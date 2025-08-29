BCCI President Roger Binny News : భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI)లో కీలక మార్పులు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. బీసీసీఐ చీఫ్ రొజర్ బిన్నీ తన పదవికి రాజీనామా చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆయన స్థానంలో బోర్డు ఉపాధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తున్న రాజీవ్ శుక్లా తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాలు వెల్లడించాయి. రాబోయే ఎన్నికలు జరిగే వరకు శుక్లానే బోర్డుకు చీఫ్గా కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
బీసీసీఐ చీఫ్ రాజీనామా- తాత్కాలిక ప్రెసిడెంట్గా రాజీవ్ శుక్లా? - BCCI PRESIDENT ROGER BINNY NEWS
రాబోయే ఎన్నికలు జరిగే వరకు శుక్లానే బోర్డుకు చీఫ్గా కొనసాగే అవకాశం!
Published : August 29, 2025 at 12:59 PM IST
BCCI President Roger Binny News : భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI)లో కీలక మార్పులు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. బీసీసీఐ చీఫ్ రొజర్ బిన్నీ తన పదవికి రాజీనామా చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆయన స్థానంలో బోర్డు ఉపాధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తున్న రాజీవ్ శుక్లా తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాలు వెల్లడించాయి. రాబోయే ఎన్నికలు జరిగే వరకు శుక్లానే బోర్డుకు చీఫ్గా కొనసాగే అవకాశం ఉంది.