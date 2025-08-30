ETV Bharat / sports

ధోనీకి BCCI స్పెషల్ ఆఫర్- 2026 వరల్డ్​కప్​లో మహీ ఎంట్రీ! - MS DHONI

ఎంఎస్ ధోనీకి బీసీసీఐ ఆఫర్! మరి మహి దీన్ని అంగీకరిస్తాడా?

BCCI OFFERS TO MS DHONI
BCCI OFFERS TO MS DHONI (Source : AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2025 at 6:32 PM IST

2 Min Read

BCCI Offers To MS Dhoni : టీమ్ఇండియాకు రెండు ప్రపంచకప్‌లు, ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ అందించిన కెప్టెన్​ మహేంద్రసింగ్ ధోనీకి బీసీసీఐ కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 2026 టీ20 వరల్డ్​కప్ టోర్నమెంట్​లో కీలక రోల్ ఇవ్వాలని బోర్డు యోచిస్తుందట. ఈ మేరకు కథనాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి. దీంతో ధోనీ ఫ్యాన్స్​లో కొత్త ఉత్సాహం పుట్టుకొచ్చింది. మరి అదేంటంటే?

అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి 2020లోనే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన ధోనీ, ప్రస్తుతం ఐపీఎల్​లోనే ఆడుతున్నాడు. అయితే 2026 ఎడిషన్​లో ఆడుతాడా లేదా అనేది ఇంకా క్లారిటీ లేదు. ఈ క్రమంలో బోర్డు ధోనికి స్పెషల్ ఆఫర్ ఇవ్వడానికి రెడీ అయినట్లు సమాచారం. 2026 పొట్టి ప్రపంచకప్ టోర్నమెంట్​కు ధోనీని టీమ్ఇండియా మెంటార్​గా నియమించాలని ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒకవేళ ఇది నిజమైతే ధోనీని మళ్లీ టీమ్ఇండియా డగౌట్​లో మన ప్లేయర్లతో కలిసి చూడవచ్చు.

కోచ్ గంభీర్ ఏమన్నాడంటే?
టీమ్ఇండియా హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, ధోనీని మెంటార్‌గా నియమించడం పట్ల సానుకూలంగా ఉంటాడని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అయితే ధోనీ కెప్టెన్సీలో టీమ్ఇండియా నెగ్గిన వన్డే, టీ20 ప్రపంచకప్‌ జట్లలో గంభీర్ కూడా సభ్యుడు. అయితే గతంలో ఈ విజయాల పట్ల ధోనీకే మొత్తం క్రెడిట్ ఇవ్వడంపై కూడా గంభీర్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు.

జట్టు మొత్తం కలిసి రాణించినప్పుడే విజయం సాధ్యమవుతుందని గంభీర్ అన్నాడు. ఇలాంటి పరిస్థితిలో, ధోనీ లాంటి క్రికెటర్‌ను తన కంటే ఉన్నత స్థానంలో ఉంచడానికి గంభీర్ సిద్ధంగా ఉన్నాడా? అనేది మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న. అయితే ధోనీ - గంభీర్ ఇటీవల ఒక కార్యక్రమంలో కలిసి కనిపించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. వారిద్దరూ చాలా సన్నిహితంగా మాట్లాడుకున్నట్లు వీడియోలో కనిపించింది.

అప్పుడు కూడా!
కాగా, 2021 టీ20 ప్రపంచకప్ సమయంలోనూ బీసీసీఐ ధోనీని మెంటార్‌గా నియమించింది. అయితే ధోనీ ఆ టోర్నమెంట్​లో మాత్రమే సేవలను అందించేలా ఒప్పందం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ధోనికి ఎటువంటి బాధ్యతలు ఇవ్వలేదు. ఈసారి మాత్రం స్వల్పకాలానికి కాకుండా, జట్టు భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని లాంగ్ పీరియడ్​లో మెంటార్‌గా నియమించడానికి బీసీసీఐ సిద్ధంగా ఉందని సమాచారం. కానీ ధోని దీనికి అంగీకరిస్తాడా లేదా? అనేది చూడాలి!

ధోనీ కెరీర్ : ధోనీ తన క్రికెట్ ప్రయాణంలో భారత్ తరపున 90 టెస్టులు, 350 వన్డేలు, 98 టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. టెస్ట్ ఫార్మాట్‌లో 38.09 సగటుతో 4876 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 6 సెంచరీలు, 53 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. 224 అధిక స్కోర్లు. వన్డే క్రికెట్‌లో 10 సెంచరీలు, 73 హాఫ్ సెంచరీలతో సహా 10773 పరుగులు చేశాడు. టీ20 ఫార్మాట్‌లో ధోనీ 1617 పరుగులు చేశాడు.

ఐపీఎల్ రికార్డు: ఇక ధోనీ ఇప్పటివరకు 278 మ్యాచ్‌లు ఆడి 5439 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 24 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.

2026 Men's T20 World Cup : 2026 ప్రపంచకప్​ ఫిబ్రవరి- మార్చిలో జరగాల్సి ఉంది. ఈ టోర్నమెంట్​కు భారత్- శ్రీలంక సంయుక్తంగా ఆతిథ్యమివ్వనున్నాయి.

'నా మోకాలి నొప్పి ఎవరు భరిస్తారు?'- ఐపీఎల్​ 2026 ఆడటంపై ధోనీ ఓపెన్!

చరిత్ర సృష్టించిన రిషభ్ పంత్- రోహిత్, ధోనీ రికార్డ్స్ బ్రేక్

BCCI Offers To MS Dhoni : టీమ్ఇండియాకు రెండు ప్రపంచకప్‌లు, ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ అందించిన కెప్టెన్​ మహేంద్రసింగ్ ధోనీకి బీసీసీఐ కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 2026 టీ20 వరల్డ్​కప్ టోర్నమెంట్​లో కీలక రోల్ ఇవ్వాలని బోర్డు యోచిస్తుందట. ఈ మేరకు కథనాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి. దీంతో ధోనీ ఫ్యాన్స్​లో కొత్త ఉత్సాహం పుట్టుకొచ్చింది. మరి అదేంటంటే?

అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి 2020లోనే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన ధోనీ, ప్రస్తుతం ఐపీఎల్​లోనే ఆడుతున్నాడు. అయితే 2026 ఎడిషన్​లో ఆడుతాడా లేదా అనేది ఇంకా క్లారిటీ లేదు. ఈ క్రమంలో బోర్డు ధోనికి స్పెషల్ ఆఫర్ ఇవ్వడానికి రెడీ అయినట్లు సమాచారం. 2026 పొట్టి ప్రపంచకప్ టోర్నమెంట్​కు ధోనీని టీమ్ఇండియా మెంటార్​గా నియమించాలని ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒకవేళ ఇది నిజమైతే ధోనీని మళ్లీ టీమ్ఇండియా డగౌట్​లో మన ప్లేయర్లతో కలిసి చూడవచ్చు.

కోచ్ గంభీర్ ఏమన్నాడంటే?
టీమ్ఇండియా హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, ధోనీని మెంటార్‌గా నియమించడం పట్ల సానుకూలంగా ఉంటాడని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అయితే ధోనీ కెప్టెన్సీలో టీమ్ఇండియా నెగ్గిన వన్డే, టీ20 ప్రపంచకప్‌ జట్లలో గంభీర్ కూడా సభ్యుడు. అయితే గతంలో ఈ విజయాల పట్ల ధోనీకే మొత్తం క్రెడిట్ ఇవ్వడంపై కూడా గంభీర్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు.

జట్టు మొత్తం కలిసి రాణించినప్పుడే విజయం సాధ్యమవుతుందని గంభీర్ అన్నాడు. ఇలాంటి పరిస్థితిలో, ధోనీ లాంటి క్రికెటర్‌ను తన కంటే ఉన్నత స్థానంలో ఉంచడానికి గంభీర్ సిద్ధంగా ఉన్నాడా? అనేది మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న. అయితే ధోనీ - గంభీర్ ఇటీవల ఒక కార్యక్రమంలో కలిసి కనిపించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. వారిద్దరూ చాలా సన్నిహితంగా మాట్లాడుకున్నట్లు వీడియోలో కనిపించింది.

అప్పుడు కూడా!
కాగా, 2021 టీ20 ప్రపంచకప్ సమయంలోనూ బీసీసీఐ ధోనీని మెంటార్‌గా నియమించింది. అయితే ధోనీ ఆ టోర్నమెంట్​లో మాత్రమే సేవలను అందించేలా ఒప్పందం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ధోనికి ఎటువంటి బాధ్యతలు ఇవ్వలేదు. ఈసారి మాత్రం స్వల్పకాలానికి కాకుండా, జట్టు భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని లాంగ్ పీరియడ్​లో మెంటార్‌గా నియమించడానికి బీసీసీఐ సిద్ధంగా ఉందని సమాచారం. కానీ ధోని దీనికి అంగీకరిస్తాడా లేదా? అనేది చూడాలి!

ధోనీ కెరీర్ : ధోనీ తన క్రికెట్ ప్రయాణంలో భారత్ తరపున 90 టెస్టులు, 350 వన్డేలు, 98 టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. టెస్ట్ ఫార్మాట్‌లో 38.09 సగటుతో 4876 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 6 సెంచరీలు, 53 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. 224 అధిక స్కోర్లు. వన్డే క్రికెట్‌లో 10 సెంచరీలు, 73 హాఫ్ సెంచరీలతో సహా 10773 పరుగులు చేశాడు. టీ20 ఫార్మాట్‌లో ధోనీ 1617 పరుగులు చేశాడు.

ఐపీఎల్ రికార్డు: ఇక ధోనీ ఇప్పటివరకు 278 మ్యాచ్‌లు ఆడి 5439 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 24 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.

2026 Men's T20 World Cup : 2026 ప్రపంచకప్​ ఫిబ్రవరి- మార్చిలో జరగాల్సి ఉంది. ఈ టోర్నమెంట్​కు భారత్- శ్రీలంక సంయుక్తంగా ఆతిథ్యమివ్వనున్నాయి.

'నా మోకాలి నొప్పి ఎవరు భరిస్తారు?'- ఐపీఎల్​ 2026 ఆడటంపై ధోనీ ఓపెన్!

చరిత్ర సృష్టించిన రిషభ్ పంత్- రోహిత్, ధోనీ రికార్డ్స్ బ్రేక్

For All Latest Updates

TAGGED:

MS DHONI NEW ROLE2026 T20 WORLD CUPDHONI IPL RETIREMENTT20 WORLD CUP MENTOR INDIA 2026MS DHONI

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

బొజ్జ గణపయ్యకు బై బై చెప్పేస్తున్నారా? - నిమజ్జనంలో ఇవి పాటించండి

ఇళ్లు కొనడానికి ఇదే సరైన సమయం! - ఈ 3 నెలల్లోనే ఎక్కువగా కొంటున్నారట

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

మీ పిల్లలు గణేశ్​ నవరాత్రుల్లో పాల్గొంటున్నారా? - భవిష్యత్తుకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.