసుకెళ్లారు. లఖ్నవూ మట్టి ముదస్సర్ నాజర్కు ఒక అపురూప జ్ఞాపకంగా మారింది.
'ఈ నేల తన తండ్రి కృషికి, పాక్ క్రికెట్ ప్రారంభానికి చిహ్నమని నాతో ముదస్సర్ చెప్పారు. ఈరోజు భారత్, పాక్ ఆసియా కప్ టీ20 మ్యాచ్ జరగబోతున్న వేళ, ఇరుదేశాల క్రికెట్ అనుబంధం ఎంత పాతదో లఖ్నవూలోని యూనివర్సిటీ గ్రౌండ్ గుర్తు చేస్తోంది. టెస్ట్ క్రికెట్ నుంచి టీ 20 దాకా ప్రతీ ఫార్మాట్లోనూ భారత్, పాక్లను ఒక వేదికపైకి తెచ్చే మాధ్యమంగా క్రికెట్ నిలుస్తోంది' అని భారత మాజీ క్రికెటర్ సమీర్ మిశ్రా ఈటీవీ భారత్తో తెలిపారు.
లఖ్నవూతో క్రికెట్ అనుబంధం- 90 ఏళ్ల చరిత్ర
'బ్రిటీష్ పాలనా కాలం నుంచే లఖ్నవూలో క్రికెట్ ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. 1930 నుంచి 1935 వరకు బ్రిటీష్ అధికారులు ఈ నగరంలోని కంటోన్మెంట్ ఏరియాలో క్రికెట్ ఆడేవారు. 1946 తర్వాత కామన్వెల్త్ దేశాల ఉమ్మడి క్రికెట్ జట్టు క్రికెట్ మ్యాచ్లు ఆడటానికి లఖ్నవూకు వచ్చింది. ఈ జట్టు నగరంలోని చార్బాగ్లో ఉన్న నార్తర్న్ రైల్వే స్టేడియం, లా మార్టినియర్ కాలేజీ గ్రౌండ్లలో మ్యాచ్లు ఆడింది. స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత, 1952లో పాక్తో లఖ్నవూలో భారత్ ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడింది. తదుపరిగా శీష్ మహల్ ట్రోఫీ నుంచి ఐపీఎల్ వరకు ఎన్నో ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్నీల మ్యాచ్లకు లఖ్నవూలోని మైదానాలు వేదికలుగా నిలిచాయి' అని సీనియర్ స్పోర్ట్స్ జర్నలిస్ట్ అనంత్ మిశ్రా తెలిపారు.
అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మ్యాచ్ల చరిత్ర
లఖ్నవూలో ఇప్పటివరకు అనేక అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మ్యాచ్లు జరిగాయి. 1952లో భారత్, పాక్ టెస్ట్ మ్యాచ్ జరిగిన తర్వాత, 1989లో శ్రీలంక, పాక్ మధ్య నెహ్రూ కప్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ వన్డే మ్యాచ్ జరిగింది. ఆ టైమ్లో పాక్ జట్టు కెప్టెన్గా, మాజీ ప్రధాన మంత్రి ఇమ్రాన్ ఖాన్ వ్యవహరించారు. ఈ మ్యాచ్లోనూ శ్రీలంకను పాక్ ఓడించింది.
- 1994లో లఖ్నవూలో భారత్- శ్రీలంక జట్ల మధ్య టెస్ట్ మ్యాచ్ జరిగింది
- దీని తర్వాత దాదాపు 22 ఏళ్ల పాటు లఖ్నవూలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మ్యాచ్లు జరగలేదు
- 2018 నవంబరులో లఖ్నవూలోని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఎకానా స్టేడియంలో భారత్, వెస్టిండీస్ మధ్య టీ20 మ్యాచ్ జరిగింది
- దీని తర్వాత అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల నిర్వహణలో లఖ్నవూకు ప్రాధాన్యత పెరిగింది
- 2023లో ఐదు ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్లు లఖ్నవూలో జరిగాయి.
