ETV Bharat / sports

విండీస్​తో టెస్టు సిరీస్- భారత జట్టు ప్రకటన- కరుణ్​కు నో ఛాన్స్

విండీస్ టూర్​కు భారత జట్టు అనౌన్స్- పడిక్కల్ కు సూపర్ ఛాన్స్

Ind vs WI Test 2025
Ind vs WI Test 2025 (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 1:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs WI Test 2025 : అక్టోబర్​లో వెస్టిండీస్​తో జరుగనున్న రెండు టెస్టు మ్యాచ్​ సిరీస్​కు భారత్​ జట్టును బీసీసీఐ గురువారం ప్రకటించింది. శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ నాయకత్వంలో మొత్తం 15మంది జట్టు సభ్యులను ఎంపిక చేసింది. గాయం కారణంగా రిషభ్ పంత్ ఈ సిరీస్​కు దూరం అయ్యాడు. పంత్‌కు బదులు రవీంద్ర జడేజాకు వైస్‌ కెప్టెన్‌గా అవకాశం కల్పించారు. కాగా, ఇటీవల ఇంగ్లాండ్ సిరీస్​లో విఫలమైన కరుణ్ నాయర్​కు సెలక్టర్లు చోటు కల్పించలేదు. అతడి స్థానంలో యంగ్ బ్యాటర్ దేవదత్ పడిక్కల్​కు అవకాశం కల్పించారు.

టీమ్ఇండియా జట్టు ఇదే

శుభ్‌మన్ గిల్ (కెప్టెన్), యశస్వి జైస్వాల్, కెఎల్ రాహుల్, సాయి సుదర్శన్, దేవదత్ పడికల్, ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), రవీంద్ర జడేజా, (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అక్షర్ పటేల్, నితీష్ రెడ్డి, ఎన్ జగదీశన్ (వికెట్ కీపర్), ప్రదీప్ సిరాజ్, మహమ్మద్ సిరాజ్

భారత టెస్టులకు వెస్టిండీస్ జట్టు

రోస్టన్ చేజ్ (కెప్టెన్), జోమెల్ వారికన్ (వైస్ కెప్టెన్), కెవ్లాన్ ఆండర్సన్, అలిక్ అథనాజ్, జాన్ కాంప్‌బెల్, చంద్రపాల్, జస్టిన్ గ్రీవ్స్, షాయ్ హోప్, టెవిన్ ఇమ్లాచ్, అల్జారి జోసెఫ్, షామర్ జోసెఫ్, బ్రాండన్ కింగ్, ఆండర్సన్ ఫిలిప్, ఖారీ పియరీ, జేడెన్ సీల్స్

వెస్టిండీస్ టెస్టు సిరీస్ షెడ్యూల్

  • తొలి టెస్టు- అక్టోబర్ 02- 06- అహ్మదాబాద్
  • రెండో టెస్టు- అక్టోబర్ 10- 14- దిల్లీ

For All Latest Updates

TAGGED:

BCCIIND VS WI TEST 2025IND VS WI TEST 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

OGకి వెళ్తున్నారా?- పవన్​ కెరీర్​లో తొలిసారి ఇలా- ఈ 10 విశేషాలు తెలుసా మరి?

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

చాపకింద నీరులా హైబీపీ - 'గ్లోబల్​ హైపర్ ​టెన్షన్'​ నివేదికలో మనగురించి ఆశ్చర్యకర విషయాలు

భారత్​లో సెగ్మెంట్-ఫస్ట్ రాడార్ టెక్నాలజీ బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.