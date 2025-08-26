ETV Bharat / sports

హైదరాబాద్​లో క్రికెటర్ల ప్రీమియం రెస్టారెంట్లు- ఫుడ్ బిజినెస్​లో సిరాజ్, విరాట్ కోహ్లీ - CRICKETERS RESTAURANTS

క్రికెటర్ల ఫుడ్ రెస్టారెంట్లు- హైదరాబాద్​లో ఎవరి హోటల్ ఎక్కుడందో తెలుసా

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2025 at 11:27 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 11:49 PM IST

Cricketers Restaurants : హైదరాబాద్‌ అంటే కేవలం బిర్యానీ మాత్రమే కాదు. ఇప్పుడు స్టార్ రెస్టారెంట్ల కొత్త కల్చర్‌కి కూడా స్పెషల్ స్పాట్​గా నిలుస్తోంది. ఒకప్పుడు క్రికెట్ సెలబ్రిటీలు క్రికెట్ మ్యాచ్​ల్లో, స్టేడియాలల్లోనే మెరుస్తూ ఉండేవారు. కానీ ఇప్పుడు వాళ్లు బయట కూడా తమ క్రేజ్‌ని ఫుడ్ అండ్ లైఫ్‌స్టైల్ రంగంలోకి తీసుకొచ్చారు. కెరీర్​లో రాణిస్తూనే వ్యాపార రంగంలోకి అడుగుపెట్టడుతున్నారు. ఆర్థికంగానూ ఎదగాలనే ఆలోచనతో వ్యాపారాల్లో ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు.

ఇలా టీమ్ఇండియా క్రికెటర్లు పలువురు ఇప్పటికే ఫుడ్ వ్యాపారాల్లోకి అడుగు పెట్టారు. హైదరాబాద్​లోని జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, హైటెక్ సిటీ వంటి ఏరియాల్లో స్టార్ సెలబ్రిటీల రెస్టారెంట్లు కనిపిస్తున్నాయి. కొత్తగా ఓపెన్ అయినవి, ఏళ్లుగా నడుస్తున్నవి అన్నీ కలిపి ఇప్పుడు ఫుడ్ లవర్స్‌కి హాట్ స్పాట్స్‌గా మారాయి. మరి క్రికెట్ స్టార్లకు సంబంధించిన రెస్టారెంట్స్ హైదరాబాద్​లో ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎవరెవరివి ఉన్నాయి? ఎక్కడ ఉన్నాయో, ఓ లుక్కేద్దాం.

కొత్తగా ఓపెన్ అయిన స్టార్ ఫుడ్ స్పాట్స్

మహ్మద్ సిరాజ్ - జోహర్ఫా (2025)
టీమ్ఇండియా బౌలర్ సిరాజ్ ఇటీవలే హైదరాబాద్​ బంజారా హిల్స్‌ రోడ్ నంబర్ 3లో జోహర్ఫా (Joharfa) అనే ఫైన్ డైనింగ్ రెస్టారెంట్‌ని ఇటీవల ప్రారంభించారు. రాయల్ లుక్, గోల్డెన్ లైట్స్‌తో ఈ ప్రదేశం నిజంగా హైదరాబాదీ స్టైల్‌లోనే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ కస్టమర్ల కోసం మెనూలో హైదరాబాదీ బిర్యానీ, కబాబ్స్, హలీంతో పాటు పర్షియన్, అరేబియన్, చైనీస్ వంటకాలు కూడా ఉన్నాయి. ప్రీమియం ప్రైస్ ఉన్నా, ఫ్లేవర్స్‌కి కస్టమర్లు ఫిదా అవుతున్నారు.

విరాట్ కోహ్లీ- వన్8 కమ్యూన్ (2024)
హైటెక్ సిటీలో మే 2024లో ఓపెన్ అయిన ఈ ప్లేస్ స్పోర్టీ అండ్ స్టైలిష్ వైబ్ కలిగి ఉంటుంది. బాంబూ బిర్యానీ, సోయా హలీం, మష్రూమ్ డిమ్‌సమ్ లాంటి స్పెషల్ ఐటమ్స్ యూత్‌ని బాగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. డ్రింక్స్‌కి కూడా ప్రత్యేకంగా పేరుంది. ఇది స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీకి చెందిన బ్రాండ్. విరాట్​కు ఇక్కడే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రముఖ నగరాల్లో రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి. ముంబయి, బెంగళూరు, దిల్లీలో విరాట్ రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి.

అంబటి రాయుడు- బ్యారక్స్ & ఆంటెరూం (2024)
తెలుగు తేజం అంబటి రాయుడు కూడా ఫుడ్ బిజినెస్​లో రాణిస్తున్నారు. మిలటరీ థీమ్‌లో డిజైన్ చేసిన ఈ మూడు అంతస్తుల రెస్టారెంట్ సైనిక్‌పురిలో ఉంది. డెకరేషన్‌ నుంచి మెనూ వరకు ఆర్మీ టచ్ ఉంటుంది. స్టోరీ టెల్లింగ్, ఫుడ్ కలిపిన కొత్త కాన్సెప్ట్‌గా ఇది కస్టమర్లను ఆకర్షిస్తోంది.

ఈ రెస్టారెంట్లు కేవలం తినడానికి మాత్రమే కాదు, ఒక అనుభవం కోసం వెళ్ళే ప్రదేశాలు. ప్రతి స్పాట్ యజమాని స్టైల్‌ని ప్రతిబింబిస్తుంది. సిరాజ్ రూటెడ్ ప్రైడ్, విరాట్ కోహ్లీ ఎనర్జీ, రాయుడు మిలటరీ ఇన్స్పిరేషన్ ఇవన్నీ ఫుడ్ లవర్స్‌కి కొత్త కల్చర్ చూపిస్తున్నాయి.

