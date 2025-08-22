Team India ODI New Captain : టీమ్ఇండియా వన్డే కెప్టెన్ మార్పు కోసం బీసీసీఐలో జరుగుతుందని కొద్ది రోజులుగా ప్రచారం సాగుతోంది. సీనియర్ ప్లేయర్ రోహిత్ శర్మను కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి తప్పించి, శ్రేయస్ అయ్యర్కు ఆ అవకాశం ఇవ్వనున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. దీంతో రోహిత్ శర్మ ఫ్యాన్స్ అయోమయానికి గురయ్యారు. కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పిస్తే, జట్టులో చోటు ఉండదా? అని ఆందోళనలో పడ్డారు. అయితే ఈ ప్రచారంపై బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా స్పందించారు. మరి ఆయన ఏమన్నారంటే?
స్టార్ ప్లేయర్ రోహిత్ శర్మ ప్రస్తుతం వన్డేల్లోనే ఆడుతున్నాడు. టీమ్ఇండియాకు ఇప్పుుడు వన్డే కెప్టెన్ అతడే. రోహిత్ 2027 వరల్డ్కప్ ఆడాలని అనుకుంటున్నాడు. ఇప్పటికే పలుమార్లు దాని గురించి చెప్పాడు. కానీ, అదంతా ఫిట్నెస్, ఫామ్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే అక్టోబర్లో ఆస్ట్రేలియాతో జరగనున్న వన్డే సిరీస్కు రోహిత్ సారథ్యంలోనే భారత్ ఆడుతుందని అంతా అనుకున్నారు. కానీ, అనూహ్యంగా అయ్యర్కు కెప్టెన్సీ పగ్గాలు అంటూ ప్రచారం సాగింది.
బీసీసీఐ ఏం చెప్పిందంటే?
ఈ నేపథ్యంలో దేవజిత్ సైకియా ఈ వార్తలపై స్పందించారు. ఈ పుకార్లును తన వరకూ వచ్చాయని చెప్పారు. అయితే సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతున్నట్లు, బోర్డులో ఎలాంటి చర్చలు జరగలేదని అన్నారు.'నాకు కూడా అలాంటి వార్తలు వినిపించాయి. కానీ, నిజానికి దీనిపై ఇప్పటిదాకా ఎలాంటి చర్చలు జరగలేదు' అని క్లారిటీ ఇచ్చారు. దీంతో ఈ రూమర్స్కు ఫుల్ స్టాప్ పడినట్లైంది.
గిల్కా అయ్యర్ వైపా?
ఈ క్రమంలోనే టెస్టు కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్కు వన్డే పగ్గాలు అప్పగిస్తారని కూడా వ్యాఖ్యలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. ఇటీవలే టెస్టు కెప్టెన్గా ఆకట్టుకున్న శుభ్మన్ గిల్ కూడా వన్డే కెప్టెన్సీ కోరుకుంటున్నాడని తెలుస్తోంది. ఈ విషయంలో బీసీసీఐ వర్గాలు కూడా గిల్కు సపోర్ట్గా నిలుస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే కెప్టెన్సీ రేసులు గిల్- అయ్యర్ అనే అంశం వచ్చినప్పుుడు, ఏ ఒక్కరినీ తక్కువ చేయలేం. వన్డేల్లో శ్రేయస్ అయ్యర్ గణాంకాలను చూస్తే అద్భుతమే. 2023 వరల్డ్కప్, 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో అయ్యర్ అత్యుత్తమంగా ఆడాడు.
అందుకే ఈ రేస్లో అయ్యర్ కూడా ఉండే ఛాన్స్ గట్టిగానే ఉంది. ఇక ఇదే ఫార్మాట్లో గిల్ కూడా ఆకట్టుకుంటున్నాడు. 'వన్డేల్లో గిల్ సగటు 59. ప్రస్తుతం గిల్ టీమ్ఇండియాకు వైస్ కెప్టెన్. ఇటీవల అతడు టెస్టు ఫార్మాట్ సారథిగానూ ఎంపికయ్యాడు. అందులో సక్సెస్ కావడంతోపాటు వయసు కూడా తక్కువే ఉండడం గిల్కు కలిసొచ్చే అంశం. అయితే, ఎవరు ఎప్పుడు కెప్టెన్ అవుతారనేది' అని బీసీసీఐ వర్గాలు తెలిపాయి.
