ప్లేయర్లకు అలెర్ట్- బ్రాంకో టెస్టు డెమో వీడియో పోస్ట్ చేసిన బీసీసీఐ

బ్రాంకో టెస్టు డెమో- త్వరలోనే ప్లేయర్లకు బ్రాంకో టెస్టు?

Published : September 12, 2025 at 3:25 PM IST

Bronco Test Video : టీమ్ఇండియా ఆటగాళ్ల ఫిట్‌నెస్‌ను పరీక్షించేందుకు బీసీసీఐ ప్రస్తుతం యో యో టెస్టు చేస్తోంది. ఇందులో పాస్తైతే ఆటగాళ్లకు మైదానంలోకి దిగేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ వస్తుంది. ఈ యోయో టెస్టుతో పాటు బ్రాంకో టెస్టును కూడా నిర్వహించాలని బోర్డు ఆలోచిస్తున్నట్లు ఇటీవల వార్తలు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలోనే త్వరలోనే ఈ బ్రాంకో టెస్టును అమలుచేసేందుకు బీసీసీఐ ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

అయితే బ్రాంకో టెస్టు కాస్త ప్రమాదకరమని అందుకే ఈ టెస్టు చేయాలన్న ఆలోచను బీసీసీఐ విరమించుకున్నట్లు ఇటీవల వార్తలు వచ్చాయి. కానీ, బీసీసీఐ తాజాగా షేర్ చేసిన వీడియోతో త్వరలోనే బ్రాంకో టెస్టును ఆటగాళ్లకు తప్పనిసరి నిర్వహిస్తారని అర్థం అవుతుంది. మరి ఆ వీడియోలో ఏముందంటే?

భారత క్రికెట్‌లో బ్రాంకో టెస్టును అమలుచేయాలని భావించిన స్ట్రెంత్ అండ్ కండీషనింగ్‌ కోచ్ ఆడ్రియన్‌ రౌక్స్ చివరికి రంగంలోకి దిగాడు. ఆసియా కప్‌ టోర్నమెంట్ కోసం ప్రస్తుతం దుబాయ్‌లో ఉన్న భారత ఆటగాళ్లకు బ్రాంకో టెస్టు ఎలా నిర్వహిస్తారో డెమో ఇచ్చాడు. మరి ఈ వీడియో చూశారా

"ఈ రోజు మనం చేసిన రన్‌ బ్రాంకో టెస్ట్‌. ఇది కొత్త టెస్టు కాదు అలాగే కొత్త ప్రమాణంగా కనిపించినా, వివిధ క్రీడా రంగాల్లో ఇది కొన్ని సంవత్సరాలుగా వినియోగంలో ఉంది. ఇప్పుడు మనం దీనిని రెండు రకాలుగా ఉపయోగించుకుంటున్నాం. మొదటిది ట్రైనింగ్ మెకానిజం. రెండోది ఆటగాళ్ల ఫిట్‌నెస్ స్థాయిని అంచనా వేసేందుకు. ఈ టెస్ట్‌ను ఎక్కడైనా నిర్వహించొచ్చు. దేశంలోనా, విదేశాల్లోనా అన్న తేడా ఉండదు. ఫారిన్ టూర్​లకు వెళ్లినప్పుడు ఇది ఉపయోగడుతుకుంది. తమతమ శారీరక ఫిట్​నెస్ తెలుసుకోవడానికి ఆటగాళ్లకు ఇది సులభమైన మార్గం"

"ఇటీవల క్రికెట్‌లో అనేక మార్పులు జరిగాయి. మనకు ప్రస్తుతం అనేక స్కిల్స్ ఉన్న ప్లేయర్లు ఉన్నారు. అయితే అలాంటి వాళ్ల కెరీర్​ను మరింత ఎక్కువ కాలం కొనసాగేలా చేయడానికి ఫిట్​నెస్ అవసరం. గాయాల నివారణ కోసం అవసరమైన చర్యలన్నీ తీసుకుంటాం. ఆటగాళ్లు ఎక్కువ సీజన్లు ఆడేలా పర్యవేక్షిస్తాం. భారత క్రికెటర్లలో కనిపించే విధేయత, కృషి నాకు ఎంతో ఇష్టం. ఐపీఎల్‌ సందర్భంలో అనేక మంది ప్లేయర్లతో కలిసి పనిచేసిన అనుభవం నాకు ఉంది" అని ఆడ్రియన్ తెలియజేశాడు.

కాగా, ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా దుబాయ్​లో ఉంది. ఆసియా కప్ టోర్నీలో అడుతోంది. ఇప్పటికే ఆతిథ్య జట్టుతో ఆడిన భారత్ భారీ విజయం నమోదు చేసింది. 58 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని కేవలం 4.3 ఓవర్లలోనే ఛేదించంది. ఇక మరో రెండు రోజుల్లో పాకిస్థాన్​తో మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఈ మ్యాచ్​ సెప్టెంబర్ 14న దుబాయ్ వేదికగా జరగుతుంది.

