RCBతో క్రిస్ గేల్ జర్నీ- విజయ్ మాల్యా ఫోన్​తో యూ టర్న్!

RCB లో అలా మొదలైన క్రిస్ గేల్ జర్నీ- విజయ్ మాల్యా ఫోన్ చేయడంతో యూ టర్న్!

Chris Gayle RCB Story
Chris Gayle RCB Story (Source: AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2025 at 5:33 PM IST

3 Min Read
Chris Gayle RCB Story: క్రికెట్ అభిమానులలో యూనివర్స్ బాస్​గా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్టార్ ఇమేజ్​ను అందుకున్నాడు క్రిస్ గేల్. ఇక IPL లో KKR, పంజాబ్, RCBలో కొనసాగారు. ఇక RCB లో పలుమార్లు ఆరెంజ్ క్యాప్ కూడా అందుకున్నాడు. అయితే ఆర్‌సీబీ జెర్నీ స్టార్ట్ అయిన తీరు మాత్రం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడూ క్రికెట్ ఫీల్డ్‌లో సిక్సర్లతో ఎంటర్టైన్ చేసే గేల్, ఒకప్పుడు తన కెరీర్‌ పరంగా నిరాశలో ఉన్నప్పుడు రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో అనూహ్యమైన కనెక్షన్ ఏర్పడింది. ఇక ఆ ఆరంభం ఎలా జరిగిందనే విషయం గురించి స్వయంగా గేల్ చెప్పిన తీరు వైరల్ అవుతోంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

క్రిస్ గేల్ కెరీర్ గురించి చెప్పాలంటే జమైకా నుంచి వచ్చిన ఈ ఆటగాడు 1999లో వెస్టిండీస్ జట్టులోకి ప్రవేశించారు. మొదట టెస్టుల్లో ఆడి, అనంతరం వన్డేలు, చివరికి T20 క్రికెట్‌లో తన ప్రతిభ చూపించారు. ఆయన పేరు వినగానే గుర్తొచ్చేది సిక్సర్లు, ఎప్పుడూ ఎంటర్టైన్ చేసే ఆటతీరు. టెస్టుల్లో 7000కి పైగా పరుగులు, వన్డేల్లో 10,000కు పైగా పరుగులు సాధించారు. ఐపీఎల్‌లో ఆడినప్పుడు మాత్రం ఆయన 'యూనివర్స్ బాస్'గా మారిపోయారు. 2013లో చేసిన 175 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ ఇప్పటికీ ఐపీఎల్‌లో అన్‌బ్రేకబుల్ రికార్డు. ఆయన బౌలింగ్‌లో కూడా కొన్ని సార్లు కీలకమైన బ్రేక్‌త్రూ ఇచ్చారు. క్రికెట్‌తో పాటు గేల్ తన స్టైల్, డ్యాన్స్, మ్యూజిక్‌తో కూడా ఫ్యాన్స్‌కు దగ్గరయ్యారు.

వరల్డ్ కప్ ఓటమి తర్వాత
గేల్ ఒకానొక సమయంలో వెస్టిండీస్ జట్టుతో విభేదాలు ఎదుర్కొన్నారు. ఒక సిరీస్‌కు కూడా ఆయనను సెలెక్ట్ చేయలేదు. 2011 వరల్డ్ కప్ ఓటమి తర్వాత గాయం కూడా తగలడంతో ఆయన పూర్తిగా డౌన్ అయ్యారు. అసలు క్రికెట్ ఆడడం కూడా మానేసిన తరుణంలో, ఒక రాత్రి జమైకాలోని నైట్‌క్లబ్‌లో ఉన్నప్పుడు అనూహ్యంగా ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. అది ఆయన జీవితం మొత్తాన్ని మార్చేసింది.
విజయ్ మాల్యా ఫోన్ కాల్
ఆ ఫోన్ కాల్​లో ఎవరంటే, అప్పటి ఆర్‌సీబీ యజమాని విజయ్ మాల్యా, అలాగే టీమ్‌లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న అనిల్ కుంబ్లే. ఫోన్‌లో వారు 'నువ్వు ఫిట్‌గా ఉన్నావా?' అని అడిగారు. గేల్ మొదట షాక్ అయ్యారు. 'ఇది నిజంగానేనా?' అని ఆలోచించారు. వెంటనే ఆయన 'అవును, నేను ఫిట్‌గానే ఉన్నా' అని సమాధానం చెప్పారు.

దానికి మాల్యా, కుంబ్లేలు 'అయితే రేపే ఎంబసీకి వెళ్లి వీసా తెచ్చుకో. రేపు శనివారం అయినా పట్టించుకోకు. నువ్వు వెళ్తే సరిపోతుంది' అని చెప్పారు. గేల్ కూడా రెండోసారి ఆలోచించకుండా ఎంబసీకి వెళ్లి వీసా తీసుకున్నారు. ఆ తరువాత విమానం ఎక్కి నేరుగా బెంగళూరు చేరుకున్నారు. అలా ఆయనకు ఆర్‌సీబీ చాప్టర్ మొదలైంది.

సిక్సర్ల తుఫాను
ఆ తర్వాత చరిత్ర అందరికీ తెలిసిందే. ఆర్‌సీబీ జెర్సీ వేసుకున్న గేల్, ఒక్కసారిగా ఐపీఎల్‌లో మాస్టర్ బ్లాస్టర్‌గా మారిపోయారు. ఆయన సిక్సర్ల తుఫాను, 175 రన్స్ ఇన్నింగ్స్, వరుసగా చేసిన శతకాలు ఇవన్నీ ఫ్యాన్స్ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు. ఆ ఒక్క కాల్ ఆయన కెరీర్‌ను రీబిల్డ్ చేసి, యూనివర్స్ బాస్ అనే ట్యాగ్‌తో ఆయనను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. గేల్ మాట్లాడుతూ, 'ఆ రోజు నుంచి నా లైఫ్ కొత్త దారిలో నడక మొదలెట్టింది. నేను చేసిన హార్డ్‌వర్క్‌కి ఆ ఒక్క అవకాశమే రివార్డ్ లా మారింది' అని అన్నారు. నైట్‌క్లబ్‌లో మొదలైన ఆ ప్రయాణం, బెంగళూరు క్రికెట్ మైదానాల్లో మిలియన్ల అభిమానుల కేరింతలతో ముగిసింది.

