'యాడ్స్​'​తో BCCI ఖజానా ఫుల్- గత ఐదేళ్లలోనే రెట్టింపు ఆదాయం!

2024లో రూ. 7,988కోట్లకు బీసీసీఐ ఖజానా- తాజాగా నివేదిక విడుదల

BCCI Advertisement Income
BCCI Advertisement Income (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 7, 2025 at 7:24 AM IST

BCCI Advertisement Income: భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) తన ఆర్థిక బలాన్ని గత ఐదు సంవత్సరాల్లో భారీగా పెంచుకుంది. తాజాగా విడుదలైన ఓ నివేదిక ప్రకారం, 2019 నుంచి ఇప్పటివరకు బీసీసీఐ రూ.14,627 కోట్లు ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే రూ.4,193 కోట్లు వచ్చినట్లు నివేదికలో పేర్కొంది. ప్రస్తుతం బీసీసీఐ వద్ద ఉన్న నగదు, బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ మొత్తం రూ.20,686 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. నివేదిక ప్రకారం, అన్ని రాష్ట్ర సంఘాలకు అప్పులు చెల్లించిన తర్వాత కూడా ఈ ఆదాయం కనిపించిందని నివేదికలో పేర్కొంది. 2019లో రూ.3,906 కోట్లు కాగా, 2024 నాటికి ఆదాయం రూ.7,988 కోట్లకు చేరిందని తెలిపింది.

గత ఐదేళ్లలో బీసీసీఐ సంపాదన రూ.14,627 కోట్లు!
2024లో సమర్పించిన లెక్కల ప్రకారం, 2019లో రాష్ట్ర క్రికెట్ సంఘాలకు రుసుములు చెల్లించే ముందు బీసీసీఐ వద్ద రూ.6,059 కోట్ల నగదు, బ్యాంకు నిల్వలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం అవన్నీ చెల్లించిన తర్వాత రూ.20,686 కోట్లకు పెరిగాయని నివేదిక తెలిపింది. అంటే గత ఐదేళ్లలో బీసీసీఐ రూ.14,627 కోట్లు సంపాదించినట్లు పేర్కొంది. ఇందులో గత ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే రూ.4,193 కోట్లు పెరిగాయని తెలిపింది. సాధారణ నిధి కూడా రూ.3,906 కోట్ల నుంచి రూ.7,988 కోట్లకు పెరిగిందని పేర్కొంది.

అంతేకాకుండా బీసీసీఐ గత ఆర్థిక సంవత్సరం (2023-24) రూ.3,150 కోట్లు ఆదాయపు పన్నుల కోసం ఉంచింది. కోర్టులు, ట్రిబ్యునల్స్‌లో ఈ విషయం గురించి చర్చలు జరుగుతున్నప్పటికీ, భవిష్యత్తులో పన్నుల కోసం ఈ నిధిని ఉంచినట్లు వెల్లడించింది.

2023-24 కోసం బీసీసీఐ చేసిన ముఖ్యమైన కేటాయింపులు:

  • మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి రూ. 1,200 కోట్లు
  • ప్లాటినం జుబ్లీ బెనివొలెంట్ ఫండ్‌కు రూ. 350 కోట్లు
  • క్రికెట్ అభివృద్ధికి రూ. 500 కోట్లు

అయితే రాష్ట్ర సంఘాలకు కూడా రూ. 1,990.18 కోట్లు పంపిణీ చేసిన బీసీసీఐ, ప్రస్తుత సంవత్సరానికి రూ. 2,013.97 కోట్లు మంజూరు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

BCCIకు IPL బంగారు బాతు!
ఇదిలా ఉండగా 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో బీసీసీఐ రూ. 741.7 కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది. అందులో ఒక్క ఐపీఎల్ నుంచే రూ. 5,761 కోట్ల ఆదాయం వచ్చినట్లు ఓ జాతీయ వార్తాపత్రిక తన నివేదికలో వెల్లడించింది. బీసీసీఐ సంపాదించిన ఆదాయంలో ఐపీఎల్ ఒక్కటే 59 శాతం వాటాను అందించిందని పేర్కొంది. అంటే బీసీసీఐ వార్షిక సంపాదన రూ. 9,741.7 కోట్లు కాగా, అందులో ఐపీఎల్ నుంచి 5,761 కోట్ల ఆదాయం వచ్చిందని పేర్కొంది. అందుకే ఐపీఎల్​ను బీసీసీఐకి బంగారు బాతుగా అభివర్ణిస్తారు.

ప్రముఖ అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీ చీఫ్ కీలక వ్యాఖ్యలు
కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, ఐపీఎల్ నుంచి భారత క్రికెట్​ బోర్డుకు భారీగా ఆదాయం వచ్చినా మిగతా టోర్నీల నుంచి అంతగా రాబడి రాలేదు. అంతర్జాతీయ టోర్నమెంట్ల ప్రసార హక్కులతో సహా మిగతా టోర్నీల మీడియా రైట్స్​ను విక్రయించడం ద్వారా రూ. 361 కోట్లు వచ్చాయి. ఈ విషయంపై ప్రముఖ అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీ చీఫ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీసీసీఐ ఆదాయ ఉత్పత్తి పరంగా దాని పూర్తి సామర్థ్యాన్ని ఇంకా చూపించలేదని తెలిపారు. ఎందుకంటే భారతదేశపు అగ్రశ్రేణి దేశీయ రెడ్ బాల్ టోర్నమెంట్ అయిన రంజీ ట్రోఫీ సహా పలు దేశీయ లీగ్​లను వాణిజ్యీకరించడానికి బీసీసీఐ చాలా అవకాశాలున్నాయని తెలిపారు.

BCCIకు IPL బంగారు బాతు- 59 శాతం ఆదాయం అక్కడి నుంచే

ఐపీఎల్​తో రూ.20వేల కోట్ల లాభం!- బీసీసీఐ ఖజానా ఫుల్?

