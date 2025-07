ETV Bharat / sports

5 వేల బంతులేసినా ఒక్క సిక్స్​ లేదు- ఈ బౌలర్లతో అంత ఈజీ కాదు మరి! - TEST RECORDS

Published : July 1, 2025 at 5:08 PM IST

By ETV Bharat Sports Team

Bolwers Never Give A Six In Tests : టెస్టు క్రికెట్‌లో బౌండరీలు బాదడం చాలా అరుదు. ముఖ్యంగా ఒకప్పుడు బౌండరీలు, సిక్సర్లు టెస్టుల్లో చాలా తక్కువ నమోదయ్యేవి. కానీ ఇప్పటి క్రికెట్‌కు వస్తే అన్ని ఫార్మాట్లలో బ్యాటర్లు బౌలర్ల సిక్స్​లతో విరుచుకుపడుతున్నారు. అయితే క్రికెట్ చరిత్రలో కొన్ని ఆసక్తికరమైన రికార్డులు ఉన్నాయ్. అందులో ఒకటి 5000 బంతులకు పైగా వేసినా ఒక్క సిక్స్ కూడా ఇవ్వని బౌలర్ల రికార్డు సో స్పెషల్. వారు వేసిన ప్రతి బంతి జాగ్రత్తగా, కట్టుదిట్టంగా ఉండటమే కాకుండా ప్రత్యర్థి బ్యాటర్ ఎంత గట్టిగా ఆడినా సిక్స్ కొట్టలేని విధంగా ఉండటం అద్భుతం. అలాంటి ఐదుగురు లెజెండరీ బౌలర్ల కథనమే ఇది.

డెరిక్ ప్రింగిల్ - 5287 బంతులు: ఇంగ్లాండ్‌కు చెందిన డెరిక్ ప్రింగిల్ తండ్రి డాన్ ప్రింగిల్ కూడా క్రికెటరే. డెరిక్ మొదట బ్యాటింగ్ ఆల్‌రౌండర్‌గా ప్రారంభించగా తర్వాత స్పెషలిస్ట్ బౌలర్‌గా మారాడు. అతను 30 టెస్టులు ఆడి 70 వికెట్లు తీశాడు. రెండు 4 వికెట్, మూడు 5 వికెట్ల ప్రదర్శనతో తన టాలెంట్‌ నిరూపించుకున్నాడు. టెస్టుల్లో మొత్తం 695 పరుగులు చేసిన డెరిక్ 5287 బంతులు వేసి ఒక్క సిక్స్ కూడా ఇవ్వలేదు.

మహ్మద్ హుస్సేన్ - 5910 బంతులు: పాకిస్థాన్ తరఫున 1952లో భారత్ టూర్‌లో భాగంగా లఖ్​నవూ టెస్టులో హుస్సేన్ అరంగేట్రం చేశాడు. ఆ మ్యాచ్‌లో 4 వికెట్లు తీసి తన సత్తా చాటాడు. తర్వాత 1954లో ఇంగ్లాండ్ ఓవల్ టెస్ట్‌లో విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించాడు. అతను 27 టెస్టుల్లో 68 వికెట్లు తీశాడు. 5910 బంతులు వేసినప్పటికీ ఒక్క సిక్స్ కూడా ఇవ్వని ట్రాక్ రికార్డ్ అతనిది.