ETV Bharat / sports

సెంచరీ కొట్టినా ఓటమి- ఆ అనుభవం పూజారాను ఎలా రన్ మెషిన్​గా మార్చిందో తెలుసా? - CHETESHWAR PUJARA

ఛతేశ్వర్‌ పుజారా రిటైర్మెంట్- ఆట వెనుక అసలు కథ ఇదే!

Cheteshwar Pujara
Cheteshwar Pujara (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 26, 2025 at 11:28 AM IST

2 Min Read

Cheteshwar Pujara Run Machine : టెస్ట్ క్రికెట్ అంటే చాలా ఓపిక ఉండాలి. రాహుల్ ద్రవిడ్ తరువాత టీమ్​ఇండియాలో ఆ స్థాయిలో ఓపిక కలిగిన ఒకే ఒక ప్లేయర్ ఎవరంటే అందరూ ఛతేశ్వర్‌ పుజారా అని చెబుతుంటారు. క్రమశిక్షణ, దృఢ నిశ్చయం, అద్భుతమైన కాన్స్‌ట్రేషన్‌ అతడి ఆటలో కనిపించేవి. స్ట్రైక్ రేట్లు, బౌండరీ లెక్కలు ప్రధానంగా మారిన కాలంలోనూ, పూజారా మాత్రం వీలైనంత ఎక్కువ సమయాన్ని క్రీజ్‌లో గడపడం ద్వారా జట్టుకు బలాన్నిచ్చారు. ఇంతటి కఠినమైన శైలి ఆయన కెరీర్‌ను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టింది. కానీ ఈ స్థాయి ఆట వెనుక ఉన్న అసలు కథపై అతడే స్వయంగా రిటైర్మెంట్ అనంతరం వెల్లడించాడు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే!

సెంచరీ సరిపోదు, జట్టు గెలవాలంటే భారీ స్కోర్లు కావాలి!
పూజారా చిన్న వయసులోనే సౌరాష్ట్ర జట్టుకు ఆడడం మొదలుపెట్టాడు. అప్పుడు ఆ జట్టు అంత బలంగా ఉండేది కాదట. ఆ విషయం గురించి మాట్లాడుతూ "నేను శతకం సాధించి ఔటయ్యే సరికి జట్టు మొత్తం 220-230కి ఆలౌటవుతూ ఉండేది. కొన్ని సార్లు 180-190లోనే కూలిపోయేది" అని పూజారా గుర్తుచేసుకున్నాడు. ఎక్కువ రన్స్ చేసినా, మ్యాచ్ మాత్రం ఓటమితో ముగిసేదట. అప్పుడే పూజారాకు ఒక విషయం అర్థమైంది. కేవలం 100 రన్స్ సరిపోవని, జట్టు గెలవాలంటే 150లు, డబుల్ సెంచరీలు, ట్రిపుల్ సెంచరీలు చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాడట. ఈ అవగాహనే ఆయనను ఓపిక, పట్టుదలతో కూడిన పెద్ద స్కోర్లు చేసే ఆటగాడిగా తీర్చిదిద్దింది.

సౌరాష్ట్ర నుంచి ఎలైట్‌కు!
ఆ అలవాటు రంజీ ట్రోఫీలోనూ కొనసాగింది. అప్పట్లో సౌరాష్ట్ర జట్టు ప్లేట్ డివిజన్‌లో ఉండేది. కానీ పూజారా డెబ్యూ చేసిన తర్వాత, క్రమంగా ఎలైట్ డివిజన్‌కు ప్రమోట్ అయ్యింది. "బలమైన జట్టులో ఆడుతున్నప్పుడు సెంచరీ చేస్తే సరిపోదని గ్రహించాను. పెద్ద స్కోర్లు చేస్తేనే జట్టుకు ఛాన్స్ ఉంటుందని తెలుసుకున్నా. ఆ అలవాటు వల్లే తర్వాత సౌరాష్ట్ర బలమైన యూనిట్‌గా మారింది," అని పూజారా చెప్పారు. ఈ ధోరణి కెరీర్ మొత్తం కొనసాగింది.

అద్భుత గణాంకాలు
2005లో ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్​లోకి అడుగుపెట్టిన పూజారా, దాదాపు 20 ఏళ్ల సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో ఎన్నో రికార్డులు సృష్టించారు. మొత్తం 278 ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్‌లలో 21,301 పరుగులు చేశారు. వాటిలో 66 సెంచరీలు ఉన్నాయి. సగటు 51.8. సౌరాష్ట్ర తరఫున మాత్రమే 7,774 పరుగులు సాధించారు. వాటిలో 25 సెంచరీలు ఉన్నాయి. బెస్ట్ ఇన్నింగ్స్ స్కోర్లు జట్టును ముందుకు నడిపించడమే కాకుండా, యువ ఆటగాళ్లకు కూడా ప్రేరణగా నిలిచాయి.

పూజారా ఒక తరానికి ఆదర్శం!
2018-19లో ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఛతేశ్వర్ చేసిన బ్యాటింగ్‌ను అప్పుడు ఆస్ట్రేలియా కోచ్ జస్టిన్ లాంగర్ కూడా భరించలేకపోయారట. గ్రౌండ్​లోకి అడుగు పెడితే అసలు వెళ్లడేంటని అనుకునేవారట. ఇక కొన్నిసార్లు పుజారా జట్టులో స్థానం కోల్పోయినా, మళ్లీ కంబ్యాక్ అయ్యి ప్రదర్శన చూపించగలిగారు. చివరికి 2023లో జరిగిన వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ ఫైనల్ వరకూ ఆడాడు. 2025 ఆగస్టు27న అధికారికంగా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. పూజారా ఆటగాడిగానే కాదు, రాబోయే తరానికి ఒక మంచి ప్రేరణగా నిలిచాడు. కేవలం ప్రతిభ సరిపోదని, క్రమశిక్షణ, ఓపిక, జట్టు కోసం పెద్ద స్కోర్లు చేయాలనే ఆలోచన అవసరమని ఆయన నిరూపించాడు.

Cheteshwar Pujara Run Machine : టెస్ట్ క్రికెట్ అంటే చాలా ఓపిక ఉండాలి. రాహుల్ ద్రవిడ్ తరువాత టీమ్​ఇండియాలో ఆ స్థాయిలో ఓపిక కలిగిన ఒకే ఒక ప్లేయర్ ఎవరంటే అందరూ ఛతేశ్వర్‌ పుజారా అని చెబుతుంటారు. క్రమశిక్షణ, దృఢ నిశ్చయం, అద్భుతమైన కాన్స్‌ట్రేషన్‌ అతడి ఆటలో కనిపించేవి. స్ట్రైక్ రేట్లు, బౌండరీ లెక్కలు ప్రధానంగా మారిన కాలంలోనూ, పూజారా మాత్రం వీలైనంత ఎక్కువ సమయాన్ని క్రీజ్‌లో గడపడం ద్వారా జట్టుకు బలాన్నిచ్చారు. ఇంతటి కఠినమైన శైలి ఆయన కెరీర్‌ను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టింది. కానీ ఈ స్థాయి ఆట వెనుక ఉన్న అసలు కథపై అతడే స్వయంగా రిటైర్మెంట్ అనంతరం వెల్లడించాడు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే!

సెంచరీ సరిపోదు, జట్టు గెలవాలంటే భారీ స్కోర్లు కావాలి!
పూజారా చిన్న వయసులోనే సౌరాష్ట్ర జట్టుకు ఆడడం మొదలుపెట్టాడు. అప్పుడు ఆ జట్టు అంత బలంగా ఉండేది కాదట. ఆ విషయం గురించి మాట్లాడుతూ "నేను శతకం సాధించి ఔటయ్యే సరికి జట్టు మొత్తం 220-230కి ఆలౌటవుతూ ఉండేది. కొన్ని సార్లు 180-190లోనే కూలిపోయేది" అని పూజారా గుర్తుచేసుకున్నాడు. ఎక్కువ రన్స్ చేసినా, మ్యాచ్ మాత్రం ఓటమితో ముగిసేదట. అప్పుడే పూజారాకు ఒక విషయం అర్థమైంది. కేవలం 100 రన్స్ సరిపోవని, జట్టు గెలవాలంటే 150లు, డబుల్ సెంచరీలు, ట్రిపుల్ సెంచరీలు చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాడట. ఈ అవగాహనే ఆయనను ఓపిక, పట్టుదలతో కూడిన పెద్ద స్కోర్లు చేసే ఆటగాడిగా తీర్చిదిద్దింది.

సౌరాష్ట్ర నుంచి ఎలైట్‌కు!
ఆ అలవాటు రంజీ ట్రోఫీలోనూ కొనసాగింది. అప్పట్లో సౌరాష్ట్ర జట్టు ప్లేట్ డివిజన్‌లో ఉండేది. కానీ పూజారా డెబ్యూ చేసిన తర్వాత, క్రమంగా ఎలైట్ డివిజన్‌కు ప్రమోట్ అయ్యింది. "బలమైన జట్టులో ఆడుతున్నప్పుడు సెంచరీ చేస్తే సరిపోదని గ్రహించాను. పెద్ద స్కోర్లు చేస్తేనే జట్టుకు ఛాన్స్ ఉంటుందని తెలుసుకున్నా. ఆ అలవాటు వల్లే తర్వాత సౌరాష్ట్ర బలమైన యూనిట్‌గా మారింది," అని పూజారా చెప్పారు. ఈ ధోరణి కెరీర్ మొత్తం కొనసాగింది.

అద్భుత గణాంకాలు
2005లో ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్​లోకి అడుగుపెట్టిన పూజారా, దాదాపు 20 ఏళ్ల సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో ఎన్నో రికార్డులు సృష్టించారు. మొత్తం 278 ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్‌లలో 21,301 పరుగులు చేశారు. వాటిలో 66 సెంచరీలు ఉన్నాయి. సగటు 51.8. సౌరాష్ట్ర తరఫున మాత్రమే 7,774 పరుగులు సాధించారు. వాటిలో 25 సెంచరీలు ఉన్నాయి. బెస్ట్ ఇన్నింగ్స్ స్కోర్లు జట్టును ముందుకు నడిపించడమే కాకుండా, యువ ఆటగాళ్లకు కూడా ప్రేరణగా నిలిచాయి.

పూజారా ఒక తరానికి ఆదర్శం!
2018-19లో ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఛతేశ్వర్ చేసిన బ్యాటింగ్‌ను అప్పుడు ఆస్ట్రేలియా కోచ్ జస్టిన్ లాంగర్ కూడా భరించలేకపోయారట. గ్రౌండ్​లోకి అడుగు పెడితే అసలు వెళ్లడేంటని అనుకునేవారట. ఇక కొన్నిసార్లు పుజారా జట్టులో స్థానం కోల్పోయినా, మళ్లీ కంబ్యాక్ అయ్యి ప్రదర్శన చూపించగలిగారు. చివరికి 2023లో జరిగిన వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ ఫైనల్ వరకూ ఆడాడు. 2025 ఆగస్టు27న అధికారికంగా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. పూజారా ఆటగాడిగానే కాదు, రాబోయే తరానికి ఒక మంచి ప్రేరణగా నిలిచాడు. కేవలం ప్రతిభ సరిపోదని, క్రమశిక్షణ, ఓపిక, జట్టు కోసం పెద్ద స్కోర్లు చేయాలనే ఆలోచన అవసరమని ఆయన నిరూపించాడు.

For All Latest Updates

TAGGED:

PUJARA CAREER HIGHLIGHTSPUJARA BATTING STYLE PATIENCEUJARA WORLD TEST CHAMPIONSHIP FINALCHETESHWAR PUJARA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఆరోగ్యం కోసం పరుగో పరుగు - హైదరాబాద్​లో మారథాన్ల సందడి

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.