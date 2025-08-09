Rohit Sharma 2027 World Cup : 2026లో భారత క్రికెట్ జట్టు ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు వెళ్లనుంది. ఈ టూర్లో ఆతిథ్య ఇంగ్లాండ్తో టీమ్ఇండియా 5 టీ20 మ్యాచ్లు, 3 వన్డేలు ఆడాల్సి ఉంది. ఈ పర్యటన వచ్చే ఏడాది జులై 1 ప్రారంభం కానుంది. అదే నెల 19న మూడో వన్డేతో భారత్, ఇంగ్లాండ్ పర్యటన ముగుస్తుంది. ఈ ద్వైపాక్షిక సిరీస్ షెడ్యూల్ను కన్ఫార్మ్ చేస్తూ ఐసీసీ (అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్) తాజాగా ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసింది. అది ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
టీమ్ఇండియా సీనియర్ ప్లేయర్ రోహిత్ శర్మ ఇప్పటికే టీ20లు, టెస్టు ఫార్మాట్కు గుడ్ బై చెప్పేశాడు. ప్రస్తుతం రోహిత్ కేవలం వన్డే ఫార్మాట్లోనే కొనసాగుతున్నాడు. 2027 వరల్డ్కప్ ఆడడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న రోహిత్, మిగతా ఫార్మాట్లను వదిలేశాడు. అయితే వన్డే వరల్డ్కప్కు ఇంకా రెండేళ్ల సమయం ఉండడంతో రోహిత్ అప్పటిదాకా జట్టులో ఉండడం కష్టమేనని పలువురు అభిప్రాయపడ్డారు. ఆలోపే వన్డే నుంచి కూడా రిటైర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఐసీసీ లేటెస్టు పోస్టు ఆసక్తి రేపుతోంది.
ఐసీసీ పోస్టర్
ఇంగ్లాండ్ పర్యటనను ఖరారు చేస్తూ ఐసీసీ షెడ్యూల్తో ఉన్న ఓ పోస్టర్ను రిలీజ్ చేసింది. ఇందులో ఇంగ్లాండ్ నుంచి తమ కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ ఉండగా, భారత్ నుంచి రోహిత్ శర్మ ఫొటోను ఐసీసీ తమ పోస్టర్లో మెన్షన్ చేసింది. అంటే ఈ పోస్టర్లో రోహిత్ టీమ్ఇండియాను ప్రమోట్ చేస్తున్నాడు. దీంతో రోహిత్ ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అవుతున్నారు. ఒకవేళ వచ్చే ఏడాది వైట్ బాల్ సిరీస్ కోసం రోహిత్ ఇంగ్లాండ్ వెళ్తే, ఆ తర్వాత వరల్డ్కప్ కూడా ఆడే ఛాన్స్లు ఉంటాయని అంటున్నారు.
2027 వరల్డ్కప్ ఆ ఏడాది అక్టోబర్- నవంబర్ మధ్యలోనే ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ లెక్కన వచ్చే ఏడాది ఇంగ్లాండ్ సిరీస్లో రోహిత్ ఆడితే, ఆ తర్వాత ఇంకో ఏడాది ఫిట్నెస్ కాపాడుకోవడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. అలాగే ఆ సిరీస్తోపాటు తదుపరి సిరీస్ల్లోనూ రాణిస్తే, రోహిత్ వచ్చే మెగా టోర్నీలో ఆడడం పక్కా అని అభిమానులు కామెంట్ చేస్తున్నారు. చూడాలి మరి ఏం జరుగుతుందో?
గంభీర్ ఏం చెప్పాడు?
వచ్చే వన్డే వరల్డ్కప్కు గంభీర్ ఇప్పటికే ఓ ప్లాణాళిక అనుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. వన్డే వరల్డ్కప్ కంటే ముందు టీ20 ప్రపంచకప్ ఉందని, ముందు తమ దృష్టి దానిపైనే ఉంటుందని గంభీర్ ఇటీవల ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు ముందు అన్నాడు. వన్డే వరల్డ్కప్కు ఇంకా రెండేళ్లు టైమ్ ఉందని, ఎవరైనా సరే బాగా ఆడితే వయసు అడ్డంకి కాదని కూడా చెప్పాడు. ఈ లెక్కన రోహిత్ ఇప్పుడున్న ఫామ్లోనే ఉంటే మెగాటోర్నీలో చూడొచ్చు!
కాలమే నిర్ణయించేది!
అప్పటిదాకా రోహిత్ జట్టులో ఉంటాడో, ఫామ్ కోల్పోయి వెళ్లిపోతాడో తెలిదు. కానీ, ఐసీసీ తాజా పోస్టర్తో మాత్రం ఫ్యాన్స్లో కొత్త ఆశలు పుట్టించింది. 2027 వరకు రోహిత్ వన్డే జట్టును నడిపిస్తాడా లేదా అనేది కాలమే నిర్ణయిస్తుంది!
