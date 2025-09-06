ETV Bharat / sports

'ముంబయి కా రాజా'- అలా పిలవొద్దని ఫ్యాన్స్​కు రోహిత్ శర్మ విజ్ఞప్తి

గణేశ్ ఉత్సవాల్లో రోహిత్ శర్మ- వీడియోలు వైరల్

Rohti Sharma
Rohti Sharma (Source : X)
Published : September 6, 2025 at 11:16 AM IST

Rohti Sharma GANESH CHATURTHI : దేశంలో గణేశ్ ఉత్సవాలు అంగరంగవైభవంగా జరిగాయి. ఈ క్రమంలో ప్రముఖ సెలబ్రిటీలు, క్రికెటర్లు, వ్యాపారవేత్తలు వినాయక మండపాలను సందర్శించి, ఆశ్వీర్వాదం తీసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో టీమ్ఇండియా వన్డే కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ రీసెంట్​గా ముంబయిలోని ఓ వినాయక మండపాన్ని సందర్శించాడు. అతడికి మండప నిర్వాహకులు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం గణేశుడిని దర్శించుకున్న రోహిత్​కు అక్కడి పండితులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అతడికి ఆశ్వీర్వచనం ఇచ్చారు.

రోహిత్ శర్మ రావడంతో అక్కడి వాతావరణం ఒక్కసారిగా సందడిగా మారింది. ఫ్యాన్స్ కేరింతలతో కోలాహలంగా మారింది. రోహిత్​కు మహిళలు తిలకం దిద్దారు. ఇక రోహిత్ రాకతో గణేశ్ మండపంతోపాటు అక్కడి పరిసరాలు రద్దీగా మారాయి. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

అయితే రోహిత్ మండపంలో పూజ చేస్తున్న సమయంలో అక్కడి ఫ్యాన్స్ 'ముంబయి చా రాజా' (ముంబయికి రాజు) అని నినాదాలు చేశారు. సాధారణంగా రోహిత్​ను తన అభిమానులు అలా పిలుస్తూ, ప్రశంసలు కురిపిస్తుంటారు. అభిమానులు ఇలా నినాదాలు చేస్తుండగా, రోహిత్ వారిని వారించాడు. గణేశ్ మండపంలో తన కోసం అలాంటి నినాదాలు చేయవద్దని ఫ్యాన్స్​కు విజ్ఞప్తి చేశాడు.

దీంతో రోహిత్ డౌన్ టు ఎర్త్, సింపుల్ వ్యక్తి అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. వినాయకుడి దగ్గర అలాంటి నినాదాలు చేయవద్దని తన ఫ్యాన్స్​కు చెప్పడం ఆకట్టుకుంటుందని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. 2027 వరల్డ్​కప్​ కోసం బప్పా ఆశీర్వాదం తీసుకుంటున్నాడని ఇంకా మరికొందరు ఫ్యాన్స్ పోస్ట్​లు షేర్ చేస్తున్నారు.

కాగా, ఇప్పటికే టీ20, టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన రోహిత్ ప్రస్తుతం వన్డేల్లోనే కొనసాగుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో అక్టోబర్​లో ఆస్ట్రేలియాతో జరగనున్న వన్డే సిరీస్​కు సిద్ధం అవుతున్నాడు. ఆస్ట్రేలియాతో ఈ పర్యటనలో టీమ్ఇండియా మూడు వన్డేల సిరీస్ ఆడనుంది. ఈ సిరీస్​లో రోహిత్ శర్మ బరిలోకి దిగే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలోనే రీసెంట్​గా బీసీసీఐ సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్​లో ఫిట్ నెస్ టెస్టుకు హాజరయ్యాడు. ఈ పరీక్షలో రోహిత్ పాసయ్యాడు. దీంతో అతడికి లైన క్లియర్ అయ్యింది.

అడుగు దూరంలో
2007లో రోహిత్ శర్మ అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో అరంగేట్రం చేశాడు. ఈ 18ఏళ్ల కెరీర్​లో రోహిత్ శర్మ అన్ని ఫార్మాట్లలో కిలిపి టీమ్ఇండియాకు 499 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్​ల్లో ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఇక అక్టోబర్​లో జరగనున్న వన్డే సిరీస్​లో ఒక్క మ్యాచ్​ ఆడితే 500 ఇంటర్నేషన్ మ్యాచ్​లు పూర్తి చేసుకుంటాడు. ఈ క్రమంలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 500 మ్యాచ్​లు ఆడిన భారత ఐదో క్రికెటర్‌గా చరిత్ర సృష్టిస్తాడు.

ఈ జాబితాలో సచిన్ తెందుల్కర్ (664 మ్యాచ్​లు) అత్యధిక మ్యాచ్​లు ఆడిన ప్లేయర్​గా టాప్​లో ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత విరాట్ కోహ్లీ (550 మ్యాచ్​లు), ఎంఎస్ ధోనీ (535 మ్యాచ్​లు), రాహుల్ ద్రవిడ్ (504 మ్యాచ్​లు) వరుసగా ఉన్నారు. అలాగే ఈ పర్యటనలోనే రోహిత్ మరో అదురైన ఘనత సాధించే ఛాన్స్ ఉంది. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 20,000 పరుగుల మార్క్ అందుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం రోహిత్ 499 మ్యాచ్​లలో మూడు ఫార్మాట్​లలో కలిపి 19,700 పరుగులు చేశాడు.

