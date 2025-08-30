BCCI Offers To MS Dhoni : టీమ్ఇండియాకు రెండు ప్రపంచకప్లు, ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ అందించిన కెప్టెన్ మహేంద్రసింగ్ ధోనీకి బీసీసీఐ కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 2026 టీ20 వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్లో కీలక రోల్ ఇవ్వాలని బోర్డు యోచిస్తుందట. ఈ మేరకు కథనాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. దీంతో ధోనీ ఫ్యాన్స్లో కొత్త ఉత్సాహం పుట్టుకొచ్చింది. మరి అదేంటంటే?
అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి 2020లోనే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన ధోనీ, ప్రస్తుతం ఐపీఎల్లోనే ఆడుతున్నాడు. అయితే 2026 ఎడిషన్లో ఆడుతాడా లేదా అనేది ఇంకా క్లారిటీ లేదు. ఈ క్రమంలో బోర్డు ధోనికి స్పెషల్ ఆఫర్ ఇవ్వడానికి రెడీ అయినట్లు సమాచారం. 2026 పొట్టి ప్రపంచకప్ టోర్నమెంట్కు ధోనీని టీమ్ఇండియా మెంటార్గా నియమించాలని ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒకవేళ ఇది నిజమైతే ధోనీని మళ్లీ టీమ్ఇండియా డగౌట్లో మన ప్లేయర్లతో కలిసి చూడవచ్చు.
కోచ్ గంభీర్ ఏమన్నాడంటే?
టీమ్ఇండియా హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, ధోనీని మెంటార్గా నియమించడం పట్ల సానుకూలంగా ఉంటాడని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అయితే ధోనీ కెప్టెన్సీలో టీమ్ఇండియా నెగ్గిన వన్డే, టీ20 ప్రపంచకప్ జట్లలో గంభీర్ కూడా సభ్యుడు. అయితే గతంలో ఈ విజయాల పట్ల ధోనీకే మొత్తం క్రెడిట్ ఇవ్వడంపై కూడా గంభీర్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు.
జట్టు మొత్తం కలిసి రాణించినప్పుడే విజయం సాధ్యమవుతుందని గంభీర్ అన్నాడు. ఇలాంటి పరిస్థితిలో, ధోనీ లాంటి క్రికెటర్ను తన కంటే ఉన్నత స్థానంలో ఉంచడానికి గంభీర్ సిద్ధంగా ఉన్నాడా? అనేది మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న. అయితే ధోనీ - గంభీర్ ఇటీవల ఒక కార్యక్రమంలో కలిసి కనిపించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. వారిద్దరూ చాలా సన్నిహితంగా మాట్లాడుకున్నట్లు వీడియోలో కనిపించింది.
అప్పుడు కూడా!
కాగా, 2021 టీ20 ప్రపంచకప్ సమయంలోనూ బీసీసీఐ ధోనీని మెంటార్గా నియమించింది. అయితే ధోనీ ఆ టోర్నమెంట్లో మాత్రమే సేవలను అందించేలా ఒప్పందం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ధోనికి ఎటువంటి బాధ్యతలు ఇవ్వలేదు. ఈసారి మాత్రం స్వల్పకాలానికి కాకుండా, జట్టు భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని లాంగ్ పీరియడ్లో మెంటార్గా నియమించడానికి బీసీసీఐ సిద్ధంగా ఉందని సమాచారం. కానీ ధోని దీనికి అంగీకరిస్తాడా లేదా? అనేది చూడాలి!
ధోనీ కెరీర్ : ధోనీ తన క్రికెట్ ప్రయాణంలో భారత్ తరపున 90 టెస్టులు, 350 వన్డేలు, 98 టీ20 మ్యాచ్లు ఆడాడు. టెస్ట్ ఫార్మాట్లో 38.09 సగటుతో 4876 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 6 సెంచరీలు, 53 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. 224 అధిక స్కోర్లు. వన్డే క్రికెట్లో 10 సెంచరీలు, 73 హాఫ్ సెంచరీలతో సహా 10773 పరుగులు చేశాడు. టీ20 ఫార్మాట్లో ధోనీ 1617 పరుగులు చేశాడు.
ఐపీఎల్ రికార్డు: ఇక ధోనీ ఇప్పటివరకు 278 మ్యాచ్లు ఆడి 5439 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 24 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.
2026 Men's T20 World Cup : 2026 ప్రపంచకప్ ఫిబ్రవరి- మార్చిలో జరగాల్సి ఉంది. ఈ టోర్నమెంట్కు భారత్- శ్రీలంక సంయుక్తంగా ఆతిథ్యమివ్వనున్నాయి.
