గణేశ్ ఉత్సవాల్లో రోహిత్ శర్మ- వీడియోలు వైరల్
Published : September 6, 2025 at 11:16 AM IST
Rohti Sharma GANESH CHATURTHI : దేశంలో గణేశ్ ఉత్సవాలు అంగరంగవైభవంగా జరిగాయి. ఈ క్రమంలో ప్రముఖ సెలబ్రిటీలు, క్రికెటర్లు, వ్యాపారవేత్తలు వినాయక మండపాలను సందర్శించి, ఆశ్వీర్వాదం తీసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో టీమ్ఇండియా వన్డే కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ రీసెంట్గా ముంబయిలోని ఓ వినాయక మండపాన్ని సందర్శించాడు. అతడికి మండప నిర్వాహకులు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం గణేశుడిని దర్శించుకున్న రోహిత్కు అక్కడి పండితులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అతడికి ఆశ్వీర్వచనం ఇచ్చారు.
రోహిత్ శర్మ రావడంతో అక్కడి వాతావరణం ఒక్కసారిగా సందడిగా మారింది. ఫ్యాన్స్ కేరింతలతో కోలాహలంగా మారింది. రోహిత్కు మహిళలు తిలకం దిద్దారు. ఇక రోహిత్ రాకతో గణేశ్ మండపంతోపాటు అక్కడి పరిసరాలు రద్దీగా మారాయి. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
The craze for Rohit Sharma at Mumbai 🔥— Ctrl C Ctrl Memes (@Ctrlmemes_) September 4, 2025
Atleast he is not unlucky to stay outside India, he celebrate every festival with his family and fans 😍pic.twitter.com/8sUeqpyz4k
అయితే రోహిత్ మండపంలో పూజ చేస్తున్న సమయంలో అక్కడి ఫ్యాన్స్ 'ముంబయి చా రాజా' (ముంబయికి రాజు) అని నినాదాలు చేశారు. సాధారణంగా రోహిత్ను తన అభిమానులు అలా పిలుస్తూ, ప్రశంసలు కురిపిస్తుంటారు. అభిమానులు ఇలా నినాదాలు చేస్తుండగా, రోహిత్ వారిని వారించాడు. గణేశ్ మండపంలో తన కోసం అలాంటి నినాదాలు చేయవద్దని ఫ్యాన్స్కు విజ్ఞప్తి చేశాడు.
Rohit Sharma stops fans from chanting 'Mumbai Cha Raja, Rohit Sharma' at Bappa's pandal. ❤️ pic.twitter.com/ztWwAAuOoY— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 6, 2025
దీంతో రోహిత్ డౌన్ టు ఎర్త్, సింపుల్ వ్యక్తి అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. వినాయకుడి దగ్గర అలాంటి నినాదాలు చేయవద్దని తన ఫ్యాన్స్కు చెప్పడం ఆకట్టుకుంటుందని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. 2027 వరల్డ్కప్ కోసం బప్పా ఆశీర్వాదం తీసుకుంటున్నాడని ఇంకా మరికొందరు ఫ్యాన్స్ పోస్ట్లు షేర్ చేస్తున్నారు.
కాగా, ఇప్పటికే టీ20, టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన రోహిత్ ప్రస్తుతం వన్డేల్లోనే కొనసాగుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో అక్టోబర్లో ఆస్ట్రేలియాతో జరగనున్న వన్డే సిరీస్కు సిద్ధం అవుతున్నాడు. ఆస్ట్రేలియాతో ఈ పర్యటనలో టీమ్ఇండియా మూడు వన్డేల సిరీస్ ఆడనుంది. ఈ సిరీస్లో రోహిత్ శర్మ బరిలోకి దిగే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలోనే రీసెంట్గా బీసీసీఐ సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్లో ఫిట్ నెస్ టెస్టుకు హాజరయ్యాడు. ఈ పరీక్షలో రోహిత్ పాసయ్యాడు. దీంతో అతడికి లైన క్లియర్ అయ్యింది.
The way Rohit Sharma talking blessings of Ganpati Bappa.🥹❤️— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) September 4, 2025
Ganpati Bappa, keep your blessings on Rohit and help him lift the 2027 World Cup.🙏 pic.twitter.com/CD9R5OKWQi
అడుగు దూరంలో
2007లో రోహిత్ శర్మ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేశాడు. ఈ 18ఏళ్ల కెరీర్లో రోహిత్ శర్మ అన్ని ఫార్మాట్లలో కిలిపి టీమ్ఇండియాకు 499 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల్లో ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఇక అక్టోబర్లో జరగనున్న వన్డే సిరీస్లో ఒక్క మ్యాచ్ ఆడితే 500 ఇంటర్నేషన్ మ్యాచ్లు పూర్తి చేసుకుంటాడు. ఈ క్రమంలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 500 మ్యాచ్లు ఆడిన భారత ఐదో క్రికెటర్గా చరిత్ర సృష్టిస్తాడు.
ఈ జాబితాలో సచిన్ తెందుల్కర్ (664 మ్యాచ్లు) అత్యధిక మ్యాచ్లు ఆడిన ప్లేయర్గా టాప్లో ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత విరాట్ కోహ్లీ (550 మ్యాచ్లు), ఎంఎస్ ధోనీ (535 మ్యాచ్లు), రాహుల్ ద్రవిడ్ (504 మ్యాచ్లు) వరుసగా ఉన్నారు. అలాగే ఈ పర్యటనలోనే రోహిత్ మరో అదురైన ఘనత సాధించే ఛాన్స్ ఉంది. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 20,000 పరుగుల మార్క్ అందుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం రోహిత్ 499 మ్యాచ్లలో మూడు ఫార్మాట్లలో కలిపి 19,700 పరుగులు చేశాడు.
