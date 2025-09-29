ETV Bharat / sports

BCCI ప్రెసిడెంట్​కు శాలరీనే ఉండదు- మరి బెనిఫిట్స్ ఏంటో తెలుసా?

బీసీసీఐ అధ్యక్షుడైన మిథున్ మన్హాస్ జీతం ఎంత? లభించే సౌకర్యాలు ఏంటీ?

BCCI President
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 6:28 PM IST

BCCI President Salary: భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) వార్షిక సమావేశంలో కొత్త అధ్యక్షుడిగా మిథున్ మన్హాస్​ను ఎన్నుకున్నారు. ఆదివారం (సెప్టెంబర్ 28) జరిగిన ఈ ఎన్నికల్లో మన్హాస్ అధికారికంగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఇంతకుముందు ఈ పదవిని చేపట్టిన మాజీ ఆటగాళ్లు సౌరవ్ గంగూలీ, రాజర్ బిన్నీ తర్వాత మిథున్ మన్హాస్ మూడవ క్రికెటర్‌గా ఈ ప్రతిష్టాత్మక స్థానాన్ని అందుకున్నాడు. బిన్నీ స్థానంలో మన్హాస్ బాధ్యతలు చేపట్టగా, ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఆయనకు లభించే జీతం, సౌకర్యాలపైనే ఉంది.

జీతం ఎంత?
బీసీసీఐ అధ్యక్షుడి పదవి ఒక సాధారణ ఉదు. ఇది 'ఆఫీస్ బేరర్' కేటగిరీకి చెందుతుంది. అందువల్ల స్థిరమైన నెల జీతం ఉండదు. కానీ, రోజువారీ అలవెన్సులు, ప్రత్యేక సౌకర్యాల రూపంలో భారీగా ఆదాయం లభిస్తుంది. విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్ళినపుడు రోజుకి దాదాపు రూ.89,000 అలవెన్స్ వస్తుంది. దేశీయ సమావేశాలకు హాజరైనపుడు రోజుకి రూ.30,000 నుంచి రూ.40,000 వరకు లభిస్తుంది.

ట్రావెల్, నివాసం ఎలా ఉంటాయి?
అధికారిక పర్యటనల కోసం మన్హాస్ బిజినెస్‌ క్లాస్ లేదా ఫస్ట్‌ క్లాస్ విమాన ప్రయాణ సౌకర్యం ఉంటుంది. ఆయన ఉండే హోటల్స్ అన్నీ ఫైవ్‌ స్టార్ స్థాయి గదులే. స్వదేశంలో అయిన, అంతర్జాతీయమైనా ఆయనకు సంబంధించిన ప్రయాణ, నివాస వ్యయాలు మొత్తం బోర్డు భరిస్తుంది. అంటే ఆయన జేబు నుంచి రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా అన్ని ఫెసిలిటీస్ అందుబాటులో ఉంటాయి.

ఆటగాడిగా మిథున్ మన్హాస్ ప్రయాణం
జమ్ము కశ్మీర్‌లో 1979 అక్టోబర్ 12న జన్మించిన మిథున్ మిథున్ మన్హాస్ దేశీయ క్రికెట్‌లో దిల్లీ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. రంజీ ట్రోఫీలో మంచి ప్రతిభతో గుర్తింపు పొందారు. ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్‌లో 157 మ్యాచ్‌లు ఆడి 9714 పరుగులు సాధించారు. 205 ఆయన అత్యధిక స్కోరు. జాతీయ జట్టులోకి ఎంట్రీ లేకపోయినా, దేశీయ క్రికెట్‌లో స్థిరమైన పేరు సంపాదించారు.

ఐపీఎల్‌ అనుభవం కూడా ఉంది
మిథున్ మన్హాస్ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌లోనూ ఆడారు. 2008 నుంచి 2010 వరకు దిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్, 2011 నుంచి 2013 వరకు పుణే వారియర్స్, 2014లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరఫున ఆడారు. మొత్తం 55 ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌ల్లో 514 పరుగులు చేశారు. సగటు 22.34, స్ట్రైక్ రేట్ 109.36. ఐపీఎల్ అనుభవం కూడా ఆయన భవిష్యత్‌ పరిపాలనా నిర్ణయాలకు సహకారం అందిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

క్రికెటర్ నుంచి అడ్మినిస్ట్రేటర్‌ వరకు
దిల్లీ జట్టుకు కెప్టెన్‌గా ఉన్న మిథున్ మన్హాస్ ఇప్పుడు భారత క్రికెట్‌కు పరిపాలనాధ్యక్షుడయ్యారు. సౌరవ్ గంగూలీ, బిన్నీ లాగా ఆయన కూడా ఆటగాడి నుంచి పరిపాలనా రంగంలోకి వచ్చిన మూడో వ్యక్తి. బీసీసీఐలో ఈ స్థానం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకం. అందువల్ల జీతం కన్నా, టీమిండియా క్రికెట్‌ను ముందుకు నడిపించే బాధ్యత ఎక్కువ. కానీ, ఆయనకు లభించే అలవెన్సులు, సౌకర్యాలు మాత్రం ఆయన ప్రతిష్ఠకు తగ్గట్లుగానే ఉంటాయి. ఇక భవిష్యత్తులో మిథున్ మన్హాస్ నిర్ణయాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో చూడాలి.

