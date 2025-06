ETV Bharat / sports

'టాస్ కాయిన్ ఎక్కడ?' రోహిత్ ఫన్నీ మూమెంట్ -అంతా అతడి వల్లేనట! - ROHIT SHARMA TOSS COIN

Rohit Sharma Forgets Toss Coin ( Source : IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : June 26, 2025 at 10:56 AM IST | Updated : June 26, 2025 at 11:02 AM IST 2 Min Read

Rohit Sharma Forgets Toss Coin : టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ తన ఆటతీరు, కెప్టెన్సీ స్కిల్స్​తోపాటు సరదా సంభాషణలతోనూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాడు. మైదానంలో తోటి ప్లేయర్లను సరదగా మందలించడం, తుది జట్టులోని ఆటగాళ్ల పేర్లు గుర్తుంచుకోకపోవడం, టాస్ నెగ్గిన తర్వాత ఫీల్డింగ్ లేదా బ్యాటింగ్​ ఏది ఎంపిక చేసుకోవాలో మర్చిపోవడం ఇలాంటివి సరదాగా అనిపిస్తుంటాయి. రోహిత్ ఇలా మైదానంలో చేసే ప్రతీ పనిని క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. 'రోహిత్ భాయ్ ఫుల్ ఫన్నీ' అంటూ కామెంట్ చేస్తారు. అయితే 2024 టీ20 వరల్డ్​కప్​లో పాకిస్థాన్​తో మ్యాచ్​లో రోహిత్- బాబర్ అజామ్​ మధ్య ఓ సరదా సన్నివేశం జరిగింది. టాస్ సమయంలో తన ప్యాంట్ జేబులోనే కాయిన్ ఉన్న సంగతిని రోహిత్ మర్చిపోయాడు. పైగా తనకు కాయిన్ ఇవ్వాలంటూ టాస్ రిఫరీని అడుగుతాడు. అయితే కాయిన్ అతడి జేబులోనే ఉందని పక్కనే ఉన్న బాబర్ గుర్తు చేయడంతో, రోహిత్ నవ్వుతూ కాయిన్ టాస్ వేస్తాడు. ఈ వీడియో అప్పుడు ఫుల్ వైరల్ అయ్యింది. దీనిపై మీమ్స్​ కూడా వచ్చాయి. అయితే దీనిపై రోహిత్ తాజాగా క్లారిటీ ఇచ్చాడు. హిట్​మ్యాన్ రీసెంట్​గా ఓ స్పోర్ట్స్ ఛానల్ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నాడు. ఈ ఇంటర్వ్యూలో 'ఆ రోజు టాస్ కాయిన్ ఎలా మర్చిపోయావు' అని హోస్ట్ అడుగుతాడు. దీంతో ఆ రోజు జరిగిన విషయాన్ని రోహిత్ గుర్తు చేశాడు. పాకిస్థాన్​తో మ్యాచ్​లో టాస్ కాయిన్ మర్చిపోవడానికి టాస్ ప్రజెంటేటర్ రవిశాస్త్రియే కారణం అని చెప్పాడు.

Last Updated : June 26, 2025 at 11:02 AM IST