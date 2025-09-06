జెర్సీ స్పాన్సర్షిప్ ధరను పెంచిన బీసీసీఐ - ద్వైపాక్షిక సిరీస్లు, ఐసీసీ టోర్నీలకు సపరేట్ రేటు
Published : September 6, 2025 at 12:33 PM IST
Team India Jersey : భారత క్రికెట్ నియంత్రణ బోర్డు (BCCI) ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా కొత్త జెర్సీ స్పాన్సర్ కోసం వెతుకుతోంది. దీని కోసం బీసీసీఐ ఇప్పటికే దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. ఆసక్తిగల కంపెనీల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు ఇటీవల ప్రకటన చేసింది. స్పాన్సర్ బిడ్డింగ్లో పాల్గొనేందుకు పలు నిబంధనలు కూడా బోర్డు పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో జెర్సీ స్పాన్సర్షిప్ ధరలను పెంచినట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే మరో మూడు రోజుల్లోనే ఆసియా కప్ టోర్నీ ప్రారంభం కానుండడంతో అంతకుముందు బిడ్డింగ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేయడం కష్టమే. అందుకే కొత్త స్పాన్సర్పై నిర్ణయం ఆసియా కప్ తర్వాత మాత్రమే తీసుకుంటారు. కానీ దీనికి ముందు BCCI జెర్సీ స్పాన్సర్షిప్ ధరను పెంచినట్లు సమాచారం. టీమ్ఇండియా ఆడే ద్వైపాక్షిక సిరీస్లు, ఐసీసీ టోర్నీలకు ప్రత్యేక ధరలు నిర్ణయించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. రాబోయే మూడేళ్లలో స్పాన్సర్షిప్ కాంట్రాక్ట్ల ద్వారానే రూ.400 కోట్లకు పైగా ఆదాయం ఆర్జించాలని బోర్డు లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
జెర్సీ స్పాన్సర్షిప్ ధర వివరాలు
టీమ్ఇండియా జెర్సీని స్పాన్సర్ చేసే కంపెనీలు ప్రతి మ్యాచ్కు నిర్ణీత ధర చెల్లించాలి. ద్వైపాక్షిక సిరీస్ల్ల్లో ఒక్కో మ్యాచ్కు రూ. 3.5 కోట్లు చెల్లించాలి. ఐసీసీ టోర్నమెంట్ ఈవెంట్లకు (ప్రపంచ కప్, ఆసియా కప్) ఒక్కో మ్యాచ్కు రూ. 1.5 కోట్లు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇదివరకు ద్వైపాక్షిక సిరీస్లకు రూ. 3.17 కోట్లు, ప్రపంచ కప్ వంటి మ్యాచ్లకు రూ. 1.12 కోట్లు చెల్లించేవారు.
TEAM INDIA JERSEY WITH ONLY INDIA 🇮🇳— CricFizzz (@CricFizzz) September 6, 2025
😔😔Always seeing sponsors share space with INDIA on the front; be it DREAM 11, BYJU's, Sahara, Oppo…
💙💙But the jersey looks best when INDIA stands alone on the chest. Sponsors can go elsewhere. The front should be pure national pride. pic.twitter.com/xWCSPyWvsc
తేడా ఎందుకు?
ద్వైపాక్షిక సిరీస్లలో రెండు జట్లు మాత్రమే పాల్గొంటాయి. కాబట్టి స్పాన్సర్ పేరు జెర్సీ ముందు భాగంలో ఉంటుంది. అది మైదానం అంతటా కనిపిస్తుంది. కానీ ప్రపంచకప్ వంటి టోర్నమెంట్లలో స్పాన్సర్ పేరు జెర్సీ ముందు భాగంలో ఉండకూడదని ICC నియమాలు పేర్కొన్నాయి. ప్రపంచకప్ టోర్నమెంట్లలో స్పాన్సర్ పేరు జెర్సీపై చిన్న అక్షరాల్లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. అందుకే తక్కువ ధరను నిర్ణయించారు.
కాగా, బిడ్డింగ్లో పాల్గొనాలకున్న కంపెనీలు 2025 ఆన్లైన్ గేమింగ్ యాక్ట్నుఉల్లంఘించకూడదు. బెట్టింగ్, ఆన్లైన్ గేమింగ్, గాంబ్లింగ్తో ప్రత్యక్షంగా కానీ, పరోక్షంగా కానీ ఎలాంటి సంబంధం కలిగి ఉండకూడదని బీసీసీఐ కంపెనీలకు షరతులు విధించింది. ఈ నిబంధనలు, షరతులకు ఆయా కంపెనీలు లోబడి ఉండాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది. కంపెనీలు తమ దరఖాస్తులను సమర్పించడానికి సెప్టెంబర్ 16 వరకు అవకాశాన్ని కల్పించింది.
📍 Dubai— BCCI (@BCCI) September 6, 2025
The preps have begun for #AsiaCup2025 😎#TeamIndia pic.twitter.com/gRVPvnfhtK
ఇక సెప్టెంబర్ 9న ప్రారంభం కానున్న ఆసియా కప్లో భారత ఆటగాళ్లు ఎలాంటి స్పాన్సర్షిప్ లేని జెర్సీలను ధరించి మైదానంలోకి దిగుతారు. ఈ టోర్నీలో భారత్ సెప్టెంబర్ 10న యుఏఈతో తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఇక సెప్టెంబర్ 14న పాకిస్థాన్తో, సెప్టెంబర్ 19న ఒమన్తో ఆడాల్సి ఉంది.
ఆసియా కప్లో భారత్ జట్టు
సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), శుభ్మన్ గిల్, హార్దిక్ పాండ్య , అర్షదీప్ సింగ్, అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, జితేష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణా, రింకూ సింగ్, సంజు శాంసన్
