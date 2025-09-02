ETV Bharat / sports

టీమ్ఇండియా స్పాన్సర్ బిడ్డింగ్ రూల్స్- ఆ కంపెనీలకు నో ఛాన్స్ - BCCI JERSEY SPONSOR

జెర్సీ స్పాన్సర్​షిప్ బిడ్డింగ్ రూల్స్- నిబంధనల్లో ఏం ఉన్నాయంటే?

BCCI Jersey New Sponsor
BCCI Jersey New Sponsor (Source : AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2025 at 4:27 PM IST

2 Min Read

BCCI Jersey New Sponsor Bidding : బీసీసీఐ జెర్సీ స్పాన్సర్​గా ఫాంటసీ గేమింగ్ డ్రీమ్ 11 ఇటీవల తప్పుకోవడంతో, ప్రస్తుతం కొత్త స్పాన్సర్​ను వెతుక్కునే పనిలో పడింది. ఈ నేపథ్యంలో నేమంగళవారం స్పాన్సర్‌ షిప్‌ కోసం బిడ్డింగ్‌ ప్రక్రియను కూడా ప్రారంభించింది. అలాగే ఇందుకోసం కొన్ని మార్గదర్శకాలను జారీ చేస్తూ, ఆసక్తి ఉన్న కంపెనీల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు ప్రకటన చేసింది.

ఇవీ నిబంధనలు

  • బిడ్డింగ్​లో పాల్గొన కంపెనీలు 2025 ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌ యాక్ట్​ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉల్లంఘించకూడదు
  • స్పాన్సర్‌ షిప్‌ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే కంపెనీలు బెట్టింగ్‌, ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌, గాంబ్లింగ్‌తో ప్రత్యక్షంగా కానీ, పరోక్షంగా కానీ ఎలాంటి సంబంధం కలిగి ఉండకూడదు
  • ఈ కంపెనీలు భారత్‌లో మాత్రమే కాదు, ప్రపంచంలో ఏదేశంలోనూ ఇలాంటి సేవలు అందించకూడదు
  • ఆయా కంపెనీలకు బిడ్డింగ్, బెట్టింగ్‌ సంస్థల్లో ఎలాంటి పెట్టుబడులు కూడా ఉండరాదు
  • గేమింగే మాత్రమే కాకుండా, క్రిప్టో ఎక్ఛేంజ్‌, క్రిప్టో టోకెన్స్‌, క్రిప్టో ట్రేడింగ్​కు సంబంధించిన వ్యాపార కార్యకలాపాల్లోనూ ఆయా కంపెనీలు పాల్గొనకూడదు
  • నిషేధిత బ్రాండ్లకు సంబంధించిన కంపెనీలు ఈ బిడ్డింగ్‌లో పాల్గొనడానికి లేదు. ఆయా కంపెనీలపై నిషేదం విధించింది
  • ఇక టీమ్ఇండియాకు స్పాన్సర్​ బిడ్డింగ్​లో పాల్గొనాలనుకునే కంపెనీలు ఏడాదికి టర్నోవర్‌ మినీమమ్ రూ.300 కోట్ల ఉండాలి

పైన పేర్కొన్న నిబంధనలు, షరతులకు ఆయా కంపెనీలు లోబడి ఉండాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది. అలాగే కంపెనీలు తమ దరఖాస్తులను సమర్పించడానికి సెప్టెంబర్‌ 16 వరకు అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నట్లు పేర్కొంది

కాగా, 2023లో డ్రీమ్ 11 టీమ్ఇెండియా జెర్సీ స్పాన్సర్​గా హక్కులు దక్కించుకుంది. దాదాపు రూ.350 కోట్ల ఒప్పందంతో 2026 మార్చి వరకు స్పాన్సర్​గా కొనసాగేందుకు అగ్రిమెంట్ కుదిరింది. కానీ, రీసెంట్​గా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన 2025 ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌ యాక్ట్​ చట్టం కారణంగా డ్రీమ్ 11 అగ్రిమెంట్ నుంచి తప్పుకుంది. అయితే లీగల్ కారణాల వల్లే తప్పుకున్నందున బీసీసీఐ కూడా డ్రీమ్ 11కు ఎలాంటి జరిమానా విధించలేదని తెలిసింది.

రేస్​లో పెద్ద కంపెనీలు : ఇక తాజాగా డ్రీమ్‌ 11 తప్పుకోవడంతో ఆ స్థానాన్ని భర్తీ చేసేందుకు దేశంలోని పలు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి. జెరోధా, ఏంజెల్‌ వన్‌, గ్రో వంటి ఫిన్‌టెక్‌ సంస్థలు తమ వ్యాపారన్ని విస్తరించుకునేందుకు స్పాన్సర్‌షిప్‌ బిడ్డింగ్ రేసులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటితోపాటు అదానీ గ్రూప్‌లు కూడా బిడ్డింగ్​​లో పాల్గొనే ఛాన్స్ ఉంది. అలాగే అదానీ సంస్థలు ఇప్పటికే ఐపీఎల్‌, డబ్ల్యూపీఎల్‌ లీగ్​ల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాయి. ఇక అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో కూడా తమ బ్రాండ్​ పేరు వినిపించేలా ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు.

అయితే ఈ బిడ్డింగ్ ప్రాసెస్​ జరగానికి కాస్త టైమ్ పడుతుంది. దీంతో 2025 ఆసియ్ కప్​లో టీమ్ఇండియా స్పాన్సర్​షిప్ లేకుండానే బరిలోకి దిగుతుంది. ఈ టోర్నీ సెప్టెంబర్ 09న ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో టోర్నీ కోసమే తాత్కాలిక స్పాన్సర్​ వచ్చే అవకాశం లేకపోలేదు.

