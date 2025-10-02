బంగ్లాదేశ్ ఘన విజయం- చిత్తుగా ఓడిన పాకిస్థాన్
పాక్పై బంగ్లా విజయం
Published : October 2, 2025 at 9:08 PM IST
Ban vs Pak Womens : 2025 మహిళల వరల్డ్ కప్లో భాగంగా పాకిస్థాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో బంగ్లాదేశ్ విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లో బంగ్లాదేశ్ 7 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. 130 పరుగులు ఛేదనను బంగ్లా జట్టు 31.1 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్థాన్ 38.3 ఓవర్లలో 129 పరుగులకు కుప్పకూలింది.
సంక్షిప్త స్కోర్లు
- పాకిస్థాన్ - 129-10 (38.3 ఓవర్లు)
- బంగ్లాదేశ్- 131-3 (31.3 ఓవర్లు)