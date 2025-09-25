'గన్ షాట్' సెలబ్రేషన్స్- ICCకి ఫిర్యాదు చేసిన BCCI- ఆ ఇద్దరిని బ్యాన్ చేస్తారా?
పీసీబీపై ఐసీసీకి కంప్లైంట్ చేసిన బీసీసీఐ
Published : September 25, 2025 at 10:08 AM IST
BCCI Complaint To ICC : ఆసియా కప్ సూపర్ 4లో భారత్తో మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లు హారిస్ రౌఫ్, ఫర్హాన్ ప్రదర్శించిన హావభావాలు వివాదస్పదమయ్యాయి. పాక్ ప్లేయర్లు మైదానంలో చేసిన చర్యలు రెచ్చగొట్టేలా ఉన్నాయని విమర్శలు వ్యక్తమయ్యాయి. అయితే దీనిని బీసీసీఐ సీరియస్గా తీసుకుంది. రెచ్చగొట్టే విధంగా చర్యలు చేసిన వాళ్లపై ఐసీసీకి ఫిర్యాదు చేసింది.
ఈ- మెయిల్ ద్వారా ఐసీసీకి బీసీసీఐ ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో ఐసీసీ పాక్ ఆటగాళ్లు హారిస్ రవూఫ్, ఫర్హాన్ నుంచి లిఖితపూర్వక వివరణ కోరే అవకాశం ఉంది. వారు ఇవ్వనిపక్షంలో ఐసీసీ ఎలైట్ ప్యానెల్ రిఫరీ రిచీ రిచర్డ్సన్ ఎదుట వాదనలు వినిపించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది.
STORY | BCCI complains against Rauf, Sahibzada to ICC; PCB lodge protest against Surya— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2025
India has filed an official complaint with the ICC against Pakistan cricketers Haris Rauf and Sahibzada Farhan for their provocative gestures during the two sides' Asia Cup Super 4 game here… pic.twitter.com/eCrvQA7vhw
అసలేం జరిగిందంటే?
ఆ మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ బ్యాటర్ ఫర్హాన్ హాఫ్ సెంచరీ అనంతరం తన బ్యాటును 'గన్ షాట్'గా చూపిస్తూ ఫైర్ చేస్తున్నట్లు సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాడు. భారత్- పాక్ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఇలాంటి చేష్టలకు పాల్పడటం తీవ్రమైన విమర్శలకు దారి తీసింది. దీనిపై ఫర్హాన్ కూడా స్పందించాడు. 'అప్పటికప్పుడు అలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నా. అంతేకానీ బయట ఎవరు ఏమనుకున్నా నేను పట్టించుకోను' అని తన సంబరాలను ఫర్హాన్ సమర్థించుకొనేందుకు ప్రయత్నించాడు.
🚨 THE BCCI LODGES COMPLAINT. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 25, 2025
- The BCCI has reported an official complaint against Haris Rauf and Shahibzada Farhan.
⚠️ The BCCI demands strict actions from the match referee Andy Pycroft against both for provocative and indecent behaviour. (Abhishek Tripathi). pic.twitter.com/GaBReLEx3I
ఇక రెండో ఇన్నింగ్స్లో హారిస్ రౌఫ్ కూడా ఇలాంటి చర్యలే చేయడం గమనార్హం. అతడు ఏకంగా 'జెట్ ఫ్లైట్'లు కూలినట్లు 6- 0 అని సైగలు చేసి చూపించాడు. అయితే ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో భారత్కు చెందిన ఆరు ఫైటర్ జెట్ విమానాలను తమ సైన్యం కూల్చేసిందని పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం ప్రగల్భాలు పలికింది. ఆ విషయాన్ని గుర్తు చేసేలానే హారిస్ చేష్టలు ఉన్నాయని విమర్శలు ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్ అయ్యింది. ఫర్హాన్ చర్యలపై నెటిజన్లు విరుచుకుపడ్డారు.
Arshdeep Singh came late, but brutally trolled Haris Rauf with his actions 😅— Richard Kettleborough (@RichKettle07) September 23, 2025
- What's your take 😁 #INDvPAKpic.twitter.com/dMmsYoQxCo
ఆ ఇద్దరిపై నిషేధం
బీసీసీఐ ఫిర్యాదుకు ఐసీసీ ఎలా స్పందించనుందో ఆసక్తిగా మారింది. రెచ్చగొట్టేలా ప్రవర్తించిన హారిస్ రౌఫ్, ఫర్హాన్పై బ్యాన్ విధిస్తారా? లేదా జరిమానా లాంటివి ఏమైనా ఉంటాయా అనేది చూడాలి. దీనిపై త్వరలోనే స్పష్టత రానుంది.
పీసీబీ కూడా ఫిర్యాదు
రెండు మ్యాచ్ల్లో ఓడినా, రిఫరీ విషయంలో అవమానం ఎదుర్కొన్నప్పటికీ పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు బుద్ధి మారలేదు. తాజాగా టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్పై ఐసీసీకి ఫిర్యాదు చేసింది. గ్రూప్ స్టేజ్లో పాకిస్థాన్పై భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. అయితే మ్యాచ్ అనంతరం ఈ విజయాన్ని పహల్గాం ఉగ్రదాడి బాధితులు, భారత సైన్యానికి అంకితం ఇస్తున్నట్లు సూర్య వెల్లడించాడు. దీనిపైనే పీబీసీ ఫిర్యాదు చేసింది. సూర్య కామెంట్స్ రాజకీయపరంగా ఉన్నాయంటూ ఐసీసీ దృష్టికి పీసీబీ తీసుకెళ్లింది.