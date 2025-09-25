విండీస్తో టెస్టు సిరీస్- భారత జట్టు ప్రకటన- కరుణ్కు నో ఛాన్స్
విండీస్ టూర్కు భారత జట్టు అనౌన్స్- పడిక్కల్ కు సూపర్ ఛాన్స్
September 25, 2025
Ind vs WI Test 2025 : అక్టోబర్లో వెస్టిండీస్తో జరుగనున్న రెండు టెస్టు మ్యాచ్ సిరీస్కు భారత్ జట్టును బీసీసీఐ గురువారం ప్రకటించింది. శుభ్మన్ గిల్ నాయకత్వంలో మొత్తం 15మంది జట్టు సభ్యులను ఎంపిక చేసింది. గాయం కారణంగా రిషభ్ పంత్ ఈ సిరీస్కు దూరం అయ్యాడు. పంత్కు బదులు రవీంద్ర జడేజాకు వైస్ కెప్టెన్గా అవకాశం కల్పించారు. కాగా, ఇటీవల ఇంగ్లాండ్ సిరీస్లో విఫలమైన కరుణ్ నాయర్కు సెలక్టర్లు చోటు కల్పించలేదు. అతడి స్థానంలో యంగ్ బ్యాటర్ దేవదత్ పడిక్కల్కు అవకాశం కల్పించారు.
టీమ్ఇండియా జట్టు ఇదే
శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), యశస్వి జైస్వాల్, కెఎల్ రాహుల్, సాయి సుదర్శన్, దేవదత్ పడికల్, ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), రవీంద్ర జడేజా, (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అక్షర్ పటేల్, నితీష్ రెడ్డి, ఎన్ జగదీశన్ (వికెట్ కీపర్), ప్రదీప్ సిరాజ్, మహమ్మద్ సిరాజ్
భారత టెస్టులకు వెస్టిండీస్ జట్టు
రోస్టన్ చేజ్ (కెప్టెన్), జోమెల్ వారికన్ (వైస్ కెప్టెన్), కెవ్లాన్ ఆండర్సన్, అలిక్ అథనాజ్, జాన్ కాంప్బెల్, చంద్రపాల్, జస్టిన్ గ్రీవ్స్, షాయ్ హోప్, టెవిన్ ఇమ్లాచ్, అల్జారి జోసెఫ్, షామర్ జోసెఫ్, బ్రాండన్ కింగ్, ఆండర్సన్ ఫిలిప్, ఖారీ పియరీ, జేడెన్ సీల్స్
వెస్టిండీస్ టెస్టు సిరీస్ షెడ్యూల్
- తొలి టెస్టు- అక్టోబర్ 02- 06- అహ్మదాబాద్
- రెండో టెస్టు- అక్టోబర్ 10- 14- దిల్లీ