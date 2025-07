ETV Bharat / sports

భర్తతో సైనా నెహ్వాల్ విడాకులు- ఏడేళ్ల వివాహబంధానికి గుడ్​బై - SAINA NEHWAL KASHYAP DIVORCE

Saina Nehwal Kashyap ( parupalli kashyap/instagram )

July 14, 2025

Saina Nehwal Kashyap Divorce : భారత బ్యాడ్మింటన్​ స్టార్​ సైనా నెహ్వాల్​ తన భర్త పారుపల్లి కశ్యప్​(మాజీ షట్లర్​)తో విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో ఆదివారం సైనా వెల్లడించింది. జీవితం ఎన్నో మలుపులు తిప్పుతుందని, బాగా ఆలోచించే నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సైనా తెలిపింది. బ్యాడ్మింటన్ ఆటలో మొదలైన సైనా, కశ్యప్ పరిచయం ప్రేమగా మారింది.​ 2018లో వీరు వివాహం చేసుకున్నారు. వారిద్దరూ తొలినాళ్లలో హైదరాబాద్​లోని పుల్లెల గోపిచంద్​ అకాడమీలో కలిసి శిక్షణ తీసుకున్నారు. సైనా ఒలింపిక్​ కాంస్య పతకం, ప్రపంచ నెంబర్​ వన్​ ర్యాంకింగ్​తో ప్రపంచ ఐకాన్​గా మారగా, కశ్యప్​ ప్రపంచ టాప్​ 10లోకి ప్రవేశించి 2014 కామన్వెల్త్​ క్రీడల్లో స్వర్ణాన్ని గెలుచుకున్నాడు. సైనా ఇన్​స్టా పోస్ట్​ (saina istagram story) సైనా కెరీర్​

హరియాణాకు చెందిన సైనా 2008లో BWF ప్రపంచ జూనియర్​ ఛాంపియన్​షిప్​ను గెలుచుకున్న తర్వాత తొలిసారిగా ఒలింపిక్స్​లో కనిపించింది. ఆ తర్వాత వేసవి క్రీడల్లో పతకం సాధించడానికి ఆమెకు నాలుగు సంవత్సరాలు పట్టింది. 2008లో ఒలింపిక్ క్వార్టర్​ ఫైనల్స్​కు చేరుకున్న తొలి భారతీయ మహిళగా నిలిచింది. ​హాంకాంగ్‌కు చెందిన అప్పటి ప్రపంచ ఐదో నంబర్ వాంగ్ చెన్‌ను ఓడించిన తర్వాత ఇండోనేసియాకు చెందిన మరియా క్రిస్టిన్ యులియాంటి చేతిలో ఓడిపోయింది.

