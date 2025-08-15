Team India Captain In 1947 : ప్రపంచ క్రికెట్లో భారత జట్టు ప్రయాణం ఓ అద్భుతం. వరల్డ్వైడ్గా టీమ్ఇండియా ఇప్పటిదాకా అనేక విజయాలు సాధించింది. వరల్డ్కప్లు, ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ, ఆసియా కప్, ద్వైపాక్షిక సిరీస్ల్లో ఇలా భారత్ అనేక చిరస్మరణీయ విజయాలు సాధించింది. అనేక మంది ప్లేయర్లు ప్రపంచ వేదికల్లో దేశం తరఫున ఆడి ఎన్నో విజయాలు అందించారు.
అయితే ఇవాళ భారత్ 79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకను జరుపుకుంటోంది. దేశమంతా సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. మన క్రికెటర్లు సైతం సోషల్ మీడియాలో దేశ ప్రజలందరికీ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అయితే ఈ క్రమంలోనే టీమ్ఇండియా క్రికెట్ జర్నీ ఏంటి? స్వాతంత్య్రం వచ్చిన 1947 సంవత్సరంలో జట్టు కెప్టెన్గా ఎవరు ఉన్నారు? అనే తదితర ఆసక్తికర విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం 1947లో వచ్చినప్పటికీ, టీమ్ఇండియా 1932లోనే అధికారికంగా ఇంగ్లాండ్తో తొలి మ్యాచ్ ఆడింది. అప్పట్లో అన్నీ టెస్టు ఫార్మాట్లే. ఆ తర్వాత దాదాపు 15ఏళ్లకు మనకు స్వాతంత్య్రం వచ్చింది. ఆ తర్వాత భారత క్రికెట్ కొత్త పుంతలు తొక్కింది. కపిల్ దేవ్, సునీల్ గావస్కర్, మహ్మద్ అజారుద్దీన్, సచిన్ తెందుల్కర్, సౌరభ్ గంగూలీ, మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ, విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ లాంటి దిగ్గజాలు టీమ్ఇండియాకు నాయకత్వం వహించారు. మరి స్వాతంత్య్రం టైమ్లో జట్టును ఎవరు నడిపించారో తెలుసా?
1947లో ఎవరంటే?
అయితే సరిగ్గా ఇండియాకు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన సమయంలో భారత్ జట్టుకు కెప్టెన్ ఎవరో చాలా మందికి తెలియదు. నిజానికి టీమ్ఇండియాకు 1947 కంటే ముందు CK నాయుడు, విజయనగరం మహారాజ్ కుమార్, ఇఫ్తీకర్ అలీ ఖాన్ పటౌడీ కెప్టెన్లుగా ఉన్నారు. కానీ, 1947 భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చినప్పుడు మాత్రం టీమ్ఇండియాకు కెప్టెన్ లేడు!
తొలి కెప్టెన్గా ఆతడే!
స్వాతంత్య్రం అనంతరం వెంటనే టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ ఎంపిక జరగలేదు. తర్వాత ఏడాది అంటే, 1948 ఫిబ్రవరిలో లాలా అమర్నాథ్ను టీమ్ఇండియాకు కొత్త కెప్టెన్గా నియమించారు. ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత టీమ్ఇండియా 1948లో తొలిసారి ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు వెళ్లింది. ఈ టూర్కు లాలా సారథిగా వెళ్లాడు. అలా లాలా అమర్నాథ్, భారత్కు స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత తొలి కెప్టెన్గా ఘనత అందుకున్నాడు. కాగా, స్వాతంత్య్రం రావడానికి ఏడాది ముందు, అంటే 1946లో ఇఫ్తికార్ అలీ ఖాన్ పటౌడీ టీమ్ఇండియాకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించాడు. అతడి నాయకత్వంలో భారత జట్టు ఇంగ్లాండ్లో పర్యటించింది కూడా.
కెప్టెన్సీ రికార్డ్
1948లో తొలిసారి కెప్టెన్ అయిన లాలా, 1952 దాకా కొనసాగాడు. లాలా కెప్టెన్సీలో టీమ్ఇండియా 15 టెస్టు మ్యాచ్లు ఆడింది. అందులో కేవలం రెండింట్లోనే భారత్ నెగ్గింది. ఆరు మ్యాచ్ల్లో ఓడగా, ఏడు టెస్టులను టీమ్ఇండియా డ్రా చేసుకుంది.
కీపర్ కూడా!
లాలా అమర్నాథ్ బ్యాటింగ్, బౌలింగే కాదు, అప్పుడప్పుడు వికెట్ల వెనకాల కీపింగ్ కూడా చేసేవాడు. లాలా తన కెరీర్లో మొత్తం 24 టెస్టు మ్యాచ్లు ఆడాడు. అందులో 878 పరుగులు చేశాడు. ఇక బౌలింగ్లో 45 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇక లాలా ఫస్ట్- క్లాస్ క్రికెట్ కెరీర్లో మంచి గణాంకాలు ఉన్నాయి. అందులో 10 వేలకు పైగా పరుగులు సాధించాడు.
