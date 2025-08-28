Pujara Retirement Reason : టీమ్ఇండియా సీనియర్ ప్లేయర్ ఛతేశ్వర్ పుజారా సడెన్గా అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ఇటీవల ప్రకటించాడు. ఈ నెల 24న తన రిటైర్మెంట్ నిర్ణయాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించాడు. అయితే తాజాగా తన రిటైర్మెంట్కు గల కారణాన్ని వెల్లడించాడు. మరి పుజారా ఏం చెప్పాడంటే?
"నేను యూకేలో (ఇంగ్లాండ్తో టెస్టు సిరీస్లో బ్రాడ్కాస్టింగ్ డ్యూటీలో భాగంగా) ఉన్నప్పుడు క్రికెట్లో కొనసాగాలనే అనుకున్నాను. కానీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత రంజీ ట్రోఫీకి రెడీ అవ్వడానికి ముందు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, మిత్రులు, సహచరులతో నేను ఈ విషయం గురించి మాట్లాడాలనుకున్నాను. నేను ఈ రంజీ సీజన్లో ఆడితే జట్టులో పక్కా స్థానం సంపాదిస్తానని నాకు తెలుసు. కానీ ఈ సీజన్ మొత్తం ఆడతానని మాత్రం వందకు వంద శాతం నమ్మకంతో లేను" అని పుజారా వివరించాడు.
"అందుకే నేను రిటైర్మెంట్ ఇవ్వడానికి ఇదే కరెక్ట్ టైమ్ అని అనుకున్నాను. అంతేకాదు నేను తప్పుకుంటే, సౌరాష్ట్ర జట్టులో నా బదులుగా ఇంకో యువ ప్లేయర్కు అవకాశం లభిస్తుందని ఆలోచించాను. మా నాన్న అరవింద్ పుజారానే నాకు ఆదర్శం. అలాగే మా అమ్మకు కూడా థాంక్స్" అంటూ పుజారా ఎమోషనల్ అయ్యాడు.
ఈ క్రమంలోనే వాళ్ల అమ్మతో తనకు ఉన్న అనుబంధాన్ని కూడా అతడు గుర్తు చేసుకున్నాడు. "నేను 17 సంవత్సరాలప్పుడే మా అమ్మను కోల్పోయా. నన్ను తను ఓ మంచి మనిషిలా చూడాలని అనుకుంది. అలాగే నా భార్య పూజ కూడా నాకోసం చాలా చేసింది. ఆమె ఏకంగా నా క్రికెట్ జర్నీపై పుస్తకమే రాసింది" అని పుజారా పేర్కొన్నాడు.
ఫస్ట్ క్లాస్ కెరీర్
2005లో ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్లోకి అడుగుపెట్టిన పూజారా, దాదాపు 20 ఏళ్ల సుదీర్ఘ కెరీర్లో ఎన్నో రికార్డులు సృష్టించారు. మొత్తం 278 ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్లలో 21,301 పరుగులు చేశారు. వాటిలో 66 సెంచరీలు ఉన్నాయి. సగటు 51.8. సౌరాష్ట్ర తరఫున మాత్రమే 7,774 పరుగులు సాధించారు. వాటిలో 25 సెంచరీలు ఉన్నాయి. బెస్ట్ ఇన్నింగ్స్ స్కోర్లు జట్టును ముందుకు నడిపించడమే కాకుండా, యువ ఆటగాళ్లకు కూడా ప్రేరణగా నిలిచాయి.
ఇంటర్నేషనల్ కెరీర్
2010లో ఆస్ట్రేలియాతో టెస్టులో అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేశాడు. ఆ తర్వాత టెస్టుల్లో భారత్కు కీలక ఆటగాడిగా ఎదిగాడు. 'పుజారా ఉన్నాడంటే భరోసా ఉన్నట్లే' అనేలా టెస్టుల్లో తనదైన ముద్రవేశాడు. టీమ్ఇండియా తరపున 100 టెస్టు మ్యాచ్లు ఆడిన అతికొద్ది మంది క్రికెటర్లలో పుజారా ఒకడు. సుదీర్ఘ కాలం కెరీర్లో పుజారా 103 టెస్టుల్లో టీమ్ఇండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. 43.61 యావరేజ్తో మొత్తం 7195 పరుగులు చేశాడు.
ఇందులో 19 సెంచరీలు, 3 డబుల్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. 35హాఫ్ సెంచరీలు కూడా బాదాడు. అతడి అత్యధిక స్కోర్ 206 పరుగులు. 2012లో ఇంగ్లాండ్పై పూజారా ఈ స్కోర్ సాధించాడు. ఇక 2023 జూన్లో పుజారా అంతర్జాతీయంగా ఆఖరి మ్యాచ్ ఆడాడు. 2023 WTC ఫైనల్లో ఆడిన పుజారా (14, 27) పరుగులు చేశాడు.
