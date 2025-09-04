GST on IPL Tickets : కేంద్ర ప్రభుత్వం జీఎస్టీ విధానంలో భారీ మార్పులు తీసుకువచ్చింది. జీఎస్టీ పన్ను విధానం ప్రస్తుతం నాలుగు శ్లాబుల్లో ఉండగా, ఇకపై రెండు శ్లాబులనే కొనసాగించాలని తాజాగా జరిగిన జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై 5, 18 శాతం శ్లాబులనే కొనసాగించాలని, 12, 28 శాతం శ్లాబులు తొలగించాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అధ్యక్షతన జరిగిన 56వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో నిర్ణయించారు.
స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్పై ఎఫెక్ట్!
అయితే రెండు శ్లాబులు విధానంతోపాటు కేంద్రం కొత్తగా 40 శాతం స్పెషల్ ట్యాక్స్ శ్లాబును తీసుకువచ్చింది. లగ్జరీ వస్తువులు, ఖరీదైన కార్లు, పొగాకు ఉత్పత్తులు, సిగరెట్లు ఈ శ్లాబు కిందకు వస్తాయని పేర్కొంది. వీటితోపాటు ఇందులో రేస్ క్లబ్బులు, లీజింగ్ లేదా రెంటల్ సేవలు, గుర్రపు పందేలు, క్యాసినో, బెట్టింగ్, లాటరీ, ఆన్లైన్ మనీ గేమింగ్, స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ కూడా దీని పరిధిలోనికే వస్తాయి. ఈ క్రమంలోనే హై ప్రొఫైల్ కలిగిన ఐపీఎల్పైనా 40శాతం ట్యాక్స్ పడనుంది. దీంతో మ్యాచ్ల టికెట్ రేట్లు పెరగనున్నాయి.
28 నుంచి 40 శాతానికి!
ఐపీఎల్ టోర్నీని ప్రీమియం లీగ్ కింద పరిగణించి 40శాతం ట్యాక్స్ విధించనున్నారు. ప్రస్తుతం ఐపీఎల్ సహా ఇతర ప్రీమియం స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ల మ్యాచ్లకు 28 శాతం జీఎస్టీ ఉంది. ఇకపై ఇది 40 శాతానికి పెరగనుంది. దీంతో ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు స్టేడియంలో వీక్షించాలనుకునే అభిమానులపై మరింత భారం పడుతుంది. అయితే అయితే జాతీయ, అంతర్జాతీయ సమాఖ్యల గుర్తింపుతో నిర్వహించే క్రీడా కార్యక్రమాలకు ఈ ప్రత్యేక పన్ను విధానం వర్తించదు.
అలాంటి గుర్తింపు పొందిన క్రీడలకు, రూ. 500 వరకు ధర ఉన్న టిక్కెట్లకు మినహాయింపు ఉంటుంది. రూ.500 దాటితే ఆ టికెట్లపై ప్రస్తుతం ఉన్నట్లుగానే 18 శాతమే పన్ను పడుతుంది. అంటే ఇందులో టీమ్ఇండియా మ్యాచ్లు, ఇంటర్నేషనల్ హాకీ మ్యాచ్లు ఉంటాయి. ఈ మ్యాచ్లకు స్పెషల్ 40 శాతం పన్ను వర్తించదు. అవి 18 శాతం శ్లాబులోనే ఉంటాయి.
ఐపీఎల్ టికెట్లలో మార్పులు ఇలా!
40 శాతం పన్ను విధానంతో ఐపీఎల్ మ్యాచ్ల టికెట్లు మరింత ప్రియం కానున్నాయి. ఇదివరకు రూ.1000 ధర ఉన్న టికెట్, 28 శాతం ట్యాక్స్తో రూ.1280 ధరకు లభించేంది. కానీ, పన్నులో కొత్త విధానంతో ఆ ధర పెరగనుంది. 40శాతం జీఎస్టీతో అదే టికెట్కు ఇకపై రూ.1400 చెల్లించాల్సిందే. అంటే రూ.120 ఎక్కువవుతుంది.
IPLలో ఆయా ధరల టికెట్లు ఇలా!
|టికెట్ ధర
|ప్రస్తుతం ఉన్న ట్యాక్స్తో
|కొత్త ట్యాక్స్తో
|తేడా ఎంత?
|రూ.500
|రూ.640
|రూ.700
|రూ.60
|రూ.1000
|రూ.1280
|రూ.1400
|రూ.120
|రూ.2000
|రూ.2560
|రూ. 2800
|రూ.240
వీటితోపాటు ఆన్లైన్ బుకింగ్ ఫీజు, ఆయా స్టేడియంను బట్టి అదనపు ఛార్జీలు కూడా ఉంటాయి. ఇది ప్రేక్షకుడికి మరింత భారం కానుంది. స్టేడియంలో మ్యాచ్ చూడాలనుకునే ప్రతీ ప్రేక్షకుడిపై ఈ భారం ఉండనుంది. దీంతో ఫ్యాన్స్ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై ఫ్రాంచైజీలు, బీసీసీఐ స్పందించి ప్రేక్షకులకు బెనిఫిట్ అయ్యేలా ఏదైైనా నిర్ణయం తీసుకోవాలని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
