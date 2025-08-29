ETV Bharat / sports

BCCI President Roger Binny News : భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI)లో కీలక మార్పులు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. బీసీసీఐ చీఫ్ రొజర్ బిన్నీ తన పదవికి రాజీనామా చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆయన స్థానంలో బోర్డు ఉపాధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తున్న రాజీవ్ శుక్లా తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాలు వెల్లడించాయి. రాబోయే ఎన్నికలు జరిగే వరకు శుక్లానే బోర్డుకు చీఫ్​గా కొనసాగే అవకాశం ఉంది.

