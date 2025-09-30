ETV Bharat / sports

తిలక్ వర్మ, ధోనీ సక్సెస్​లో అభిషేక్ కీ రోల్- ఆ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం వల్లే!

సైడ్ ఆర్మ్ స్పెషలిస్ట్​గా అదరగొడుతున్న అభిషేక్ జైన్- ధోనీ, సచిన్, తిలక్ వర్మ వంటి ఆటగాళ్లకు సేవలు!

Abhishek Jain Interview
Abhishek Jain Interview (Source: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2025 at 4:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Abhishek Jain Interview : క్రికెట్ మ్యాచ్​లో ఏదైనా జట్టు గెలవాలంటే బ్యాటర్లు, బౌలర్లు, ఫీల్డర్లు సమష్ఠిగా రాణించడం అవసరం. అందుకే మ్యాచ్​లో గెలవగానే వీరినే అందరూ ప్రశంసిస్తారు. అయితే ఈ ఆటగాళ్ల ప్రతి ఒక్కరి వెనుక కష్టపడి పనిచేసే ఒక పెద్ద వ్యవస్థ ఉంది. టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు కూడా ఏదైనా మ్యాచ్‌కు ముందు కష్టపడి ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. బ్యాటర్లు అన్ని రకాల బంతులను ఆడేందుకు సాధన చేస్తారు. ఈ ప్రాక్టీస్​లో ఒక భాగం సైడ్ ఆర్మ్ టైప్. ముంబయికి చెందిన అభిషేక్ జైన్ అనే యువకుడు సైడ్ ఆర్మ్​లో తనదైన ముద్ర వేశాడు. ప్రస్తుతం భారత్​ జట్టు ఆటగాళ్లు తమ బ్యాటింగ్​ను మెరుగుపరచుకోవడానికి సహాయం చేస్తున్నాడు. సైడ్ ఆర్మ్ స్పెషలిస్ట్​గా రాణిస్తున్నాడు.

సైడ్ ఆర్మ్ అంటే ఏమిటి?
సైడ్ ఆర్మ్ అనేది పంజాలా కనిపించే బౌలింగ్ పరికరం. దీని సహాయంతో బంతిని అధిక వేగంతో విసరవచ్చు. అంతేకాకుండా బౌలర్ తన ఎత్తు కంటే ఒక అడుగు ఎత్తు నుంచి పరికరంతో బౌలింగ్ చేయవచ్చు. ఈ పరికరం బ్యాటర్ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచడానికి ఉపయోగిస్తారు. దీని కారణంగా బ్యాటర్​కు వేగవంతమైన బంతులను ఆడడం అలవాటు, ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. ఆస్ట్రేలియావంటి ప్రత్యర్థులు స్పీడ్​గా బంతులు వేసే బౌలర్లను ఎదుర్కోవడానికి టీమ్ఇండియా బ్యాటర్లకు సైడ్ ఆర్మ్ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని అభిషేక్ జైన్ తెలిపారు.

Abhishek Jain Interview
అదరగొడుతున్న అభిషేక్ జైన్ (Source: ETV Bharat)

సైడ్ ఆర్మ్​కు పెరుగుతున్న డిమాండ్
చాలా దేశాలు తమ ప్లేయర్ల ఆటను మెరుగుపరచడానికి వారి జట్లలో సైడ్ ఆర్మ్ నిపుణులను నియమిస్తున్నాయని అభిషేక్ జైన్ వెల్లడించాడు. అందువల్ల సైడ్ ఆర్మ్ నిపుణుల డిమాండ్ ప్రస్తుతం రోజురోజుకూ పెరుగుతోందన్నాడు. గత 2- 3 ఏళ్లలో పలువురు ప్రముఖ ఆటగాళ్లు సైడ్ ఆర్మ్ నిపుణులను నియమించుకుంటున్నారని తెలిపాడు. "ఇతరుల మాదిరిగానే నేను కూడా మొదట్లో క్రికెట్​ను కెరీర్​ను ఎంచుకోవాలనుకున్నాను. మైదానంలో దిగి ప్లేయర్​గా మ్యాచ్​లు ఆడాలనుకున్నాను. కానీ మనం అనుకున్నట్లుగా ప్రతిదీ ప్రణాళిక ప్రకారం జరగదు. అయితే, క్రికెట్​పై నాకున్న ఫ్యాషన్​ను వదిలిపెట్టలేదు. సైడ్ ఆర్మ్ బౌలింగ్ ఒక అవకాశం అని నేను భావించాను. నాలుగేళ్లుగా నిరంతరం సైడ్ ఆర్మ్ బౌలింగ్​ను ప్రాక్టీస్ చేశాను. ఇప్పుడు చాలా మంది బ్యాటర్లు నన్ను సైడ్ ఆర్మ్ బౌలింగ్ కోసం పిలుస్తారు" అని అభిషేక్ జైన్ చెప్పాడు.

Abhishek Jain Interview
అదరగొడుతున్న అభిషేక్ జైన్ (Source: ETV Bharat)
Abhishek Jain Interview
అదరగొడుతున్న అభిషేక్ జైన్ (Source: ETV Bharat)

కష్టపడి పైకొచ్చిన యువకెరటం
అభిషేక్ 2017 నుంచి సైడ్ ఆర్మ్ బౌలింగ్​ను ప్రాక్టీస్ చేయడం ప్రారంభించాడు. ఆ సమయంలో ఈ బౌలింగ్ శైలి అంతగా ప్రాచుర్యం పొందలేదు. గత ఎనిమిదేళ్లుగా అభిషేక్ తన నైపుణ్యాలను, సైడ్ ఆర్మ్ బౌలింగ్​లో వేగం, కచ్చితత్వాన్ని మెరుగుపరచుకోవడానికి చాలా కష్టపడ్డాడు. కుడి చేతి వాటం బ్యాటర్, రైట్ హ్యండ్ ఆఫ్ స్పిన్నర్ అయిన అభిషేక్ ముంబయిలోని వివిధ జట్ల తరపున క్రికెట్ ఆడాడు. క్లబ్ స్థాయిలో బ్యాట్ పట్టాడు. ప్రస్తుతం బీసీసీఐ మాజీ సెలక్షన్ కమిటీ సభ్యుడు జతిన్ పరంజ్పేకు చెందిన వాసు పరంజ్పే క్రికెట్ సెంటర్​లో సైడ్ ఆర్మ్ స్పెషలిస్ట్​గా పనిచేస్తున్నాడు.

Abhishek Jain Interview
అదరగొడుతున్న అభిషేక్ జైన్ (Source: ETV Bharat)

యార్కర్లు వేయడంలో దిట్ట
అభిషేక్ జైన్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అతడు బంతితో యార్కర్లు, అవుట్ స్వింగర్లను సంధించగలడు. అలాగే 130-135 కి.మీల వేగంతో బౌలింగ్ చేయగలడు. గత కొన్నేళ్లలో అభిషేక్ సచిన్, ధోని, యువరాజ్ , యూసుఫ్ పఠాన్, కేఎల్ రాహుల్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, రవీంద్ర జడేజా, అజింక్య రహానే, శ్రేయస్ అయ్యర్, సంజు శాంసన్, దినేశ్ కార్తీక్, యశస్వీ జైస్వాల్, శివం దూబే, అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, పృథ్వీ షా వంటి ప్లేయర్లకు సైడ్ ఆర్మ్​గా పనిచేశాడు.

అదరగొడుతున్న అభిషేక్ జైన్ (Source: ETV Bharat)

"నేను స్వయంగా క్రికెటర్​ని. అందుకే నా ముందు ఉన్న ఆటగాడు ప్రాక్టీస్ సమయంలో ఏమి కోరుకుంటున్నాడో అర్థం చేసుకోవడం నాకు సులభం. నేను క్రికెట్ ఆడటం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల్లో ఇదొకటి. నేను సైడ్ ఆర్మ్​తో సహాయం చేసే చాలా మంది ఆటగాళ్లు భారత జట్టు తరఫున ఆడుతున్నారు. విరాట్ కోహ్లీకి తప్ప, ఇప్పటివరకు భారత జట్టులోని చాలా మంది ఆటగాళ్లు సైడ్ ఆర్మ్ ప్రాక్టీస్ చేయడంలో నేను సహాయం చేశాను. నేను సైడ్ ఆర్మ్​గా పెద్ద ఆటగాళ్లకు సహాయం చేస్తున్నప్పటికీ, భవిష్యత్తులో బీసీసీఐ, ఐసీసీ వంటి సంస్థలకు సైడ్ ఆర్మ్​గా పనిచేయాలనుకుంటున్నాను." అని అభిషేక్ జైన్ తన కోరికను వ్యక్తం చేశాడు.

మోసిన్ నఖ్వీ ప్రొఫైల్ ఏంటి? అతడి చేతులమీదుగా టీమ్ఇండియా ఎందుకు ట్రోఫీ తీసుకోలేదు?

'కలతోనే అన్నీ మొదలవుతాయి'– టీమ్‌ఇండియాకు బీసీసీఐ బెస్ట్ విషెస్​!

For All Latest Updates

TAGGED:

SIDEARM ABHISHEK JAIN INTERVIEWABHISHEK JAIN SIDEARMSIDEARM BALL THROWER ABHISHEK JAINWHAT IS SIDEARM THROWER IN CRICKETABHISHEK JAIN INTERVIEW

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సూర్యకాంతి నుంచి నేరుగా బయోప్యూయెల్ తయారీ- సరికొత్త ఆవిష్కరణ!

GST 2.0: భారత్​లో ఇప్పుడు చౌకైన కారు ఇదే- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆ సమాధిని బూట్లు, చెప్పులు, రాళ్లతో కొడతారు- 900 ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం-ఎందుకు? ఏం చేశాడు?

యువతలో పెరుగుతున్న 'ఒత్తిడి'?- ఈ లక్షణాలతో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.