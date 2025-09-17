ETV Bharat / sports

ఆసియా కప్ 2025 : అఫ్గానిస్థాన్‌పై విజయం సాధించిన బంగ్లాదేశ్

8 పరుగుల తేడాతో అప్గానిస్థాన్​పై బంగ్లాదేశ్ గెలుపు

Asia Cup 2025 AFG vs BAN
Asia Cup 2025 AFG vs BAN (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2025 at 12:32 AM IST

Asia Cup 2025 AFG vs BAN : ఆసియా కప్‌ 2025లో భాగంగా గ్రూప్-బిలో అఫ్గానిస్థాన్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్ గెలుపొందింది. 8 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. మొదట బ్యాటింగ్​కు దిగిన బంగ్లాదేశ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 154 పరుగులు చేసింది. లక్ష్యఛేదనలో అఫ్గాన్ సరిగ్గా 20 ఓవర్లలో 146 పరుగులకు ఆలౌటైంది.

టాస్ గెలిచి బంగ్లాదేశ్ తొలుత బ్యాటింగ్​కు దిగింది. బ్యాటర్లలో ఓపెనర్ తంజిద్ హసన్ తమీమ్ (52; 31 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు) హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు. సైఫ్ హసన్ (30), తౌహిద్ హృదోయ్ (26), షమీమ్ హుస్సేన్ (11), జాకేర్ అలీ (12*), నూరుల్ హసన్ (12*), లిటన్ దాస్ (9) పరుగులు తీశారు. అఫ్గాన్ బౌలర్లలో రషీద్ ఖాన్, నూర్ అహ్మద్ తలో రెండు వికెట్లు, ఒమర్జాయ్‌ ఒక వికెట్‌ తీశారు.

తర్వాత 155 పరగుల టార్గెట్​తో అప్గానిస్థాన్ బరిలోకి దిగింది. రహ్మనుల్లా గుర్బాజ్ (35; 31 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు), అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ (30; 16 బంతుల్లో 1 ఫోర్, 3 సిక్స్‌లు), రషీద్ ఖాన్ (20; 11 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌), గుల్బాదిన్ నైబ్ (16), నూర్ అహ్మద్ (14), మహ్మద్ నబీ (15) పరుగులు చేశారు. 146 పరగులకే అప్గాన్ ఆలౌటైంది. బంగ్లాదేశ్‌ బౌలర్లలో ముస్తాఫిజుర్ రెహ్మన్ 3, నసూమ్ అహ్మద్, రిషద్ హొస్సేన్, తస్కిన్ అహ్మద్ రెండేసి వికెట్లు పడగొట్టారు.

