RCB Compensation : బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియం వద్ద తొక్కిసలాట ఘటనలో మృతిచెందిన కుటుంబాలకు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఫ్రాంచైజీ పరిహారాన్ని రూ.25 లక్షలకు పెంచింది. ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.10 లక్షలు ఇప్పటికే ప్రకటించగా, ఆ పరిహారాన్ని తాజాగా రూ.25 లక్షలకు పెంచినట్లు ప్రకటించింది. దీనిపై బాధితుల కుటుంబాలు స్పందించాయి. మరి వాళ్లు ఏమన్నారంటే?
ఆ బాధ తీరిపోయేది కాదు!
"ఫ్రాంచైజీ ఇప్పటికే ప్రకటించిన తక్షణ ఆర్థిక సహాయం రూ. 10 లక్షలు జమ అయ్యాయి. అయితే ఈ పరిహారాన్ని ఇప్పుడు రూ. 25 లక్షలకు పెంచిన విషయం గురించి మాకు సమాచారం లేదు. ఇప్పటివరకు ఎవరూ మమ్మల్ని సంప్రదించలేదు. ఎంత డబ్బు ఇచ్చినా, మా కొడుకు తిరిగి రాలేదనే బాధ తగ్గదు. మేము మా కొడుకును కోల్పోయాము. అతనైతే తిరిగి రాడు" అని తుమకూరుకు చెందిన మనోజ్ కుమార్ తండ్రి దేవరాజ్ విచారం వ్యక్తం చేశారు.
అలాగే "ఇంతకు ముందు ప్రకటించిన రూ. 10 లక్షలు వచ్చాయి. ఫ్రాంచైజీ ఇంటికి వచ్చి చెక్కు అందించింది. పరిహారం ఇవ్వడం మంచి పనే. కానీ మా సోదరుడు లేకపోవడం వల్ల కలిగే బాధ, పరిహారం ద్వారా పోదు. ఇప్పుడు పరిహారం పెంచిన దానిపై గురించి సమాచారం లేదు" అని చిక్కబళ్లాపూర్కు చెందిన శ్రవణ్ కెటి సోదరుడు శ్రీధర్ చెప్పారు.
నా కాళ్లపై దుమ్ముతో సమానం
ఈ ఘటనలో 11 మంది మృతి చెందారు. పదుల సంఖ్యలో గాయపడ్డారు. తాజాగా ఈ ఘటనలో మరణించిన కుటంబాలకు రూ.25 లక్షల పరిహారం ప్రకటించిన తర్వాత, భూమిక్ తండ్రి D.H లక్ష్మణ్ ETV భారత్తో మాట్లాడారు. "3 నెలల తర్వాత కూడా నా కొడుకు జ్ఞాపకాలు నన్ను వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి. నా కొడుకు ఇప్పుడు నాతో లేడు. అతడే లేనప్పుడు ఈ పరిహారపు డబ్బు నా పాదాలపై దుమ్ముతో సమానం. నాకు ఈ పరిహారం అవసరం లేదని నేను ఇప్పటికే చెప్పాను. కర్ణాటక క్రికెట్ అసోసియేషన్ నుంచి చెల్లించినట్లున్నారు. నేను అకౌంట్ కూడా చెక్ చేయలేదు. మమ్మల్ని ఎవరూ సంప్రదించలేదు. మాకు వారి డబ్బు కూడా అవసరం లేదు. దయచేసి దీని గురించి మళ్లీ చర్చించవద్దు" అని ఆయన చెబుతూ విలపించారు.
RCB CARES ప్రకటన : రెండు రోజుల కిందటే, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తొక్కిసలాట గురించి భావోద్వేగ పోస్ట్ను ట్వీట్ చేసింది. దాదాపు ముూడు నెలల తర్వాత ఆర్సీబీ పోస్ట్ షేర్ చేసింది. ఫ్రాంచైజీ అభిమానుల కోసం RCB CARES పథకాన్ని ప్రకటించినట్లు ప్రకటన చేసింది. కాగా, తాజాగా పరిహారాన్ని రూ.25 లక్షలకు పెంచినట్లు పేర్కొంటూ మరొక పోస్ట్ చేసింది.
కాగా, 17ఏళ్ల తర్వాత ఆర్సీబీ ఎట్టకేలకు జూన్ 3న టైటిల్ సాధించింది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా అభిమానుల సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. ఈ క్రమంలోనే ఫ్రాంచైజీ ఫ్యాన్స్తో ఈ విజయాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకునేందుకు జూన్ 04న బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియంలో గ్రాండ్గా ఈవెంట్ ఏర్పాటు చేసింది. అయితే అంచనాలు మించి ఫ్యాన్స్ రావడం వల్ల స్టేడియం బయట తొక్కిసలాట జరిగింది. కానీ, అంచనాలకు మించి జనం మైదానానికి రావడంతో తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో 11 మంది మరణించారు.
